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Οι τιμές του κακάο αρχίζουν να υποχωρούν μετά από μια ράλι που έσπασε κάθε ρεκόρ, αλλά οι μεγαλύτεροι παρασκευαστές σοκολάτας στον κόσμο στρέφονται προς προϊόντα εμπνευσμένα από τα κοινωνικά δίκτυα και άλλες στρατηγικές για να προσελκύσουν τους καταναλωτές.

Οι ελβετικοί κολοσσοί της σοκολάτας Barry Callebaut, Lindt και Nestlé επεσήμαναν όλοι ότι η ραγδαία άνοδος των τιμών του κακάο αποτέλεσε εμπόδιο για τα κέρδη τους.

Η Lindt ανέφερε ότι οι αυξήσεις τιμών κατά 11,8% σε επίπεδο ομίλου οδήγησαν σε πτώση του όγκου πωλήσεων σοκολάτας κατά 7,5%, καθώς λιγότεροι καταναλωτές αγόρασαν σοκολάτα κατά το α’ εξάμηνο του έτους.

Ο μεγαλύτερος προμηθευτής σοκολάτας και κακάο στον κόσμο, η Barry Callebaut, ανέφερε ότι, ενώ οι καταναλωτές παγκοσμίως αγοράζουν 4,4% λιγότερη σοκολάτα το γ’ τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ο συνολικός όγκος πωλήσεων της εταιρείας αυξήθηκε κατά 5,7% το τρίμηνο αυτό, καταγράφοντας θετικό πρόσημο για πρώτη φορά σε διάστημα άνω των δύο ετών. Επιπλέον, οι παγκόσμιες πωλήσεις κακάο της εταιρείας σημείωσαν αύξηση 18% λόγω της διόρθωσης της αγοράς νωρίτερα φέτος.

Εν τω μεταξύ, η Nestlé ανέφερε ότι οι υψηλότερες τιμές του κακάο και του καφέ επηρέασαν αρνητικά τα υποκείμενα λειτουργικά κέρδη της κατά το α’ εξάμηνο του έτους, τα οποία σημείωσαν πτώση 2,8%. Ο τομέας ζαχαρωδών προϊόντων της εταιρείας αντιπροσωπεύει το 9,7% των συνολικών πωλήσεών της. Η Nestlé αναμένει ότι τα περιθώρια κέρδους θα ωφεληθούν από τη μείωση των τιμών του κακάο.

Η μεταβλητότητα των τιμών του κακάο οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στις κακές συγκομιδές κακάο στη Δυτική Αφρική, οι οποίες επιδεινώθηκαν από καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με το Ελ Νίνιο και την κλιματική αλλαγή, με αποτέλεσμα τη μείωση της προσφοράς.

Παράλληλα, οι καύσωνες και η άνοδος των θερμοκρασιών σε ορισμένες από τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές της Lindt θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση σοκολάτας, με τις ευρωπαϊκές πωλήσεις – εξαιρουμένης της Ανατολικής Ευρώπης – να σημειώνουν μηνιαία πτώση μέχρι τις 14 Ιουνίου, ανέφεραν οι αναλυτές.

Ωστόσο, η Barry Callebaut ανέφερε ότι, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο για τα έτη 2026 και 2027, το οποίο δημιουργεί κίνδυνο μείωσης της προσφοράς, ένα μεγάλο πλεόνασμα για την περίοδο 2025-2026 λειτουργεί ως αποθεματικό ασφαλείας, με αποτέλεσμα η κατάσταση να διαφέρει σημαντικά από εκείνη της περιόδου 2023-2024.

Οι αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι η Lindt έχει προβεί σε αντιστάθμιση κινδύνου σε ευνοϊκές τιμές κακάο για το 2027, μια κίνηση που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, θα μπορούσε να μειώσει το κόστος έως και 500 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα.

Εν τω μεταξύ, οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ είχαν επίσης μια σύντομη αλλά σημαντική επίδραση, προκαλώντας απότομες αυξήσεις των τιμών και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πιο πρόσφατα, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έπληξε επίσης τις δραστηριότητες λιανικής πώλησης της Lindt σε αεροδρόμια και σταθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, μειώνοντας τις τουριστικές ροές.

Καθώς οι τιμές του κακάο αναμένεται να ανακάμψουν, οι σοκολατοποιοί επιδιώκουν να ανακτήσουν το βασικό τους πελατολόγιο, καινοτομώντας στις μορφές των premium προϊόντων τους, καθώς και παρακολουθώντας πιο προσεκτικά τις τάσεις στα κοινωνικά μέσα που απασχολούν τους νέους.

Τόσο η Barry Callebaut όσο και η Lindt εστιάζουν στο ενδιαφέρον των καταναλωτών για προϊόντα premium για το υπόλοιπο εξάμηνο, αλλά επιδεικνύουν δημιουργικότητα στον τρόπο με τον οποίο προσφέρουν τα προϊόντα τους, αντί να αυξάνουν τις τιμές.

Η Lindt μείωσε επιλεκτικά τις τιμές σε βασικές αγορές όπως η Γερμανία και η Ελβετία, ιδίως κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, προκειμένου να στηρίξει τη ζήτηση των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της πιο σημαντικής περιόδου της χρονιάς. Εν τω μεταξύ, η Barry Callebaut και η Nestlé δεν έχουν αναφερθεί σε μείωση των τιμών.

Αντ’ αυτού, η Barry Callebaut επικεντρώνεται επίσης στην υψηλής ποιότητας σοκολάτα, αναπτύσσοντας τον κλάδο Gourmet της, ο οποίος προμηθεύει σεφ και αρτοποιούς, ενώ επεκτείνει τα εξειδικευμένα προϊόντα σοκολάτας υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με το CNBC.

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