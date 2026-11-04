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Σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 4 δισ. ευρώ, διαμορφώθηκε η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Lamda Development στο εννεάμηνο του 2026 σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, με τον όμιλο να καταγράφει ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις στα εμπορικά κέντρα και στη Μαρίνα Φλοίσβου, την ώρα που οι αυξημένες επενδύσεις και οι δαπάνες για την ανάπτυξη του Ελληνικού επιβάρυναν την τελική κερδοφορία.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 35 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA των εμπορικών κέντρων σε λειτουργία (Operating Malls Adjusted EBITDA) σημείωσε νέο ρεκόρ, φτάνοντας τα 75 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025.

Αντίστοιχα, η Μαρίνα Φλοίσβου κατέγραψε ιστορικό υψηλό EBITDA στα 16 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε ετήσια βάση.

Ελληνικό: Εισπράξεις άνω των 1,85 δισ. ευρώ

Στο μέτωπο του Ελληνικού (The Ellinikon), οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων ξεπέρασαν τα 1,85 δισ. ευρώ από την έναρξη του έργου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη εμπορική δυναμική της επένδυσης.

Παρά την επιτάχυνση των κατασκευαστικών εργασιών και τις αυξημένες επενδυτικές δαπάνες, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 726 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενα από τις ισχυρές εισπράξεις και την επιτυχή αναχρηματοδότηση του ομολογιακού δανείου.

Καθαρές ζημίες 60 εκατ. ευρώ

Ωστόσο, σε επίπεδο τελικού αποτελέσματος, η Lamda Development εμφάνισε ενοποιημένες καθαρές ζημίες 60 εκατ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων δαπανών που συνδέονται με την εντατικοποίηση των έργων υποδομής στο Ελληνικό, καθώς και του χρονισμού των πωλήσεων οικοπέδων.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το Ελληνικό εισέρχεται πλέον σταδιακά στη φάση ολοκλήρωσης και παράδοσης επιμέρους έργων, με χαρακτηριστικό ορόσημο την έναρξη λειτουργίας του The Ellinikon Sports Park.

Παράλληλα, η κατασκευαστική δραστηριότητα διατηρεί υψηλούς ρυθμούς, γεγονός που συνοδεύεται από αυξημένες λειτουργικές δαπάνες κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε:

«Οι Εμπορικοί μας προορισμοί συνέχισαν την ισχυρή τους πορεία, καταγράφοντας νέα ρεκόρ ενώ και η Μαρίνα του Φλοίσβου σημείωσε ιστορικά υψηλά επίπεδα συνολικών εσόδων και EBITDA. Στο Ελληνικό η κατασκευαστική δραστηριότητα συνεχίζει να προχωρά δυναμικά ενώ τα πρώτα ορόσημα έχουν ήδη επιτευχθεί συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης έναρξης λειτουργίας του The Ellinikon Sports Park. Οι ισχυρές ταμειακές εισπράξεις από τις πωλήσεις ακινήτων συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ισχυρή θέση ρευστότητάς. Προτεραιότητά μας είναι η παράδοση οικιστικών μονάδων στο Little Athens το 2027, με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, καθώς και η ολοκλήρωση της παραλιακής ζώνης, έως το καλοκαίρι, που θα αλλάξει την εικόνα της Αθηναϊκής Ριβιέρας».

Τα τέσσερα (4) Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία κατέγραψαν Operating EBITDA 70,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2026. Το Operating Malls EBITDA, προσαρμοσμένο για μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής υποστήριξης και λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών ύψους 5,0 εκατ. ευρώ, ανήλθε στα 75,0 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση.

Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 5% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2025, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από στάθμευση κατά 13% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επισκεψιμότητας, με αύξηση κατά 7% σε σχέση με το εννεάμηνο 2025, καθώς και από την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων, ο οποίος ανήλθε σε 662 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των εμπορικών κέντρων ανήλθαν σε 83,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2026, έναντι 136,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αξία των εμπορικών κέντρων συνεχίζει την ανοδική πορεία της, καταγράφοντας σημαντικά κέρδη αποτιμήσεων για το εννεάμηνο 2026.

Ωστόσο, τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ήταν χαμηλότερα σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της υψηλής συγκριτικής βάσης του εννεαμήνου 2025, το οποίο είχε επωφεληθεί από τη σημαντική συμπίεση των αποδόσεων (yields), εν μέσω ευνοϊκού μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο υπό ανάπτυξη προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 75% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 76% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εμβληματικά έργα.

