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Σε νέα αγορά μετοχών της Intracom Holdings προχώρησε ο Σωκράτης Κόκκαλης, συνεχίζοντας για δεύτερη διαδοχική ημέρα τις τοποθετήσεις του στην εισηγμένη. Ειδικότερα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας απέκτησε στις 20 Οκτωβρίου 226.000 μετοχές, συνολικής αξίας 698.781,05 ευρώ, σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι την Δευτέρα αγόρασε 163.969 μετοχές, αξίας 486.774,77 ευρώ. Έτσι, μέσα σε μόλις δύο ημέρες, ο Σωκράτης Κόκκαλης έχει αποκτήσει συνολικά 389.969 μετοχές της Intracom Holdings, αξίας περίπου 1,19 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Οκτωβρίου και η Ελένη Κόκκαλη είχε προχωρήσει στην αγορά 60.000 μετοχών, συνολικής αξίας 175.872 ευρώ.

Η ανακοίνωση

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»(δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS», εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι o κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, στις 20.10.2026 προέβη στην αγορά 226.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRACOM HOLDINGS, συνολικής αξίας € 698.781,05.