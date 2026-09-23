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Με το διοικητικό κέντρο βάρους να μετακινείται προς το Βελιγράδι και την ελληνική θυγατρική να εισέρχεται σε νέο κύκλο αναδιάρθρωσης, ο Κονσταντίν Μερκβιλάτζε αναλαμβάνει μια εταιρεία δύο ταχυτήτων. Η PepsiCo Hellas κυριαρχεί με μεγάλη διαφορά στα σνακ, αλλά στα αναψυκτικά απέχει αισθητά από τη θέση που κατέχει διεθνώς ο αμερικανικός όμιλος. Η αλλαγή διοίκησης συμπίπτει, μάλιστα, με την επιστροφή της εταιρείας στις ζημιές, έπειτα από μία χρονιά στάσιμων πωλήσεων και νέας μείωσης του προσωπικού.

Ο Κονσταντίν Μερκβιλάτζε ανέλαβε στα τέλη του 2025 γενικός διευθυντής για την Ελλάδα και την Κύπρο, διαδεχόμενος την Ίνγκα Ντένγκελ, η οποία αποχώρησε για να ακολουθήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Τον Ιανουάριο του 2026 ανέλαβε και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της PepsiCo Hellas, αντικαθιστώντας τον Γιώργο Θεοδωρόπουλο.

Το έμπειρο στέλεχος έχει διαγράψει μακρά διαδρομή στον όμιλο, αρχικά ως επικεφαλής της περιοχής του Καυκάσου και κατόπιν από τη Σερβία, όπου επόπτευε τις δραστηριότητες σνακ και ποτών σε μια ευρύτερη ομάδα αγορών. Η τοποθέτησή του στην Ελλάδα συνδέεται με τη νέα οργανωτική δομή της PepsiCo, στην οποία Ελλάδα και Κύπρος εντάχθηκαν στην περιφέρεια Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής. Η νέα περιφέρεια περιλαμβάνει 16 αγορές, έχει έδρα το Βελιγράδι και υποστηρίζεται από περισσότερους από 2.000 εργαζομένους.

Στο νέο σχήμα, αρμοδιότητες ενοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο, θέσεις συγχωνεύονται και λειτουργίες που μέχρι πρότινος εξυπηρετούνταν τοπικά μπορούν πλέον να καλύπτονται από στελέχη που εργάζονται για περισσότερες αγορές. Στόχος είναι η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και ο περιορισμός του κόστους, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική θυγατρική δεν κατάφερε να μετατρέψει το σημαντικό εμπορικό της αποτύπωμα σε υψηλότερη κερδοφορία.

Η ανατροπή

Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόκλησης. Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στα 243,25 εκατ. ευρώ, έναντι 243,32 εκατ. ευρώ το 2024. Το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 0,88%, στα 101,63 εκατ. ευρώ, καθώς το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,59%, παρά τη στασιμότητα των εσόδων.

Στην τελική γραμμή, η εικόνα ανατράπηκε. Από κέρδη προ φόρων 2,4 εκατ. ευρώ το 2024, η PepsiCo Hellas πέρασε σε ζημιές 2,19 εκατ. ευρώ το 2025. Το καθαρό περιθώριο μετακινήθηκε από το θετικό 0,99% στο αρνητικό 0,90%, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 829 χιλ. ευρώ, από κέρδη 4,17 εκατ. ευρώ.

Η πίεση δεν προήλθε από τα έξοδα διοίκησης, τα οποία μειώθηκαν από 18,06 σε 16,82 εκατ. ευρώ, αλλά κυρίως από τα έξοδα διάθεσης. Αυτά αυξήθηκαν κατά 4,59 εκατ. ευρώ και έφτασαν τα 91,14 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες προβολής και προώθησης ενισχύθηκαν από 13,66 σε 16,03 εκατ. ευρώ και τα έξοδα μεταφορών από 18,23 σε 20,92 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν και οι «επιπρόσθετες χρεώσεις προμηθευτών για έκτακτα έξοδα», οι οποίες εκτινάχθηκαν στα 2,62 εκατ. ευρώ από μόλις 92,6 χιλ. ευρώ το 2024. Η οικονομική έκθεση δεν εξειδικεύει την προέλευση ή το αντικείμενο αυτών των χρεώσεων.

Το ισχυρό χαρτί

Πίσω από τον στάσιμο συνολικό τζίρο κρύβεται μια σημαντική μεταβολή του μείγματος. Οι πωλήσεις προϊόντων αυξήθηκαν κατά 13,5%, στα 120 εκατ. ευρώ από 105,71 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις εμπορευμάτων υποχώρησαν κατά 10,7%, στα 122,57 εκατ. ευρώ από 137,25 εκατ. ευρώ.

Η μετατόπιση παραπέμπει σε μεγαλύτερη βαρύτητα των προϊόντων δικής της παραγωγής, χωρίς πάντως η οικονομική έκθεση να αναλύει ποια κατηγορία οδήγησε τη μεταβολή. Ο ισχυρός παραγωγικός πυλώνας της PepsiCo Hellas βρίσκεται στη μονάδα του Αγίου Στεφάνου, καθώς μέσω των Lay’s, Ruffles, Doritos και Cheetos η εταιρεία διαθέτει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά σνακ, με μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Η σημερινή εταιρική δομή είναι αποτέλεσμα της μεγάλης αναδιάρθρωσης που ακολούθησε την πολυετή κρίση στην Ελλάδα. Μετά τη διακοπή της εγχώριας παραγωγής αναψυκτικών και το κλείσιμο των σχετικών μονάδων, η PepsiCo-ΗΒΗ απορροφήθηκε στα τέλη του 2020 και από το 2021 οι δραστηριότητες ποτών και σνακ εμφανίζονται κάτω από την ίδια εταιρική ομπρέλα. Επομένως, ο κύκλος εργασιών άνω των 243 εκατ. ευρώ δεν αντανακλά αντίστοιχα ισχυρή θέση της Pepsi στα αναψυκτικά, αλλά στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στη δραστηριότητα των σνακ.

