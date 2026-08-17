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Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες δικαστικές απειλές στην ιστορία της, καθώς την Τρίτη ξεκινά δίκη με ενόρκους για τον τρόπο με τον οποίο το Instagram και το Facebook φέρονται να στόχευσαν ανήλικους χρήστες και να τους εξέθεσαν σε επιβλαβείς πρακτικές.

Η υπόθεση προέρχεται από αγωγή που κατατέθηκε το 2023 από 30 Πολιτείες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη, οι οποίες κατηγορούν τον τεχνολογικό κολοσσό για σειρά παραβιάσεων της ομοσπονδιακής και πολιτειακής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.

Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Οι Πολιτείες δεν διεκδικούν μόνο αποζημιώσεις που, σύμφωνα με την αγωγή, θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια, αλλά ζητούν από τη Meta να αλλάξει ορισμένα από τα πλέον θεμελιώδη χαρακτηριστικά του Instagram και του Facebook.

Μεταξύ άλλων, απαιτούν την κατάργηση της δημόσιας εμφάνισης του αριθμού των likes και του infinite scroll, δηλαδή της δυνατότητας αδιάκοπης κύλισης νέου περιεχομένου.

Εάν η Meta ηττηθεί τελικά σε μια υπόθεση τέτοιας κλίμακας, οι συνέπειες θα μπορούσαν να αλλάξουν θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ.

Στο στόχαστρο αλγόριθμοι, Stories και autoplay

Οι 30 Πολιτείες ζητούν πολύ ευρύτερες παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας των δύο πλατφορμών για τους ανήλικους χρήστες.

Μεταξύ των αλλαγών που διεκδικούν είναι η εφαρμογή συστήματος γονικής επαλήθευσης για τους έφηβους χρήστες, η αλλαγή των αλγορίθμων προτάσεων που, όπως υποστηρίζουν, έχουν σχεδιαστεί ώστε να χειραγωγούν τους μηχανισμούς ανταμοιβής του εγκεφάλου και η κατάργηση πολλών φίλτρων που μεταβάλλουν την εμφάνιση ενός ατόμου στις φωτογραφίες.

Παράλληλα, ζητούν να τερματιστεί η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο (autoplay), να απαγορευτεί η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών από ανηλίκους και να καταργηθούν οι αναρτήσεις που εξαφανίζονται έπειτα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως τα Instagram Stories.

Πρόκειται για χαρακτηριστικά που βρίσκονται στον πυρήνα της σημερινής εμπειρίας χρήσης του Instagram και του Facebook.

Η κατηγορία ότι «κρατούν» τους ανήλικους στις εφαρμογές

Οι Πολιτείες υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί ώστε να κρατούν τους χρήστες –συμπεριλαμβανομένων παιδιών και εφήβων– στις πλατφόρμες όσο το δυνατόν συχνότερα και για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την αγωγή, η Meta καθιστά ακόμη και δύσκολη τη μείωση της χρήσης των εφαρμογών, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων συχνές ειδοποιήσεις που έχουν στόχο να επαναφέρουν τους νέους στις πλατφόρμες.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία, στοχεύοντας ανήλικους χρήστες, επέλεξε να τους «εκμεταλλευτεί» προκειμένου να τους καταστήσει εξαρτημένους από τις πλατφόρμες της, διευρύνοντας έτσι τη βάση χρηστών και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η χρηματιστηριακή αξία της Meta ανέρχεται σήμερα σε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια.

Η εταιρεία απορρίπτει σταθερά τις κατηγορίες.

«Διαφωνούμε έντονα με αυτούς τους ισχυρισμούς και είμαστε βέβαιοι ότι τα στοιχεία θα καταδείξουν τη μακροχρόνια δέσμευσή μας στην υποστήριξη των νέων», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta.

Η δικαστής πίσω από την υπόθεση

Η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαστού Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς στην Καλιφόρνια.

Πρόκειται για τη δικαστή που είχε αναλάβει και την πολύκροτη δικαστική διαμάχη μεταξύ του Έλον Μασκ και του Σαμ Άλτμαν, έχοντας αποκτήσει στη διάρκεια σχεδόν δύο δεκαετιών φήμη για τον άμεσο και ιδιαίτερα διεισδυτικό τρόπο με τον οποίο χειρίζεται μεγάλες υποθέσεις.

Η Meta προσέρχεται στη νέα δίκη έχοντας ήδη υποστεί σημαντική ήττα σε αντίστοιχη υπόθεση.

