Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Oracle ανακοίνωσε ισχυρότερα του αναμενομένου αποτελέσματα για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο, καθώς η εκρηκτική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων cloud και ειδικά των υποδομών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσε τα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας. Τα θετικά στοιχεία είχαν άμεσο αντίκτυπο στην πορεία της μετοχής, που έκανε άλμα άνω του 7% στις after-hourse συναλλαγές της Wall Street.

Συγκεκριμένα, ο τεχνολογικός όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,92 δολάρια, έναντι εκτίμησης των αναλυτών για 1,74 δολάρια, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 19,35 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των 19,14 δισ. δολαρίων.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 4,68 δισ. δολάρια, ή 1,56 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 2,93 δισ. δολαρίων ή 1,01 δολαρίων ανά μετοχή την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η βασική πηγή ανάπτυξης για την Oracle ήταν οι υπηρεσίες cloud, οι οποίες αποτελούν πλέον τον πυρήνα της στρατηγικής της για να μετατραπεί σε σημαντικό παίκτη στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Τα έσοδα από το cloud αυξήθηκαν κατά 62%, στα 11,6 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ τα έσοδα από το cloud infrastructure υπερδιπλασιάστηκαν στα 7,4 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία επενδύει επιθετικά στην κατασκευή και επέκταση data centers, ώστε να καλύψει τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για υπολογιστική ισχύ που απαιτούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Η στρατηγική αυτή αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της Oracle, αλλά παράλληλα έχει αυξήσει τις πιέσεις στα οικονομικά της μεγέθη λόγω του υψηλού κόστους ανάπτυξης.

Αντίθετα, η παραδοσιακή δραστηριότητα λογισμικού εμφάνισε μικρή υποχώρηση, με τα έσοδα της κατηγορίας να μειώνονται κατά 3%, στα 5,5 δισ. δολάρια, κάτω από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η μετάβαση της Oracle σε εταιρεία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι επενδύσεις σε υποδομές αυξήθηκαν σημαντικά, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να φτάνουν τα 28,5 δισ. δολάρια, έναντι 8,5 δισ. δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει αυξήσει σημαντικά τον δανεισμό της, με το χρέος να ανέρχεται πλέον περίπου στα 125 δισ. δολάρια, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 5,4 δισ. δολάρια, έναντι αρνητικών 362 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά αν οι τεράστιες επενδύσεις σε data centers θα μετατραπούν σε αντίστοιχη αύξηση εσόδων και κερδοφορίας, καθώς η Oracle επιχειρεί να ανταγωνιστεί μεγαλύτερους παρόχους cloud στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο, η Oracle προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 1,85 και 1,93 δολαρίων, ενώ αναμένει αύξηση εσόδων κατά 30% έως 34%.

Για το οικονομικό έτος 2027, η εταιρεία εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα ανέλθουν στα 8,10 δολάρια, με έσοδα τουλάχιστον 90 δισ. δολάρια, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο αποτέλεσε το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων, το οποίο αυξήθηκε στα 664 δισ. δολάρια, πάνω από την πρόβλεψη των αναλυτών για 630,6 δισ. δολάρια. Το μέγεθος αυτό περιλαμβάνει συμβόλαια που έχουν ήδη υπογραφεί αλλά δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί ως έσοδα.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Oracle ανακοίνωσε νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, ενώ εξασφάλισε και συμβόλαιο με το Πεντάγωνο διάρκειας δέκα ετών, συνολικής αξίας έως 7 δισ. δολάρια.

Διαβάστε ακόμη

Σε συναγερμό οι αγορές ομολόγων: Το εκρηκτικό κοκτέιλ που φοβίζει τους επενδυτές

Νέες ψηφιακές ταυτότητες: Τρίτη παράταση στον διαγωνισμό – Στις 12/10 το νέο deadline

Χουάνγκ (Nvidia): Η κυβερνοασφάλεια θα είναι το επόμενο μεγάλο πεδίο μάχης της τεχνητής νοημοσύνης

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