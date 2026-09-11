Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια διπλή εικόνα αποτυπώνουν οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 που δημοσιοποίησε η Matrix Pack, η βιομηχανία που ίδρυσαν το 2009 τα αδέλφια Λυμπέρης (κεντρ. φωτ.) και Δημήτρης Πολυχρονόπουλος, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στις θέσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου και του αντιπροέδρου αντίστοιχα.

Από τη μία, η εταιρεία βρίσκεται σε φάση μεγάλης επενδυτικής επέκτασης, έχοντας δρομολογήσει δύο προγράμματα συνολικού ύψους 133 εκατ. ευρώ και προσελκύσει στο μετοχικό της κεφάλαιο ισχυρούς διεθνείς επενδυτές. Από την άλλη, η μεγάλη αύξηση των πωλήσεων που είχε προσδοκηθεί τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει ακόμη έρθει, ενώ ο όμιλος καταγράφει διεύρυνση ζημιών και σημαντική αύξηση του δανεισμού.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε το 2025 στα 51,64 εκατ. ευρώ, έναντι 50,27 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,72%. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 5,69%, στα 14,97 εκατ. ευρώ, αλλά οι ζημιές προ φόρων αυξήθηκαν στα 10,94 εκατ. ευρώ από 5,74 εκατ. ευρώ. Στη μητρική, οι πωλήσεις παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές στα 44,83 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA κινήθηκε αντίθετα, καταγράφοντας αύξηση 7,77%, στα 11,56 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη των πωλήσεων αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση με τις προσδοκίες που είχε δημοσιοποιήσει η διοίκηση το 2023. Τότε ο σχεδιασμός προέβλεπε τζίρο περίπου 83 εκατ. ευρώ το 2024 και περίπου 170 εκατ. ευρώ το 2025, με βασικούς μοχλούς τα νέα προϊόντα και την έναρξη παραγωγής στις ΗΠΑ. Η εξέλιξη των μεγεθών ήταν τελικά σημαντικά χαμηλότερη από εκείνον τον σχεδιασμό: ο τζίρος του 2024 έφθασε τα 50,27 εκατ. ευρώ και του 2025 τα 51,64 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα της Matrix Pack. Έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος, ύψους 47 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, για την παραγωγή προϊόντων από ίνες ξύλου με τεχνολογία υγρής και ξηρής μορφοποίησης. Η νέα δυναμικότητα υπολογίζεται σε περίπου 5.000 τόνους ετησίως και, σύμφωνα με την εταιρεία, η Matrix Pack είναι η πρώτη παγκοσμίως που διαθέτει και τις δύο συγκεκριμένες τεχνολογίες.

Μέσα στο 2025 εγκρίθηκε και άρχισε να υλοποιείται δεύτερο επενδυτικό σχέδιο, ύψους 86 εκατ. ευρώ, επίσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Προβλέπει νέες υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, αυξάνοντας κατά 7.500 τόνους ετησίως τη δυναμικότητα παραγωγής προϊόντων από ίνες ξύλου.

Πρόκειται συνολικά για επενδύσεις 133 εκατ. ευρώ, ποσό περίπου δυόμισι φορές μεγαλύτερο από τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του 2025. Μόνο το 2025 οι εκροές για επενδύσεις σε πάγια ξεπέρασαν τα 31 εκατ. ευρώ, την ώρα που οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές περιορίστηκαν σε περίπου 327 χιλ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα συνοδεύει και τη σημαντική διεύρυνση της γκάμας προϊόντων της Matrix Pack. Η εταιρεία, που έγινε γνωστή διεθνώς από τα χάρτινα καλαμάκια, έχει πλέον επεκταθεί σε μια πολύ ευρύτερη κατηγορία λύσεων συσκευασίας.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σκεύη για έτοιμα γεύματα, δίσκοι για νωπές πρωτεΐνες και φρέσκα προϊόντα, συσκευασίες για προϊόντα εκτός τροφίμων, καπάκια ροφημάτων και θολωτά καπάκια από ίνες, καθώς και κύπελα και κουτάλια παγωτού. Παράλληλα αναπτύσσει εφαρμογές για φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά, καταναλωτικά αγαθά και ηλεκτρονικά, ενώ στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με μεγάλες πολυεθνικές και ότι με ορισμένες έχουν ήδη υπογραφεί συμβόλαια.

Νέοι μέτοχοι

Το επενδυτικό άνοιγμα συνοδεύτηκε και από σημαντικές αλλαγές στη μετοχική βάση. Τον Ιούνιο του 2025 η Stora Enso απέκτησε μειοψηφική συμμετοχή στη Matrix Pack και θέση στο διοικητικό συμβούλιο, στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη προϊόντων συσκευασίας από μορφοποιημένες ίνες.

Οι οικονομικές καταστάσεις καταγράφουν αγορές παγίων ύψους 9,4 εκατ. ευρώ από τη Stora Enso, η οποία εμφανίζεται πλέον μεταξύ των συνδεδεμένων μερών και των μετόχων της εταιρείας.

Τον Νοέμβριο ακολούθησε η Astanor, η οποία απέκτησε επίσης μειοψηφική συμμετοχή. Η επένδυση αποτέλεσε μία από τις πρώτες τοποθετήσεις της νέας στρατηγικής Astanor Growth, με την Astanor να αναφέρει ότι ηγήθηκε άντλησης κεφαλαίων μαζί με την GemTech Investors. Στο μετοχικό σχήμα παραμένει παράλληλα η SouthBridge, που είχε επενδύσει στη Matrix Pack ήδη από το 2022.

