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Η εικόνα των 587 ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών κρύβει μία ιδιαίτερα άνιση κατανομή ισχύος. Η μεγάλη πλειονότητα αποτελείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όμως σχεδόν επτά στα δέκα dwt του ελληνόκτητου στόλου βρίσκονται υπό τον έλεγχο μόλις 59 μεγάλων ομίλων.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Petrofin Research, 412 ελληνικές ναυτιλιακές διαθέτουν έως οκτώ πλοία. Αντιπροσωπεύουν το 70,2% του συνόλου των εταιρειών, αλλά ελέγχουν αθροιστικά 53,65 εκατ. dwt ή μόλις το 10,9% της συνολικής ελληνικής χωρητικότητας.

Στον αντίποδα, οι 59 εταιρείες με στόλους τουλάχιστον 25 πλοίων διαχειρίζονται 340,95 εκατ. dwt. Αποτελούν περίπου το 10% της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικής βάσης, αλλά συγκεντρώνουν το 69,1% του στόλου, ο οποίος ανέρχεται συνολικά σε 493,49 εκατ. dwt. Ανάμεσα στους μικρούς και στους μεγάλους βρίσκονται 116 εταιρείες με στόλους από 9 έως 24 πλοία. Ελέγχουν συνολικά 98,90 εκατ. dwt ή το 20,04% της ελληνικής χωρητικότητας. Ειδικότερα, οι 74 εταιρείες με 9–15 πλοία διαχειρίζονται 48,92 εκατ. dwt, ενώ οι 42 εταιρείες με 16–24 πλοία ελέγχουν 49,98 εκατ. dwt.

Η απόσταση μεταξύ μικρών και μεγάλων διευρύνεται σταθερά. Το 2015 οι εταιρείες με τουλάχιστον 25 πλοία ήλεγχαν το 58,38% της ελληνικής χωρητικότητας. Μέσα σε μία δεκαετία το μερίδιό τους αυξήθηκε κατά περισσότερες από δέκα ποσοστιαίες μονάδες. Η συγκέντρωση συνεχίστηκε και το 2025. Παρότι οι μεγαλύτερες εταιρείες μειώθηκαν από 60 σε 59, η χωρητικότητά τους αυξήθηκε κατά 4,22 εκατ. dwt, από 336,72 εκατ. σε 340,95 εκατ. dwt. Το μερίδιό τους ενισχύθηκε από 68,92% σε 69,09%.

Στην άλλη πλευρά βρίσκονται 164 εταιρείες που διαθέτουν μόλις ένα ή δύο πλοία. Ελέγχουν συνολικά 6,88 εκατ. dwt, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 1,4% του ελληνόκτητου στόλου. Η χωρητικότητά τους μειώθηκε κατά 172.638 dwt μέσα στο 2025.

Άλλες 123 εταιρείες διαχειρίζονται από τρία έως τέσσερα πλοία. Η συνολική χωρητικότητά τους περιορίστηκε στα 15,01 εκατ. dwt, καταγράφοντας ετήσια πτώση 7,96%. Ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ όλων των κατηγοριών.

Συνολικά, οι 287 εταιρείες που διαθέτουν έως τέσσερα πλοία ελέγχουν μόλις το 4,44% της ελληνικής χωρητικότητας. Το 2015 το μερίδιό τους έφθανε στο 8,24%, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν υποδιπλασιάστηκε μέσα σε δέκα χρόνια.

Αντίθετη πορεία ακολούθησαν ορισμένες από τις ενδιάμεσες κατηγορίες. Οι εταιρείες με πέντε έως οκτώ πλοία αυξήθηκαν κατά πέντε και έφθασαν τις 125. Η χωρητικότητά τους ενισχύθηκε κατά 1,67 εκατ. dwt, στα 31,76 εκατ. dwt.

Αύξηση καταγράφηκε και στους στόλους των εννέα έως 15 πλοίων. Οι εταιρείες αυτής της κατηγορίας ανήλθαν στις 74, τρεις περισσότερες σε σύγκριση με το 2024, ενώ η χωρητικότητά τους αυξήθηκε κατά 1,91 εκατ. dwt, στα 48,92 εκατ. dwt.

Οι 42 εταιρείες με 16 έως 24 πλοία εμφάνισαν υποχώρηση. Η συνολική χωρητικότητά τους μειώθηκε κατά 1,42 εκατ. dwt και διαμορφώθηκε στα 49,98 εκατ. dwt.

Η Petrofin επισημαίνει ότι οι οικονομίες κλίμακας ευνοούν τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές σε κρίσιμους τομείς, όπως η χρηματοδότηση, οι ασφαλίσεις, οι προμήθειες, οι ναυλώσεις και η τεχνική διαχείριση. Οι μεγάλοι όμιλοι μπορούν επίσης να επιμερίζουν το αυξανόμενο κόστος συμμόρφωσης σε περισσότερα πλοία.

Για τις μικρότερες επιχειρήσεις, η λειτουργία γίνεται ακριβότερη και πιο σύνθετη. Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, η παρακολούθηση των εκπομπών, οι τεχνικές αναβαθμίσεις και η ανάγκη απασχόλησης εξειδικευμένων στελεχών αυξάνουν το κόστος, περιορίζοντας τις δυνατότητες εταιρειών που διαχειρίζονται μόνο ένα ή δύο πλοία. Ορισμένοι μικροί στόλοι αποτελούν νεοσύστατες επιχειρήσεις ή νέα σχήματα που δημιουργήθηκαν από μεγαλύτερους ομίλους και ενδέχεται να βρίσκονται στην αρχή της ανάπτυξής τους. Ωστόσο, η μακροχρόνια τάση παραμένει ξεκάθαρη: η ελληνική ναυτιλία διατηρεί μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, αλλά η χωρητικότητα και η οικονομική ισχύς συγκεντρώνονται σε όλο και μεγαλύτερους στόλους.

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