Πρόστιμο 942 εκατ. δολαρίων στο Νέο Μεξικό

Σε πρόσφατη απόφαση στο Νέο Μεξικό, δικαστήριο επέβαλε στη Meta συνολικές κυρώσεις 942 εκατ. δολαρίων και διέταξε την εταιρεία να προχωρήσει σε αλλαγές παρόμοιες με εκείνες που ζητούν τώρα οι 30 Πολιτείες.

Ο δικαστής Μπράιαν Μπίντσεντ διέταξε, μεταξύ άλλων, την κατάργηση της εμφάνισης του αριθμού των likes στο Instagram και το Facebook για χρήστες κάτω των 18 ετών, την απαγόρευση αποστολής ή λήψης γυμνού περιεχομένου από εφήβους και τον περιορισμό των push notifications σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Ακόμη πιο σημαντικό ήταν ότι ο δικαστής χαρακτήρισε τη Meta «δημόσια όχληση» (public nuisance), παρομοιάζοντας τη λειτουργία των πλατφορμών της με ένα εργοστάσιο που μολύνει τον αέρα και προκαλεί επιβλαβείς συνέπειες σε ολόκληρο τον πληθυσμό.

Η Meta έχει ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα social media στις ΗΠΑ

Η απόφαση στο Νέο Μεξικό αφορά μόνο τη συγκεκριμένη Πολιτεία. Εάν, όμως, οι 30 Πολιτείες επικρατήσουν στη νέα δικαστική διαμάχη, η Meta θα μπορούσε ουσιαστικά να αναγκαστεί να εφαρμόσει αλλαγές στις πλατφόρμες της σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Οι Πολιτείες που συμμετέχουν στην αγωγή αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του αμερικανικού πληθυσμού.

Μια τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε σημαντικά την εμπειρία χρήσης του Instagram και του Facebook. Τα likes, για παράδειγμα, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών της Meta ήδη από τα πρώτα χρόνια του Facebook.

Σήμερα βρίσκονται σχεδόν παντού στα social media και αποτελούν έναν από τους βασικότερους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες αλληλεπιδρούν με κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο.

Likes και ψυχική υγεία των εφήβων

Ταυτόχρονα, όμως, τα likes και άλλοι δείκτες αλληλεπίδρασης εξετάζονται όλο και περισσότερο για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τους, ιδιαίτερα στους νέους.

Στο πλαίσιο προηγούμενης υπόθεσης κατά της Meta, μια νεαρή γυναίκα με το όνομα Κέιλι, η οποία κέρδισε τη δικαστική της διαμάχη με την εταιρεία νωρίτερα φέτος, περιέγραψε πώς είχε δημιουργήσει δεκάδες λογαριασμούς στο YouTube και το Instagram.

Χρησιμοποιούσε τους διαφορετικούς λογαριασμούς για να προσθέτει likes στις δικές της αναρτήσεις, επιδιώκοντας μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες αλλά και ένα αίσθημα προσωπικής επιβεβαίωσης. Τότε ήταν μόλις εννέα ετών.

Στη δίκη ανέφερε ότι θυμάται να αισθάνεται κατάθλιψη, η οποία αργότερα διαγνώστηκε όταν ήταν δέκα ετών.

Έρευνες των τελευταίων ετών έχουν συνδέσει δείκτες αλληλεπίδρασης, όπως ο αριθμός των likes, με αισθήματα απόρριψης και κατάθλιψης μεταξύ εφήβων.

Τι έδειξε η ίδια η έρευνα της Meta

Στην αγωγή των Πολιτειών, για την οποία η Meta αναφέρει ότι έχει παραδώσει περισσότερα από 2 εκατ. έγγραφα, οι δικηγόροι επικαλούνται και εσωτερική έρευνα της ίδιας της εταιρείας.

Σύμφωνα με αυτή, ο αριθμός των likes ενίσχυε τη λεγόμενη «κοινωνική σύγκριση», δηλαδή την τάση των χρηστών να αξιολογούν την προσωπική τους αξία συγκρίνοντας τον εαυτό τους με τις εικόνες άλλων ανθρώπων.

Η κοινωνική σύγκριση μέσω Instagram συνδέθηκε, σύμφωνα με την εσωτερική έρευνα της Meta, με αυξημένη μοναξιά, χειρότερη εικόνα σώματος και αρνητική διάθεση.

Ο δικαστής του Νέου Μεξικού υποστήριξε στην απόφασή του ότι ο τρόπος λειτουργίας των πλατφορμών της Meta για περισσότερο από μία δεκαετία αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης κρίσης ψυχικής υγείας των νέων στην Πολιτεία και αλλού.

Πλέον, οι δικηγόροι άλλων 30 αμερικανικών Πολιτειών θα επιχειρήσουν να πείσουν την Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς να καταλήξει σε αντίστοιχο συμπέρασμα.

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