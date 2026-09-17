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Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι σχεδιάζει να εγκρίνει την πώληση έως και 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία, σε μια συμφωνία που για πρώτη φορά μπορεί να φτάσει σε αξία τα 24,3 δισ. δολάρια.

«Η προτεινόμενη πώληση θα στηρίξει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας την ασφάλεια ενός σημαντικού συμμάχου εκτός ΝΑΤΟ, ο οποίος αποτελεί παράγοντα πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην περιοχή του Κόλπου», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η πώληση των μαχητικών αεροσκαφών της Lockheed Martin στη Σαουδική Αραβία βρισκόταν υπό επεξεργασία εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς το Ριάντ επιδιώκει την ενίσχυση των αμυντικών του δυνατοτήτων και η Ουάσιγκτον εξετάζει την εμβάθυνση των στρατιωτικών σχέσεων με το βασίλειο.

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