Στη Riviera Galleria, οι κατασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των εργασιών στις όψεις και στα στέγαστρα, της κατασκευής εσωτερικών χωρισμάτων σε όλα τα επίπεδα και των εργασιών στους εξωτερικούς χώρους. Η πρώτη εμπορική μονάδα έχει ήδη παραδοθεί σε μισθωτή. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2027.

Στο The Ellinikon Mall, οι εργασίες ξεκίνησαν το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τις εργασίες θεμελίωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 30ή Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε σε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 1,9 δισ. ευρώ, με την αξία των τεσσάρων (4) εμπορικών κέντρων σε λειτουργία να υπερβαίνει τα 1,4 δισ. ευρώ.

Μαρίνα Φλοίσβου: Νέο ιστορικό ρεκόρ EBITDA στο εννεάμηνο

Η Μαρίνα του Φλοίσβου συνέχισε την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ το εννεάμηνο 2026. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, στα 22,5 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 8%, στα 15,5 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερά υψηλή ζήτηση για τη Μαρίνα του Φλοίσβου, η οποία καταγράφει μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού, στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, στις ετήσιες συμβατικές αναπροσαρμογές των τελών ελλιμενισμού, καθώς και στις χαμηλότερες δαπάνες μίσθωσης, οι οποίες αντανακλούν την ευνοϊκή διάρθρωση της σύμβασης μίσθωσης της Μαρίνας.

Την ίδια στιγμή, ενώ η Μαρίνα του Φλοίσβου συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, ο Όμιλος επενδύει στην επόμενη φάση ανάπτυξης μέσω της ολοκληρωμένης ανάπλασης της Μαρίνας Αγίου Κοσμά.

Οι διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού έχουν πλέον μειωθεί περίπου στο ένα τρίτο της αρχικής δυναμικότητας της Μαρίνας, λόγω της προσωρινής απομάκρυνσης σκαφών για την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης και της αναδιαμόρφωσης των εγκαταστάσεων, ώστε να μπορούν να φιλοξενούν μεγαλύτερα σκάφη.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η Μαρίνα του Αγίου Κοσμά, σε συνδυασμό με το παρακείμενο συγκρότημα Riviera Galleria, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ενίσχυσης των εσόδων και του EBITDA του Ομίλου.

Ελληνικό: Στο 82% οι πωλήσεις διαμερισμάτων στο Little Athens – Έσοδα 272 εκατ. ευρώ από οικιστικές αναπτύξεις

Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, είχαν πωληθεί ή δεσμευθεί 615 από τα συνολικά 750 διαμερίσματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 82%.

Παράλληλα, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν σε 272 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 27% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική των πωλήσεων και την αυξανόμενη συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Κατά την ίδια περίοδο αναγνωρίστηκαν έσοδα 15 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων, κυρίως χώρων γραφείων, έναντι 105 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, με τη μείωση να αποδίδεται κυρίως στον χρονισμό των πωλήσεων οικοπέδων.

Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εμπορικής επιτυχίας των οικιστικών αναπτύξεων, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων στο Ελληνικό ξεπέρασαν τα 1,85 δισ. ευρώ από την έναρξη του έργου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο έργο του Ελληνικού διαμορφώθηκαν στα 455 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, έναντι 567 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για ακόμη μία περίοδο, δεν πραγματοποιήθηκαν εκταμιεύσεις τραπεζικών δανείων για το έργο, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής ύψους 232 εκατ. ευρώ από τις δανείστριες τράπεζες.

Πώληση δύο οικοπέδων έναντι 41,5 εκατ. ευρώ

Τον Ιούλιο του 2026, η Lamda Development υπέγραψε οριστικά συμβόλαια αγοραπωλησίας για την πώληση δύο οικοπέδων στην περιοχή προς πολεοδόμηση «Α-Π2» του Ελληνικού, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 41,5 εκατ. ευρώ.

Το τίμημα αντιστοιχεί σε 2.650 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο οικοδομήσιμης επιφάνειας, ενώ η εταιρεία αναμένει να αναγνωρίσει λογιστικό κέρδος προ φόρων περίπου 31 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγής.

Συναλλαγή με την ION: Στόχος η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2026

Σε ό,τι αφορά τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή με την ION, οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις, επιδιώκοντας τη σύγκλιση των θέσεών τους στα βασικά εμπορικά ζητήματα που παραμένουν ανοικτά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, κοινή πρόθεση είναι η επίτευξη συμφωνίας που θα δημιουργεί αξία και οφέλη και για τις δύο πλευρές.

Τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή εμπορικά ζητήματα έως το τέλος του 2026, με απώτερο σκοπό την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τη συναλλαγή, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς έκβασης των συζητήσεων.