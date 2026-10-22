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Σε αρχική συμφωνία με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας για την παραγωγή και την υποστήριξη 850 μαχητικών αεροσκαφών F-35 Lightning II κατά την επόμενη δεκαετία προχώρησε η Lockheed Martin, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο αμερικανικός αμυντικός όμιλος.

Το F-35, το οποίο κατασκευάζεται με τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth) που του επιτρέπει να αποφεύγει τον εντοπισμό από εχθρικά συστήματα, θεωρείται το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος στον κόσμο.

Το πρόγραμμα αποτελεί κεντρικό πυλώνα του αεροναυπηγικού τομέα της Lockheed Martin, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% των τριμηνιαίων εσόδων της εταιρείας.

Στόχος η παραγωγή 156 μαχητικών ετησίως

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί «Υπουργείο Πολέμου», η Lockheed Martin επιδιώκει να διατηρήσει την ετήσια παραγωγή στα 156 αεροσκάφη.

Η συμφωνία δεν συνιστά οριστική παραγγελία, αλλά αντιμετωπίζεται ως προκαταρκτικά συμφωνημένη μακροπρόθεσμη συμβατική ρύθμιση.

«Εφόσον χορηγηθεί η σχετική εξουσιοδότηση για πολυετή σύμβαση τους επόμενους μήνες, το Γραφείο Κοινού Προγράμματος F-35 (F-35 Joint Program Office) και η Lockheed Martin θα εργαστούν για την οριστικοποίηση των συμβατικών όρων, της τιμολόγησης και των χρονοδιαγραμμάτων, μέσω της επίσημης ανάθεσης σύμβασης», ανέφερε η εταιρεία.

Η συμφωνία καλύπτει επίσης διεθνείς παραγγελίες των F-35, καθώς και την αρχική προμήθεια ανταλλακτικών και κιτ τροποποίησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Lockheed Martin, η οποία έχει την έδρα της στο Άρλινγκτον.

Οικονομική δραστηριότητα 79 δισ. δολαρίων ετησίως

Η Lockheed Martin και άλλες αμερικανικές αμυντικές εταιρείες έχουν ωφεληθεί από την αύξηση των παγκόσμιων αμυντικών δαπανών, καθώς οι γεωπολιτικές συγκρούσεις συνεχίζονται.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η συμφωνία θα υποστηρίξει 317.000 θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα δημιουργήσει σχεδόν 79 δισ. δολάρια σε ετήσια οικονομική δραστηριότητα κατά την επόμενη δεκαετία.

Παράλληλα, αναμένει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στον περιορισμό των δυσκολιών στην εφοδιαστική αλυσίδα, από την προμήθεια πρώτων υλών έως την παραγωγή των τελικών εξαρτημάτων.