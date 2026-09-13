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Ο Λάρι Έλισον ακύρωσε το σχέδιό του να πουλήσει έως και 50 εκατ. μετοχές της Oracle, ένα πακέτο που με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή αποτιμάται σε περίπου 7,5 δισ. δολάρια.

Η ανατροπή ήρθε μόλις μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση, μέσω κανονιστικής γνωστοποίησης, του προγράμματος πώλησης μετοχών του ιδρυτή της Oracle. Το σχέδιο είχε υιοθετηθεί στις 22 Ιουνίου και επρόκειτο να παραμείνει σε ισχύ έως τις 24 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο και επικαλείται το CNBC, καμία μετοχή της Oracle δεν είχε πωληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 10b5-1, ενώ ο Έλισον δεν διαθέτει άλλο ενεργό σχέδιο για πώληση μετοχών του στην εταιρεία. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή του.

Παραμένει ο ισχυρός μέτοχος της Oracle

Ο 82χρονος δισεκατομμυριούχος εξακολουθεί να διατηρεί ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό στην εταιρεία που ίδρυσε το 1977. Ο Έλισον ελέγχει πάνω από το 40% της Oracle, παραμένοντας ο κυρίαρχος μέτοχός της.

Τα τελευταία χρόνια έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μεταμόρφωση της Oracle από έναν παραδοσιακό όμιλο επιχειρηματικού λογισμικού σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και στο cloud.

Η στροφή αυτή, ωστόσο, συνοδεύεται από σημαντικό κόστος. Η Oracle έχει συσσωρεύσει υψηλό επίπεδο χρέους, καθώς επενδύει επιθετικά στις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει περίπου 23% από την αρχή του έτους.

Η ακύρωση της σχεδιαζόμενης πώλησης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ακριβώς λόγω του μεγέθους της συμμετοχής του Έλισον και της πίεσης που έχει δεχθεί η μετοχή της Oracle μέσα στο 2026.

Ο ρόλος του Έλισον στο deal της Paramount

Ο Λάρι Έλισον βρίσκεται παράλληλα στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων και στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Είναι πατέρας του Ντέιβιντ Έλισον, διευθύνοντος συμβούλου της Paramount Skydance, η οποία επιδιώκει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery.

Ο ιδρυτής της Oracle είχε συμβάλει στη χρηματοδότηση της αρχικής συγχώνευσης της Skydance Media με την Paramount, ενώ στηρίζει οικονομικά και την προτεινόμενη εξαγορά της Warner Bros. Discovery.

Η συγκεκριμένη συμφωνία, πάντως, βρίσκεται αντιμέτωπη με νομικά εμπόδια, καθώς αγωγή πολιτειακών γενικών εισαγγελέων έχει προκαλέσει καθυστερήσεις λόγω ανησυχιών για τον ανταγωνισμό.

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