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Η Domino’s Pizza εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσέλκυση καταναλωτών που περιορίζουν τις δαπάνες τους, καθώς ο ανταγωνισμός στην αγορά πίτσας εντείνεται και οι πελάτες που εξακολουθούν να τρώνε εκτός σπιτιού στρέφονται ολοένα περισσότερο σε επιλογές με κοτόπουλο.

Οι πωλήσεις στα καταστήματα που λειτουργούν τουλάχιστον έναν χρόνο αυξήθηκαν λιγότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις πιέσεις που αντιμετωπίζει η αλυσίδα.

Οι Domino’s, Papa John’s και Pizza Hut βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι καταναλωτές με περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα περιορίζουν τις εξόδους για φαγητό. Όταν, ωστόσο, επιλέγουν να φάνε εκτός σπιτιού, φαίνεται να προτιμούν όλο και περισσότερο το κοτόπουλο, τάση που ενισχύεται από το λεγόμενο «proteinmaxxing».

Ασθενέστερη αύξηση στις πωλήσεις

Οι πωλήσεις στα ίδια καταστήματα στις ΗΠΑ και στη Βόρεια Αμερική, ένας από τους βασικότερους δείκτες για τον κλάδο, αυξήθηκαν μόλις 0,3% το τρίτο τρίμηνο, έναντι αύξησης 0,7% που προέβλεπε η Wall Street.

Οι συνολικές πωλήσεις κινήθηκαν οριακά πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, κυρίως χάρη στα υψηλότερα έσοδα από την εφοδιαστική αλυσίδα και τα δικαιώματα που καταβάλλουν τα διεθνή καταστήματα franchise.

Η Domino’s αντιμετωπίζει, παράλληλα, δυσκολότερες συγκρίσεις σε ετήσια βάση. Η εταιρεία είχε επωφεληθεί πέρυσι από την έναρξη της παράδοσης μέσω DoorDash, ενώ σημαντική ώθηση στις πωλήσεις είχε προσφέρει και η δημοφιλής κυκλοφορία προϊόντος με γεμιστή κόρα.

Το στοίχημα με το νέο προϊόν

Σε μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερους πελάτες, η Domino’s εμπλούτισε το μενού της με νέα προϊόντα. Μεταξύ αυτών είναι και το The Domino, μια πίτσα ατομικής μερίδας που παρουσιάστηκε στα τέλη Αυγούστου.

Η νέα επιλογή φαίνεται ότι συνέβαλε στην αύξηση των συναλλαγών κατά το τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, το όφελος περιορίστηκε από τη μείωση της μέσης αξίας των παραγγελιών, καθώς οι καταναλωτές εμφανίζονται περισσότερο προσεκτικοί στις δαπάνες τους.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η αύξηση του αριθμού των συναλλαγών δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αντίστοιχη ενίσχυση των εσόδων, καθώς οι πελάτες αναζητούν φθηνότερες επιλογές.

Η Domino’s, με έδρα το Άνα Άρμπορ του Μίσιγκαν, πρόσθεσε 175 νέα καταστήματα σε καθαρή βάση κατά το τρίτο τρίμηνο.

Ο ρυθμός επέκτασης ήταν ο χαμηλότερος από τις αρχές του 2025 και αισθητά χαμηλότερος από τις 223 νέες μονάδες που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος της εστίασης προσπαθεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες. Η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους πελάτες σε πιο επιλεκτικές αγορές, ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων γρήγορου φαγητού παραμένει ιδιαίτερα έντονος.

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