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Σε μια νέα, μεγάλης κλίμακας προσπάθεια περιορισμού του λειτουργικού κόστους και αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού της προχωρά η Microsoft, προσφέροντας πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου σε περίπου 60.000 εργαζομένους. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική προσαρμογής του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού στις απαιτήσεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές AI αυξάνουν τις πιέσεις στους προϋπολογισμούς της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Bloomberg και το CNBC, το νέο πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καλύπτοντας στελέχη έως και το επίπεδο αντιπροέδρου (vice president) της εταιρικής ιεραρχίας.

Συνολικά, περίπου το 27% των 223.000 εργαζομένων της Microsoft εκτιμάται ότι πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Πρόκειται για μία από τις πλέον εκτεταμένες πρωτοβουλίες οικειοθελούς αποχώρησης που έχει ανακοινώσει η εταιρεία, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι επιλέξιμοι εργαζόμενοι πρόκειται να αποχωρήσουν.

Ποιους εργαζομένους αφορά το πρόγραμμα

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πρόσωπα που γνωρίζουν τους όρους του προγράμματος, ολόκληρες επιχειρησιακές μονάδες, όπως τα Xbox, Windows και Copilot, καθώς και ο οικονομικός τομέας της Microsoft, συμμετέχουν στη νέα πρωτοβουλία.

Αντίθετα, ορισμένες κατηγορίες προσωπικού εξαιρούνται από τη δυνατότητα εθελουσίας εξόδου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε επιλεγμένες ομάδες που ασχολούνται με κέντρα δεδομένων, πωλήσεις, μάρκετινγκ, κυβερνοασφάλεια και κβαντική υπολογιστική. Η Microsoft αρνήθηκε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Οι εργαζόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να αποφασίσουν εντός του Δεκεμβρίου εάν επιθυμούν να αποδεχθούν την πρόταση, ενώ όσοι επιλέξουν να αποχωρήσουν θα ολοκληρώσουν την εργασιακή τους σχέση με την εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Microsoft, όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν παροχές αντίστοιχες με εκείνες ενός τυπικού πακέτου αποζημίωσης αποχώρησης. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα να επιχειρήσει τη διατήρηση εργαζομένων με κρίσιμες δεξιότητες, ακόμη και εφόσον αυτοί εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή.

Η Έιμι Κόουλμαν, εκτελεστική αντιπρόεδρος και επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Microsoft, ανέφερε σε εσωτερικό υπόμνημα ότι η νέα προσφορά δίνει σε όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία εκτός εταιρείας μια πρόσθετη επιλογή, με την κατάλληλη υποστήριξη για τη μετάβασή τους.

Όπως εξήγησε, η πρωτοβουλία προσφέρει παράλληλα στις επιχειρησιακές μονάδες της Microsoft έναν επιπλέον μηχανισμό προσαρμογής του προσωπικού τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Οι επενδύσεις στην AI και η πίεση στις ταμειακές ροές

Η νέα αναδιάρθρωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Microsoft αυξάνει εντυπωσιακά τις επενδύσεις της σε κέντρα δεδομένων και υπολογιστικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες cloud.

Η εταιρεία παρέχει υπολογιστική ισχύ και τεχνολογικές υπηρεσίες σε μεγάλους πελάτες, μεταξύ των οποίων η OpenAI και η Anthropic, γεγονός που απαιτεί συνεχή επέκταση των υποδομών της και σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Ωστόσο, αυτή η επενδυτική στρατηγική έχει περιορίσει τα διαθέσιμα κεφάλαια για άλλες δραστηριότητες και προσλήψεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συνολικός αριθμός εργαζομένων της Microsoft παραμένει ουσιαστικά στάσιμος από το 2022, παρά τη σημαντική αύξηση των εσόδων της κατά την ίδια περίοδο.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι ανταγωνιστές της στις υπηρεσίες cloud, Alphabet και Amazon, εμφάνισαν αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές. Η Microsoft διατήρησε θετικό αποτέλεσμα, ύψους 19,64 δισ. δολαρίων, ωστόσο το ποσό ήταν μειωμένο κατά 23% σε ετήσια βάση.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την πίεση που ασκούν οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ακόμη και στους ισχυρότερους τεχνολογικούς ομίλους, οι οποίοι καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάπτυξη νέων υποδομών και στη συγκράτηση του κόστους.

Το προηγούμενο πρόγραμμα και οι απολύσεις

Η Microsoft έχει ήδη προχωρήσει σε διαδοχικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των δαπανών προσωπικού. Τον περασμένο Απρίλιο ανακοίνωσε το πρώτο πρόγραμμα εθελουσίας συνταξιοδότησης στην ιστορία της, το οποίο αφορούσε περίπου το 7% των εργαζομένων της στις ΗΠΑ.

Από τους περίπου 8.750 εργαζομένους που μπορούσαν να συμμετάσχουν, περισσότεροι από το 30% αποδέχθηκαν την προσφορά, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία τον Ιούλιο.

Το προηγούμενο πρόγραμμα απευθυνόταν σε εργαζομένους έως και το επίπεδο του ανώτερου διευθυντή (senior director), ενώ η νέα πρωτοβουλία διευρύνεται και σε υψηλότερα διοικητικά κλιμάκια, περιλαμβάνοντας στελέχη σε επίπεδο αντιπροέδρου.

Παράλληλα, τον Ιούλιο η Microsoft ανακοίνωσε σχέδιο για 4.800 απολύσεις, συνεχίζοντας μια σειρά περικοπών προσωπικού που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Πάντως, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, η διοίκηση αναμένει σαφώς μικρότερη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα σε σύγκριση με την προηγούμενη εθελουσία συνταξιοδότηση, ενώ δεν έχει θέσει συγκεκριμένο αριθμητικό στόχο αποχωρήσεων.

Αναδιάρθρωση προσωπικού σε ολόκληρη τη Silicon Valley

Η στρατηγική της Microsoft δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση στον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο. Μεγάλες εταιρείες επιχειρούν να ανακατανείμουν τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους τους, κατευθύνοντας ολοένα μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Google είχε προσφέρει το 2025 προγράμματα εθελουσίας εξόδου σε διάφορα τμήματά της, ενώ η Meta έχει μειώσει το προσωπικό της κατά περισσότερους από 20.000 εργαζομένους σε σχέση με το υψηλό που είχε καταγράψει στα τέλη του 2022.

Παράλληλα, οι διοικήσεις μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων δίνουν ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στην προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες και στην ταχύτερη υλοποίηση οργανωτικών αλλαγών.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση στελέχους της Google, το οποίο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Business Insider, είχε ενημερώσει εργαζομένους ότι όσοι δεν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν πλήρως στη μετάβαση προς την AI μπορούσαν να επιλέξουν πακέτο εθελουσίας αποχώρησης.

Για τους εργαζομένους, η απόφαση συμμετοχής σε τέτοιου είδους προγράμματα συνδέεται με πολλούς παράγοντες, από το ύψος της αποζημίωσης και την οικονομική τους κατάσταση έως τις προοπτικές εύρεσης νέας απασχόλησης και τον κίνδυνο μελλοντικών απολύσεων.

Η ανακοίνωση της Microsoft έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, τα οποία αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Οι αγορές αναζητούν πλέον ενδείξεις ότι οι δαπανηρές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να αποδίδουν τα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη. Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, η μετοχή της Microsoft κατέγραφε άνοδο περίπου 1% στα μέσα της χρηματιστηριακής ημέρας στη Νέα Υόρκη.