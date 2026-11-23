Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η τεχνητή νοημοσύνη, τα stablecoins και η αυξανόμενη απειλή των κυβερνοεπιθέσεων αναδιαμορφώνουν με ταχύτητα την παγκόσμια αγορά πληρωμών, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες αλλά και σημαντικούς κινδύνους για τους παραδοσιακούς κολοσσούς του κλάδου. Για τη Mastercard, η πρόκληση δεν περιορίζεται πλέον στην προστασία των συναλλαγών, αλλά επεκτείνεται στη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που αλλάζει ριζικά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικλ Μίμπαχ, παραδέχεται σε συνέντευξή του στους Financial Times ότι η τεχνολογική επανάσταση μπορεί να απειλήσει το επιχειρηματικό μοντέλο που επί δεκαετίες εξασφαλίζει υψηλή κερδοφορία στη Mastercard και τη Visa.

«Υπάρχουν πλέον πολλοί τρόποι μεταφοράς χρημάτων και αυτό αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο των πληρωμών», επισημαίνει, αναφερόμενος στις τραπεζικές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών, στις κάρτες και στα stablecoins. «Πρέπει να βρισκόμαστε μπροστά από αυτές τις εξελίξεις. Διαφορετικά, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος».

Από τα 5 δισ. δολάρια κέρδη στα νέα ανταγωνιστικά μέτωπα

Για δεκαετίες, η Mastercard και η Visa κυριαρχούν στις υποδομές που υποστηρίζουν τις πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, αποκομίζοντας σημαντικά έσοδα από τις προμήθειες που επιβάλλονται στους εμπόρους και στις τράπεζες που εκδίδουν τις κάρτες.

Η κερδοφορία αυτού του μοντέλου παραμένει εντυπωσιακή. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, η Mastercard κατέγραψε καθαρά κέρδη σχεδόν 5 δισ. δολαρίων, με περιθώριο κέρδους κοντά στο 50%. Ωστόσο, η ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών εφαρμογών, η είσοδος μεγάλων τεχνολογικών ομίλων στις πληρωμές και η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν ένα πολύ πιο σύνθετο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στον ανταγωνισμό συμμετέχουν πλέον και οι ίδιες οι τράπεζες, οι οποίες αποτελούν παραδοσιακά βασικούς πελάτες των εταιρειών καρτών.

Παρά τις αλλαγές, η δραστηριότητα της Mastercard συνεχίζει να αναπτύσσεται. Στο εννεάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία διαχειρίστηκε συναλλαγές συνολικής αξίας 8,5 τρισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 7% σε ετήσια βάση.

Η μετοχή της έχει σχεδόν διπλασιάσει την αξία της την τελευταία τετραετία, κινούμενη κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Τα stablecoins και το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη Mastercard προέρχεται από τα stablecoins, τα ψηφιακά νομίσματα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν σχετικά σταθερή αξία, συνήθως μέσω σύνδεσης με παραδοσιακά νομίσματα όπως το δολάριο. Ο Μίμπαχ εκτιμά ότι, αντί να αντιμετωπίσει αυτή την τεχνολογία αποκλειστικά ως απειλή, η Mastercard μπορεί να αξιοποιήσει την υπάρχουσα τεχνογνωσία της για να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη νέα αγορά.

Περιγράφει ένα μελλοντικό περιβάλλον στο οποίο θα κυκλοφορούν εκατοντάδες stablecoins, εκδομένα από διαφορετικούς οργανισμούς, σε διαφορετικά blockchain και νομίσματα, χωρίς απαραίτητα να είναι συμβατά μεταξύ τους. Σε αυτό το σενάριο, η Mastercard θα μπορούσε να λειτουργεί ως ενδιάμεσος μηχανισμός που θα επιτρέπει τις συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών νομισμάτων.

Στόχος, σύμφωνα με τον επικεφαλής της, είναι οι πληρωμές να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, ταχύτητα και συμμόρφωση προς τους κανονισμούς, ανεξάρτητα από το stablecoin που επιλέγει ο χρήστης. Η προσέγγιση αυτή απέχει από το αρχικό όραμα των πρωτοπόρων των κρυπτονομισμάτων, οι οποίοι επιδίωκαν ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα απαλλαγμένο από τους παραδοσιακούς διαμεσολαβητές. Αντί για την πλήρη παράκαμψη των Visa και Mastercard, η νέα πραγματικότητα ενδέχεται να οδηγήσει στην ενσωμάτωσή τους στις υποδομές των ψηφιακών πληρωμών.

