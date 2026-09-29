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Υπάρχουν στιγμές που μια πρωτοβουλία παύει να είναι απλώς μια σειρά δράσεων και αποκτά διάρκεια, συνέπεια και ξεκάθαρη κατεύθυνση. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται σήμερα η «Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια» της Κωτσόβολος, η οποία πέρασε στην επόμενη μέρα της μέσα από μια εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους, στις ιστορίες και στις ιδέες που δείχνουν στην πράξη πώς η τεχνολογία μπορεί να δημιουργεί ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Οι επόμενοι στόχοι της πρωτοβουλίας παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με επίκεντρο τον ρόλο της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, τον συμπεριληπτικό σχεδιασμό και την ανάγκη οι λύσεις και οι υπηρεσίες να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες, δυνατότητες και τρόπους ζωής. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Κωτσόβολος για το κοινωνικό της αποτύπωμα και τη δέσμευσή της για Καλύτερη Ζωή για Όλους, Παντού.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κωτσόβολος, κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαδρομή της πρωτοβουλίας «Για εμάς, ο κοινωνικός αντίκτυπος μοιάζει με έναν φάρο: έχει αξία όταν μένει σταθερός και το φως του παραμένει αναμμένο. Αυτό σημαίνει συνέχεια, συνέπεια και επιλογές που διευρύνουν τις δυνατότητες περισσότερων ανθρώπων. Στην Κωτσόβολος θέλουμε η τεχνολογία να γίνεται πιο προσβάσιμη, πιο χρήσιμη και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας. Η πρόσβαση είναι η αρχή. Η αυτονομία και η συμμετοχή είναι η κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε».

H Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου παρευρέθηκε στην εκδήλωση και στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στη σημασία της ισότιμης πρόσβασης και της κοινωνικής συμπερίληψης. Όπως ανέφερε:

«Η τεχνολογία μπορεί να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο αυτονομίας, ελευθερίας και ισότιμης συμμετοχής για τους ανθρώπους με αναπηρία. Η πρωτοβουλία “Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια” δείχνει στην πράξη ότι η προσβασιμότητα δεν είναι θεωρία, αλλά μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητας. Αυτόν τον δρόμο ακολουθούμε και στην πολιτική μας για την αναπηρία, με τον Προσωπικό Βοηθό, την Κάρτα Αναπηρίας και το “Προσβασιμότητα κατ’ οίκον”, δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες για αυτονομία, αξιοπρέπεια και ισότιμη συμμετοχή».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η τριλογία ντοκιμαντέρ «ΔΥΝΑΜΗ», η οποία αποτυπώνει μέσα από διαφορετικές ιστορίες τη διαδρομή από την ατομική εμπειρία και την αυτονομία έως τη δύναμη της κοινότητας και της συλλογικής συμμετοχής.

Ακολούθησε πάνελ με τίτλο «Από την πρόσβαση στη συμμετοχή: πώς η τεχνολογία μειώνει τις αποστάσεις», με συντονίστρια την Κατερίνα Βρανά. Στη συζήτηση συμμετείχαν η Χρυσέλλα Λαγαρία, Ψυχολόγος, Co-founder & Διευθύντρια της Black Light, ο Χρήστος Καρακασίδης, Ιδρυτής της The Happy Act, ο Πάνος Κωνσταντινίδης, Ιδρυτής της Evenly, και ο Δημήτρης Πετρωτός, Αρχιτέκτονας Μηχανικός με ειδίκευση στην αστική κινητικότητα.

Μέσα από τις διαφορετικές οπτικές και εμπειρίες τους, η συζήτηση πέρασε από τις επιμέρους λύσεις προσβασιμότητας στο επόμενο βήμα: σε υπηρεσίες, εμπειρίες και περιβάλλοντα που σχεδιάζονται εξαρχής για περισσότερους ανθρώπους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή των ίδιων των κοινοτήτων στη διαμόρφωση των λύσεων, στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και στις δυνατότητες που ανοίγουν οι νέες τεχνολογίες στην κινητικότητα, την εξυπηρέτηση και τη ζωή στην πόλη.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Chief Marketing Officer της Κωτσόβολος, κ. Κωνσταντίνος Σταματάκης, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της πρωτοβουλίας μέχρι σήμερα καθώς και τις δεσμεύσεις της εταιρείας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σταδιακή αναβάθμιση της φυσικής και ψηφιακής προσβασιμότητας, στην επέκταση του Quiet Hour, καθώς και σε νέες τεχνολογικές λύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση ανθρώπων με ακουστικές ή οπτικές δυσκολίες. Όπως τόνισε, η προσβασιμότητα είναι μια διαρκής διαδικασία που απαιτεί συνεχή ακρόαση, συνεργασία με τις ίδιες τις κοινότητες και προσαρμογή των λύσεων στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Παράλληλα, υπογράμμισε τη δέσμευση της Κωτσόβολος να μοιράζεται ανοιχτά τη γνώση, τα ευρήματα και τις καλές πρακτικές που προκύπτουν από την πρωτοβουλία, ώστε να συμβάλει στη διάδοση της γνώσης και στην κινητοποίηση περισσότερων επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση μιας πιο προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.

Με την επόμενη φάση της «Τεχνολογίας Χωρίς Εμπόδια», η Κωτσόβολος συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που περιορίζουν τα εμπόδια στην καθημερινότητα και διευρύνουν τις δυνατότητες ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής, σε συνεργασία με τις ίδιες τις κοινότητες και τους αρμόδιους φορείς. Η «Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια» αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες με τους οποίους η Κωτσόβολος επιδιώκει να μετατρέπει το κοινωνικό της αποτύπωμα σε σταθερή και μετρήσιμη παρουσία στην καθημερινή ζωή όλων των ανθρώπων.

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