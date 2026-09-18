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«Βουτιά» καταγράφει η μετοχή της Coca-Cola HBC στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε αισθητά από τις νέες εξελίξεις στο επιχειρηματικό τοπίο της Ρωσίας.

Αφορμή για τις πιέσεις αποτέλεσε η υπογραφή διατάγματος από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, με το οποίο μεταβιβάζονται τα μερίδια της τοπικής θυγατρικής της Nestlé υπό καθεστώς «προσωρινής διαχείρισης» από το ρωσικό κράτος.

Αν και οι εκτιμήσεις αναλυτών δείχνουν ότι η Ρωσία αντιπροσωπεύει περίπου το 2% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου Nestlé και το 3% των κερδών ανά μετοχή, η εξέλιξη αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τους γεωπολιτικούς κινδύνους για τις πολυεθνικές που διατηρούν παρουσία στη χώρα.

Η νευρικότητα μεταφέρθηκε άμεσα στην Coca-Cola HBC, καθώς η έκθεση του ομίλου στη ρωσική αγορά παραμένει σημαντική, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 14% των συνολικών της εσόδων για το 2025. Η προοπτική περαιτέρω κρατικών παρεμβάσεων ή αναγκαστικών μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων από τις ρωσικές αρχές δημιουργεί εκ νέου αβεβαιότητα στους επενδυτές, πυροδοτώντας κύμα ρευστοποιήσεων στον τίτλο.

Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Coca-Cola HBC υποχωρεί κατά -3,5% και διαπραγματεύεται στα 51,8 ευρώ, με τζίρο 3,2 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών και συγκεκριμένα από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου.

Η μεγαλύτερη κρατική κατάσχεση από το 2024

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Ρωσία ανέλαβε τον έλεγχο των εγχώριων δραστηριοτήτων του ελβετικού κολοσσού τροφίμων Nestlé και της γαλλικής αλυσίδας σουπερμάρκετ Auchan, στη μεγαλύτερη κρατική κατάσχεση ξένων εταιρικών στοιχείων ενεργητικού από το Κρεμλίνο τουλάχιστον από το 2024, εν μέσων αυξανόμενων εντάσεων με την Ευρώπη.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε τη μεταβίβαση των συμμετοχών τους στις ρωσικές επιχειρήσεις υπό καθεστώς προσωρινής διαχείρισης από μια εταιρεία με την επωνυμία AO L.E.V. Menedzhment, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε αργά την Πέμπτη στην επίσημη νομοθετική πύλη της χώρας.

Η εν λόγω εταιρεία εγγράφηκε στη Μόσχα το 2024 με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 15.000 ρούβλια (177 δολάρια) και έναν μόνο υπάλληλο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ρωσικού μητρώου. Είχε ελάχιστο δημόσιο προφίλ πριν από το διάταγμα.

Η μετοχή της Nestlé υποχωρούσε έως και 1,9% στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής, αγγίζοντας χαμηλό τριών μηνών πριν περιορίσει ελαφρώς τις απώλειες.

Η αιφνιδιαστική κίνηση του Κρεμλίνου κατά των Nestlé και Auchan υπογραμμίζει το όλο και πιο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς εταιρείες που παραμένουν στη Ρωσία. Περισσότερες από χίλιες επιχειρήσεις εγκατέλειψαν τη χώρα αφότου ο Πούτιν διέταξε την εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022 και επιβλήθηκαν στη Μόσχα πολλαπλοί γύροι διεθνών κυρώσεων. Ωστόσο, πολλά μεγάλα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των PepsiCo, Mondelez International και Raiffeisen Bank International, συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία υπό αυξανόμενους περιορισμούς, αν και έχουν περιορίσει τις δραστηριότητές τους.

Η Nestlé ανέφερε σε δήλωσή της την Παρασκευή ότι έλαβε γνώση του διατάγματος του Πούτιν και αξιολογεί την κατάσταση και τις επιλογές της. «Η Nestlé δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της και τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρηματικών λειτουργιών προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων μερών, ιδιαίτερα των εργαζομένων της», ανέφερε.