Παράλληλα, οι αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2025 ενίσχυσαν την καθαρή θέση της μητρικής κατά περίπου 32,4 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο, ενώ μία ακόμη αύξηση περίπου 7 εκατ. ευρώ, που είχε αποφασιστεί το 2025, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026. Τα ίδια κεφάλαια της μητρικής ανήλθαν στα 52,46 εκατ. ευρώ, από 26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Ο δανεισμός

Η χρηματοδότηση των μεγάλων επενδύσεων έχει αυξήσει, όμως, αισθητά και τον δανεισμό. Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου ανήλθαν στο τέλος του 2025 σε περίπου 98,7 εκατ. ευρώ, έναντι 83,5 εκατ. ευρώ το 2024. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η αύξηση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, στα 44,1 εκατ. ευρώ από 19,6 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων συνδέεται, πάντως, με τη δομή χρηματοδότησης των επενδύσεων. Σε αυτές περιλαμβάνεται χρηματοδότηση-γέφυρα 16,23 εκατ. ευρώ της Alpha Bank για επένδυση του Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία προβλέπεται να μετατραπεί σε ομολογιακό δάνειο με αποπληρωμή έως το 2040. Αντίστοιχα, χρηματοδότηση 10,69 εκατ. ευρώ της Πειραιώς μετατράπηκε μέσα στο 2026 σε ομολογιακό δάνειο με ορίζοντα αποπληρωμής έως το 2030.

Το κόστος χρηματοδότησης, πάντως, έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά. Οι τόκοι δανείων του ομίλου έφθασαν τα 6,01 εκατ. ευρώ από 3,54 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τις υπόλοιπες σχετικές επιβαρύνσεις τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 6,89 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης του ομίλου διευρύνθηκε στα 33,23 εκατ. ευρώ από 16,69 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση επισημαίνει στις οικονομικές καταστάσεις ότι, παρά την υστέρηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού έναντι των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, εκτιμά ότι η δραστηριότητα θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Η Αμερική

Σημαντικό μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού των αδελφών Πολυχρονόπουλου εξακολουθεί να αφορά τη Βόρεια Αμερική. Μέσω της All Food Packaging, η Matrix Pack ελέγχει το 70% της Matrix Pack North America, η οποία δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή των Pacific Paper Straws στο Όρεγκον και Virescent Paper Straws στο Κεντάκι.

Η έμφαση στην αμερικανική αγορά παραμένει και το 2026. Τον Ιούλιο η εταιρεία τοποθέτησε τον Josh Oleson στη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου Βόρειας Αμερικής και διευθυντή παγκόσμιας εταιρικής στρατηγικής, με αρμοδιότητα τόσο την εμπορική ανάπτυξη στην περιοχή όσο και τη διεθνή στρατηγική της Matrix Pack.

Ήδη, πάντως, ο όμιλος έχει έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα. Οι πωλήσεις προϊόντων στο εξωτερικό ανήλθαν το 2025 σε περίπου 45 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 87% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.

Οι ελεγκτές

Στις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συνυπολογιστεί και η γνώμη με επιφύλαξη του ορκωτού ελεγκτή. Ο ελεγκτής επισημαίνει, μεταξύ άλλων, λογιστικό χειρισμό δαπανών παλαιότερων χρήσεων περίπου 1,04 εκατ. ευρώ που έχουν συμπεριληφθεί στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και μη διενεργηθείσες αποσβέσεις περίπου 325 χιλ. ευρώ.

Καταγράφει επίσης απαιτήσεις του ομίλου σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις, ύψους περίπου 532 χιλ. ευρώ, για τις οποίες δεν είχε διενεργηθεί έλεγχος απομείωσης, ενώ διατυπώνει επιφυλάξεις για προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ορισμένων θυγατρικών και για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις.

Κατά τα λοιπά, αναφέρει ότι οι εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση και τις επιδόσεις της εταιρείας και του ομίλου.

Η διοίκηση εμφανίζεται θετική για τις προοπτικές, επικαλούμενη το ενδιαφέρον μεγάλων πολυεθνικών και συμβόλαια που έχουν ήδη υπογραφεί. Το ζητούμενο πλέον είναι ο ρυθμός με τον οποίο οι επενδύσεις και η νέα παραγωγική δυναμικότητα θα μεταφραστούν σε μεγαλύτερες πωλήσεις, βελτίωση των αποτελεσμάτων και ισχυρότερες ταμειακές ροές. Εκεί θα κριθεί στην πράξη η απόδοση του μεγάλου επενδυτικού ανοίγματος της Matrix Pack.

Διαβάστε ακόμη

Ο πλανήτης μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001: Πώς άλλαξε αγορές, γεωπολιτική και τις ισορροπίες ισχύος (pics)

Ευρωπαϊκά ποτά: Με εξαγωγές 8,2 δισ. η αγορά ψάχνει νέα «Ελ Ντοράντο» σε Ινδία και Mercosur (γραφήματα + πίνακες)

Η 85χρονη γιαγιά που έγινε σταρ των social media από έναν μικρό φούρνο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