Η μάχη των αναψυκτικών

Στα αναψυκτικά, η PepsiCo Hellas εξακολουθεί να διεκδικεί έδαφος. Η Pepsi και η ΗΒΗ διαθέτουν υψηλή αναγνωρισιμότητα, όμως τα μερίδιά τους απέχουν από την παγκόσμια ισχύ του ομίλου και από την ηγετική θέση που έχει η ελληνική θυγατρική στα σνακ.

Η προηγούμενη διοίκηση είχε θέσει ως βασικό πεδίο ανάπτυξης την εστίαση, τα ξενοδοχεία και τα καφέ, όπου η παρουσία της Pepsi παραμένει περιορισμένη. Για το 2025, πηγές της εταιρείας είχαν καταγράψει ανάπτυξη 12% στο συγκεκριμένο κανάλι. Η πρόοδος αυτή, όμως, δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει σε συνολική αύξηση των πωλήσεων.

Παράλληλα, έμεινε εκτός αρχικού χρονοδιαγράμματος η εξαγγελία για μεταφορά στην Ελλάδα έως και του 60% της παραγωγής αναψυκτικών. Η συνεργασία με την ΕΨΑ συνεχίζεται για συγκεκριμένους κωδικούς της ΗΒΗ, αλλά το ευρύτερο σχέδιο επαναφοράς παραγωγής, το οποίο συνδεόταν με το Λουτράκι, δεν προχώρησε μέσα στο 2025. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν κάνουν αναφορά στον συγκεκριμένο στόχο ούτε σε νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Λιγότεροι εργαζόμενοι

Η αναδιάρθρωση βρίσκει την εταιρεία με το προσωπικό ήδη σε πορεία μείωσης. Ο μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης περιορίστηκε σε 722 άτομα το 2025, από 752 το 2024 και 773 το 2023. Οι μισθωτοί μειώθηκαν από 606 σε 594 και οι ημερομίσθιοι από 146 σε 128.

Οι δαπάνες προσωπικού υποχώρησαν οριακά στα 34,20 εκατ. ευρώ, από 34,75 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν αυξήθηκαν από 2,32 σε 2,72 εκατ. ευρώ, στοιχείο που συμβαδίζει με την αύξηση των αποχωρήσεων, χωρίς πάντως η οικονομική έκθεση να αναλύει τα αίτια ή τη μορφή τους.

Η νέα περιφερειακή δομή εντείνει την πίεση για συνέργειες και περιορισμό του κόστους. Η πρόκληση για τον Κονσταντίν Μερκβιλάτζε είναι να πετύχει αυτή την προσαρμογή χωρίς να αποδυναμώσει την εμπορική προσπάθεια στα αναψυκτικά και χωρίς να διαταράξει την ισχυρή παραγωγική βάση των σνακ.

Η επιφύλαξη

Στις οικονομικές καταστάσεις καταγράφεται και γνώμη με επιφύλαξη από την KPMG για τις φορολογικές υποχρεώσεις της απορροφηθείσας PepsiCo-ΗΒΗ Μ.Ε.Π.Ε. που αφορούν τη χρήση του 2020. Η συγκεκριμένη χρήση δεν έχει οριστικοποιηθεί φορολογικά, ενώ η εταιρεία δεν έχει εκτιμήσει το ύψος ενδεχόμενων πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη.

Οι ορκωτοί ελεγκτές επισημαίνουν ότι δεν κατέστη δυνατό να εκτιμήσουν αν απαιτούνται αναπροσαρμογές στις φορολογικές υποχρεώσεις, στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Η επισήμανση δεν ισοδυναμεί με βεβαιωμένη φορολογική οφειλή, αποτυπώνει όμως μια εκκρεμότητα της παλαιάς εταιρικής δομής που εξακολουθεί να συνοδεύει την PepsiCo Hellas.

Οι επενδύσεις

Παρά την επιστροφή στις ζημιές, η PepsiCo Hellas διατήρησε υψηλό επενδυτικό ρυθμό. Οι προσθήκες ενσώματων παγίων ανήλθαν σε 10,14 εκατ. ευρώ, ενώ οι ταμειακές πληρωμές για την απόκτηση παγίων έφτασαν τα 11 εκατ. ευρώ. Η καθαρή αξία των ενσώματων παγίων αυξήθηκε από 42,55 σε 47,11 εκατ. ευρώ και ο μηχανολογικός εξοπλισμός από 20,43 σε 23,09 εκατ. ευρώ.

Ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 9,12 εκατ. ευρώ, στα 35,88 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα περιορίστηκαν από 9,60 σε 6,50 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας υποχώρησε από 0,79 σε 0,70, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η εταιρεία έχει πρόσβαση σε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω του ενδοομιλικού μηχανισμού διαχείρισης διαθεσίμων.

Για το 2026, η εταιρεία σχεδιάζει την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τον μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πάνω σε αυτή την ατζέντα θα κριθεί η νέα διοίκηση: στην αξιοποίηση της κυριαρχίας στα σνακ, στη διεύρυνση της παρουσίας στα αναψυκτικά και στην επιστροφή της PepsiCo Hellas σε ανάπτυξη και κερδοφορία.

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