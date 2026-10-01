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Η MEGA BROKERS ανακοίνωσε την εξαγορά της Deal Insurance, ενός από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά πρακτορεία της Κρήτης, με δίκτυο άνω των 50 συνεργατών και ισχυρή παρουσία στην τοπική ασφαλιστική αγορά.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της MEGA BROKERS, μέσω οργανικής ανάπτυξης, εξαγορών και συνεργασιών με επιχειρηματικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, δημιουργεί συνέργειες στους τομείς των ασφαλιστικών προϊόντων, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της υποστήριξης συνεργατών, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στην Κρήτη.

Ο CEO της MEGA BROKERS, Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε ότι η εξαγορά ενισχύει τις δυνατότητες ανάπτυξης της Deal Insurance και των συνεργατών της, μέσω πρόσβασης σε τεχνολογία, νέες λύσεις και την ευρύτερη πλατφόρμα της MEGA BROKERS.

Υπενθυμίζεται ότι η MEGA BROKERS, μέλος της Acrisure, διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο άνω των 1.550 συνεργατών και εξυπηρετεί περισσότερους από 330.000 πελάτες.

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