Προειδοποίηση για την κατανάλωση και το «φαινόμενο πλούτου»

Πέρα από τις τεχνολογικές αλλαγές, ο Μίμπαχ εκφράζει προβληματισμό για τις προοπτικές της αμερικανικής κατανάλωσης.

Παρότι οι συναλλαγές εξακολουθούν να αυξάνονται, ο επικεφαλής της Mastercard διαπιστώνει ότι τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος μετατοπίζουν σταδιακά τις δαπάνες τους από την ψυχαγωγία και τις προαιρετικές αγορές προς τα βασικά είδη ανάγκης.

Οργανώσεις προστασίας καταναλωτών προειδοποιούν ότι η αυξανόμενη χρήση πιστωτικών καρτών για την κάλυψη δαπανών όπως η στέγαση και τα τρόφιμα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα νοικοκυριά.

Παραδοσιακά, οι κρίσεις στην καταναλωτική πίστη συνδέονται με σημαντική αύξηση της ανεργίας. Ωστόσο, ο Μίμπαχ επισημαίνει ότι υπάρχει και ένας άλλος πιθανός παράγοντας που θα μπορούσε να περιορίσει τις δαπάνες: μια μεγάλη πτώση των χρηματιστηριακών αγορών.

Πρόκειται για το λεγόμενο wealth effect, δηλαδή το «φαινόμενο πλούτου».

Όπως εξηγεί, όταν ένας καταναλωτής βλέπει να αυξάνεται η αξία του επενδυτικού ή συνταξιοδοτικού του χαρτοφυλακίου, αισθάνεται οικονομικά ισχυρότερος και είναι περισσότερο διατεθειμένος να δαπανήσει χρήματα. Αντίθετα, μια έντονη υποχώρηση των μετοχών θα μπορούσε να περιορίσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη, ακόμη και χωρίς σημαντική αύξηση της ανεργίας.

Ο κίνδυνος παραμένει προς το παρόν υποθετικός, αλλά οι πρόσφατες αναταράξεις στη Wall Street θα μπορούσαν να τον καταστήσουν πιο ορατό.

Το πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών

Στο πολιτικό πεδίο, η Mastercard παρακολουθεί και τις συζητήσεις για την επιβολή ανώτατου επιτοκίου 10% στις πιστωτικές κάρτες, μια πρόταση που είχε υποστηρίξει στις αρχές της χρονιάς ακόμη και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ και βρίσκει ανταπόκριση σε τμήμα των Δημοκρατικών.

Η πρόταση αποσκοπεί στον περιορισμό της οικονομικής επιβάρυνσης των Αμερικανών καταναλωτών σε ένα περιβάλλον επίμονου πληθωρισμού.

Οι εταιρείες καρτών δεν θα επηρεάζονταν άμεσα, καθώς τα επιτόκια καθορίζονται και εισπράττονται από τις τράπεζες που χορηγούν την πίστωση.

Ωστόσο, οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι ένας τέτοιος περιορισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της διαθεσιμότητας πιστώσεων, ιδιαίτερα για τους καταναλωτές με χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα.

Ο Μίμπαχ συμμερίζεται τον προβληματισμό, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αντιμετωπίζει με τον κατάλληλο τρόπο το πρόβλημα του κόστους διαβίωσης.

«Κούρσα εξοπλισμών» απέναντι στους χάκερ

Η μεγαλύτερη τεχνολογική πρόκληση για τη Mastercard παραμένει η προστασία του παγκόσμιου δικτύου πληρωμών της.

Ο Μίμπαχ τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για τον εντοπισμό απάτης και την ασφάλεια των συναλλαγών.

«Έχουμε 175 δισεκατομμύρια συναλλαγές στο δίκτυό μας κάθε χρόνο. Ο μόνος τρόπος να το διατηρήσουμε ασφαλές είναι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης», αναφέρει.

Η απειλή των κυβερνοεπιθέσεων γίνεται ολοένα πιο σύνθετη, ιδιαίτερα καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος επιθέσεων από ομάδες που συνδέονται με εχθρικά κράτη.

Το 2024, η Mastercard εξαγόρασε την εταιρεία πληροφοριών κυβερνοαπειλών Recorded Future, επιδιώκοντας να ενισχύσει τις δυνατότητές της στον εντοπισμό και την πρόληψη ψηφιακών επιθέσεων.

