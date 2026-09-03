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Με ταχύτητες αρκετά υψηλότερες από τον μέσο όρο της εγχώριας αγοράς πληροφορικής αναπτύσσεται η Uni Systems, όπως φάνηκε και από τις επιδόσεις της στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το κυριότερο στοιχείο όμως που χαρακτηρίζει την πορεία της θυγατρικής του ομίλου Quest, σε μια κομβική εποχή για τον κλάδο, με τους διαγωνισμούς για τα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης ψηφιακά έργα για το δημόσιο να έχουν φτάσει πλέον στο τέλος τους, είναι άλλο.

Ποιο; Το γεγονός ότι θεωρείται «έτοιμη» για την «επόμενη μέρα» και διατηρεί μάλιστα ιδιαίτερα ισχυρές προοπτικές για τα προσεχή χρόνια, χωρίς τα έσοδα και η κερδοφορία της να εξαρτώνται από το RRF.

Αν και ανήκει στους πρωταγωνιστές του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, μέσα από την υλοποίηση ιδιαίτερα σημαντικών projects κατά τα προηγούμενα χρόνια, η Uni Systems άρχισε να αξιοποιεί άμεσα τις ευκαιρίες από νέα «πεδία». Ήδη, διαδραματίζει βασικό ρόλο στο «big bang» της διεθνούς αμυντικής βιομηχανίας…

Η «ναυαρχίδα» της Quest στις Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi) πέτυχε αύξηση 21,1% στις πωλήσεις του εξαμήνου (159,428 εκατ. ευρώ, από 131,598 εκατ. ευρώ), με αντίστοιχη εκτίναξη στα κέρδη προ φόρων (9,513 εκατ. ευρώ) κατά 32,9% και στα EBITDA (15,434 εκατ. ευρώ) κατά 23,2%, με τα κέρδη μετά από φόρους (6,885 εκατ. ευρώ) να ανεβαίνουν επίσης κατά 18,8%.

Το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog) το οποίο προέρχεται από υπογεγραμμένες συμβάσεις, υπερβαίνει τα 650 εκατ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται για αυτήν μια μεγάλη «δεξαμενή» εσόδων για το εγγύς μέλλον, από έργα και συνεργασίες σε διάφορα μέτωπα, εντός και εκτός συνόρων.

«Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και το εξωτερικό», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική έκθεση, όπου υπάρχει και η πρόβλεψη για τη «συνέχιση της διψήφιας αύξησης των πωλήσεων και των κερδών», από Ελλάδα και εξωτερικό (σε μια σταθερή αναλογία 50%-50%).

Δεν είναι τυχαίο ότι η Uni Systems κατάφερε ουσιαστικά να διπλασιάσει τα οικονομικά της μεγέθη σε μια 5ετία, καθώς στο εξάμηνο του 2026 εμφανίζει έναν κύκλο εργασιών (159,428 εκατ. ευρώ), πιο υψηλό από το αντίστοιχο ποσό που είχε «γράψει» στον ισολογισμό της για… ολόκληρη τη χρήση του 2021, δηλαδή σε δώδεκα μήνες τότε (152,99 εκατ. ευρώ).

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 για τον όμιλο Quest, η Uni Systems (Υπηρεσίες Πληροφορικής) κατέγραψε την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας έναντι των άλλων δραστηριοτήτων.

Πέρσι, σε ετήσια βάση, ο κλάδος της πληροφορικής απέφερε έσοδα 268,016 εκατ. ευρώ και για φέτος, «βλέπει» προς το «φράγμα» των 300 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε τεθεί παλαιότερα ως στόχος, με βάση το 5ετές στρατηγικό πλάνο.

ΝΑΤΟ και SpaceTech

Όπως είχε αποκαλύψει ο CEO της Uni Systems, Γιάννης Λουμάκης, σε ενημερωτική συνάντηση την άνοιξη, η εταιρεία σκοπεύει να διεκδικήσει τα επόμενα χρόνια έργα σε όλους τους τομείς του ενδιαφέροντός της η αθροιστική αξία των οποίων υπολογίζεται να φτάσει κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, στην Άμυνα και όχι μόνο.

Τον Ιούλιο, η Uni Systems επιλέχθηκε από τον Οργανισμό Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΝΑΤΟ (NCIA) προκειμένου να συμμετάσχει στο Cyber Security Dynamic Marketplace (CSDM), μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και ένα από τα μεγαλύτερα σχετικά πλαίσια προμηθειών της Συμμαχίας, συνολικής ανώτατης αξίας 500 εκατ. ευρώ.

Ακόμα, σε πρόσφατο ρεπορτάζ του newmoney αποκαλύφθηκε η νέα στρατηγική της εταιρείας στο SpaceTech και το deal με την GET, μία από τις πλέον εξειδικευμένες ελληνικές εταιρείες γεωχωρικών τεχνολογιών και παρατήρησης της Γης (Earth Observation).

Στα «ραντάρ» της αγοράς

Η Uni Systems βρίσκεται, παράλληλα, μόνιμα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς, για δυο επιπλέον λόγους, πέρα από τους θεαματικούς ρυθμούς ανάπτυξής της: αφενός, διότι ενδέχεται να εξεταστεί η -υπό προϋποθέσεις- αυτόνομη εισαγωγή της στο ελληνικό Χρηματιστήριο, σενάριο που συζητείται συχνά τα τελευταία χρόνια, αφετέρου επειδή τα «ραντάρ» των διεθνών επενδυτών είναι σχεδόν… μόνιμα στραμμένα επάνω στην εταιρεία- «διαμάντι» του ομίλου Quest (όπως την έχει αποκαλέσει δημόσια ο ίδιος ο πρόεδρος και βασικός μέτοχος Θεόδωρος Φέσσας), με την προοπτική της πιθανής υποβολής μιας δελεαστικής πρότασης, που θεωρητικά δεν θα άφηνε αδιάφορη τη διοίκηση.

Περισσότερα θα γίνουν γνωστά, για όλες τις δραστηριότητες της Quest, στο πλαίσιο της σημερινής, καθιερωμένης ενημέρωσης των αναλυτών από τα υψηλόβαθμα στελέχη, για τα αποτελέσματα του εξαμήνου.

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