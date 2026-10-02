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Η μετοχή της Mattel ενισχύθηκε σχεδόν 20% την Πέμπτη, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η εταιρεία παιχνιδιών έχει προσελκύσει ενδιαφέρον εξαγοράς από την Authentic Brands Group.

Η εταιρεία διαχείρισης και αδειοδότησης εμπορικών σημάτων έχει πραγματοποιήσει ιδιωτικές συζητήσεις για μια προσφορά που θα μπορούσε να αποτιμήσει τη Mattel σε πάνω από 20 δολάρια ανά μετοχή, ή περίπου 6 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της Mattel διαπραγματευόταν λίγο πάνω από τα 15 δολάρια ανά μετοχή το απόγευμα της Πέμπτης.

Πρόσωπο που γνωρίζει τις συζητήσεις επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαφές, προειδοποίησε ωστόσο ότι βρίσκονται σε πολύ προκαταρκτικό στάδιο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ενδιαφέρον της Authentic Brands Group θεωρείται εύλογο, καθώς η εταιρεία ενδιαφέρεται για ψυχαγωγικά brands και περιουσιακά στοιχεία, ιδιαίτερα για εκείνα που απευθύνονται σε παιδιά.

Νέα διοίκηση στη Mattel

Το ενδιαφέρον για την εξαγορά έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Mattel ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Condé Nast, Ρότζερ Λιντς, θα αναλάβει τη θέση του CEO της εταιρείας.

Η μετοχή της Mattel είχε υποχωρήσει κατά 4% την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση της αλλαγής στην ηγεσία.

Ο Λιντς, ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Mattel από το 2018, θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου στις 2 Οκτωβρίου και CEO έως τις 2 Νοεμβρίου.

Θα διαδεχθεί τον Γιον Κράιτς, ο οποίος έχει οριστεί συνδιευθύνων σύμβουλος της Paramount και της Warner Bros. Discovery.

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