Η ανάγκη αυτή έγινε ακόμη πιο εμφανής μετά την πρόσφατη διαρροή δεδομένων χιλιάδων πελατών των Mastercard, Visa και JPMorgan Chase από χάκερ.

Ο Μίμπαχ αναγνωρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί πλέον μεγαλύτερους συστημικούς κινδύνους από ό,τι στο παρελθόν.

Ερωτηθείς εάν η αντιπαράθεση με τους κυβερνοεγκληματίες έχει εξελιχθεί σε ολοκληρωτικό πόλεμο, η απάντησή του είναι χαρακτηριστική: «Είναι μια κούρσα εξοπλισμών».

Η επόμενη επανάσταση: Όταν οι AI agents κάνουν αγορές

Το επόμενο μεγάλο πεδίο ανάπτυξης αφορά στις πληρωμές που θα πραγματοποιούνται όχι απευθείας από ανθρώπους, αλλά από αυτόνομους ψηφιακούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης (AI agents). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι καταναλωτές θα μπορούν να αναθέτουν σε συστήματα AI την αναζήτηση προϊόντων, την επιλογή υπηρεσιών και την ολοκλήρωση αγορών.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες απαιτήσεις ασφάλειας. Στο παραδοσιακό σύστημα πληρωμών συμμετέχουν τέσσερα μέρη: ο καταναλωτής, ο έμπορος και οι αντίστοιχες τράπεζές τους. Με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης προστίθεται ένας νέος παράγοντας, ο ψηφιακός πράκτορας που ενεργεί για λογαριασμό του καταναλωτή.

Έτσι, δίπλα στην καθιερωμένη αρχή Know Your Customer (KYC), δηλαδή την υποχρέωση ταυτοποίησης του πελάτη, αναπτύσσεται η νέα προσέγγιση Know Your Agent (KYA), που αφορά στην αναγνώριση και πιστοποίηση των ψηφιακών βοηθών. Η Mastercard συνεργάστηκε με την Google για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Verifiable Intent, η οποία επιτρέπει την ασφαλή καταγραφή και επαλήθευση συναλλαγών που εκτελούνται από AI agents.

Η λύση έχει καταστεί διαθέσιμη και σε άλλους φορείς της αγοράς, με στόχο τη δημιουργία κοινών προτύπων εμπιστοσύνης. Ο Μίμπαχ εκτιμά ότι οι συναλλαγές μέσω AI agents βρίσκονται στο κατώφλι της μαζικής ανάπτυξης, αν και παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την τάση.

Όπως αναφέρει, τους τελευταίους τρεις μήνες παρατηρεί, βάσει ανεπίσημων ενδείξεων, απότομη επιτάχυνση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για τις συγκεκριμένες εφαρμογές.

Από τη Βαυαρία στην κορυφή της Mastercard

Η πορεία του Μάικλ Μίμπαχ προς την ηγεσία ενός από τους μεγαλύτερους αμερικανικούς χρηματοοικονομικούς ομίλους ξεκίνησε από τη Γερμανία.

Γεννημένος στη Βαυαρία, εργάστηκε στον τραπεζικό κλάδο, αρχικά στη Citigroup και αργότερα στην Barclays, με σημαντική παρουσία στην Ευρώπη και την Αφρική.

Το 2010, ο τότε επικεφαλής της Mastercard, Ατζάι Μπάνγκα, ο οποίος σήμερα είναι πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, επικοινώνησε μαζί του προτείνοντάς του να ενταχθεί στον κλάδο των πληρωμών.

Η πρώτη του αντίδραση ήταν αρνητική. «Με ρώτησε εάν ήθελα να ασχοληθώ με τις πληρωμές και του απάντησα ότι μου φαίνονταν απίστευτα βαρετές», θυμάται. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, έχοντας συμπληρώσει έξι χρόνια στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, παραδέχεται ότι η πραγματικότητα αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική.

Σήμερα ζει στη Νέα Υόρκη και παρακολουθεί τις δραστηριότητες της Mastercard σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές. Παράλληλα, διατηρεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη και ειδικότερα στη Γερμανία, εκφράζοντας προβληματισμό για το κλίμα απαισιοδοξίας που επικρατεί.

Ο ίδιος θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και επικροτεί πρωτοβουλίες όπως το EU Inc, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων.

«Βλέπω πολλές δυνατότητες. Τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν», τονίζει, προσθέτοντας ότι θα ήθελε να βλέπει περισσότερη αισιοδοξία στην Ευρώπη.