Η Auchan Retail Russia δήλωσε ότι ζήτησε διευκρινίσεις για το διάταγμα και θα παράσχει μια πιο λεπτομερή απάντηση μόλις λάβει τις σχετικές πληροφορίες, όπως δήλωσε η εταιρεία στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Η Ρωσία έχει αναλάβει τον έλεγχο δεκάδων διεθνών περιουσιακών στοιχείων από το 2023, όταν τροποποίησε τη νομοθεσία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού προσωρινής διαχείρισης που επιτρέπει στο κράτος να καταλαμβάνει τον έλεγχο συμμετοχών που ανήκουν σε εταιρείες από χώρες που θεωρεί «μη φιλικές». Αυτές περιλαμβάνουν τις εγχώριες μονάδες της φινλανδικής εταιρείας κοινής ωφέλειας Fortum Oyj, της γαλλικής εταιρείας παραγωγής γιαουρτιού Danone και της δανέζικης ζυθοποιίας Carlsberg.

Οι διαταγές για προσωρινή διαχείριση συχνά ακολουθούνται από μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων σε Ρώσους αγοραστές εγκεκριμένους από τις αρχές, πολλοί από τους οποίους έχουν διασυνδέσεις με το Κρεμλίνο. Στις Danone και Carlsberg επιστράφηκαν προσωρινά τα περιουσιακά τους στοιχεία, αλλά στη συνέχεια υποχρεώθηκαν να τα πουλήσουν σε ρωσικές εταιρείες με μεγάλες εκπτώσεις.

Το Κρεμλίνο έχει επίσης καταστήσει όλο και πιο δύσκολη την αποχώρηση ξένων εταιρειών από τη Ρωσία. Οι συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται επενδυτές από «μη φιλικές» χώρες απαιτούν από τους πωλητές να αποδεχθούν έκπτωση τουλάχιστον 60%, ενώ υπάρχει επίσης ένας ειδικός φόρος αποχώρησης.

Τον Αύγουστο, ο Πούτιν υπέγραψε νόμο που επιτρέπει στα ρωσικά δικαστήρια να μπλοκάρουν ξένους επενδυτές που εγκατέλειψαν τη χώρα μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 από την επαναγορά περιουσιακών στοιχείων που είχαν πουλήσει. Έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η επαναφορά στη ρωσική αγορά θα είναι δύσκολη.

Παρόλα αυτά, το νυχτερινό του διάταγμα για τη Nestlé και την Auchan ήταν μη αναμενόμενο. Το Κρεμλίνο δεν είχε χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό έναντι περιουσιακών στοιχείων συγκρίσιμης αξίας τουλάχιστον από το 2024, όταν εργοστάσια που ανήκαν στην AB InBev Efes, μια κοινοπραξία μεταξύ της βελγικής ζυθοποιίας AB InBev και της τουρκικής Anadolu Efes, τέθηκαν υπό προσωρινή διαχείριση.

Η Nestlé δραστηριοποιείται στη Ρωσία από τη δεκαετία του 1990, αλλά περιόρισε τις δραστηριότητές της μετά το 2022, αναστέλλοντας ορισμένα εμπορικά σήματα και σταματώντας τις μη ουσιώδεις εισαγωγές και εξαγωγές, καθώς και τη διαφήμιση και τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Ο ελβετικός κολοσσός τροφίμων διαθέτει έξι εργοστάσια στη Ρωσία, απασχολώντας περισσότερους από 7.000 ανθρώπους, όπου συνέχιζε να παράγει αυτό που περιέγραφε ως βασικά και καθημερινά προϊόντα διατροφής.

Η Ρωσία αντιπροσωπεύει περίπου το 2% των παγκόσμιων πωλήσεων της Nestlé, που ισοδυναμεί με περίπου 2 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα ($2,5 δισ.) ετησίως.

Η απώλεια του ελέγχου των ρωσικών περιουσιακών της στοιχείων θα μπορούσε να ισοδυναμεί με απομείωση (write-off) ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ελβετικών φράγκων, σύμφωνα με την Jefferies.

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