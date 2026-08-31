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Το Οινοποιείο Ζαχαριά ανοίγει τις πόρτες του και συμμετέχει στις «Μεγάλες Μέρες της Νεμέας 2026», προσκαλώντας το κοινό σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στο κρασί, στον τόπο και στις διαφορετικές εκφράσεις του αμπελώνα της Νεμέας.

Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Οινοποιείο Ζαχαριά, να δοκιμάσουν επιλεγμένα κρασιά του, να συμμετάσχουν σε οργανωμένες ξεναγήσεις και να παρακολουθήσουν δύο θεματικά masterclasses.

Παράλληλα, οι μουσικές επιλογές θα δημιουργήσουν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για ένα χαλαρό οινικό Σαββατοκύριακο στην καρδιά της Νεμέας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Zacharias Wine Tasting 11:00–20:00

Γευσιγνωσίες επιλεγμένων κρασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ξεναγήσεις στο Οινοποιείο: 12:00, 14:00, 16:00 & 18:00

Masterclass | «Lexis M – Η Μαυροδάφνη στο Χρόνο» 17:00–18:00

Μια κάθετη γευσιγνωσία διαφορετικών εσοδειών του Lexis M, που αναδεικνύει την εξέλιξη της Μαυροδάφνης μέσα στο χρόνο και τις διαφορετικές εκφράσεις που αποκτά κατά την παλαίωσή της.

Vine Grooves

DJ Music & Wine.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Zacharias Wine Tasting 11:00–16:00

Γευσιγνωσίες κρασιών του Οινοποιείου σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ξεναγήσεις στο Οινοποιείο: 12:00 & 14:00

Masterclass | «Nemea 360° by Zacharias Winery» 12:00–13:00

Μια πανοραμική γευσιγνωσία ποικιλιών, χρωμάτων και οινικών εκφράσεων, μέσα από την ιδιαίτερη ματιά του Οινοποιείου Ζαχαριά. Ένα ταξίδι στο σύγχρονο πρόσωπο της Νεμέας, που αποκαλύπτει την πολυμορφία και τον πλούτο του τόπου μέσα από διαφορετικά κρασιά και οινοποιητικές προσεγγίσεις.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για τα δύο masterclasses απαιτείται κράτηση θέσης στο marketing@zacharias.com.gr /6955733111

Με ιστορία που ξεκινά το 1962, το Οινοποιείο Ζαχαριά συνεχίζει να εξερευνά και να αναδεικνύει τον πλούτο του αμπελώνα της Νεμέας, συνδυάζοντας την παράδοση με μια σύγχρονη, δημιουργική προσέγγιση στην οινοποίηση.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ 2026/ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑ

Ώρες γενικής γευσιγνωσίας

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου | 11:00–20:00 – Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου | 11:00–16:00

Πληροφορίες : https://www.zacharias.com.gr/ – 2746022667 – 2168090705