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Στην ανάγκη για έναν πιο μακροπρόθεσμο και συνεκτικό σχεδιασμό των επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές, καθώς και στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, αναφέρθηκε ο Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου AVAX.

Όπως είπε, «την τελευταία 8ετία βρέθηκαν άνθρωποι σε “θέσεις-κλειδιά” που συνέβαλαν στην προώθηση της δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων», εκτιμώντας ωστόσο ότι το συγκεκριμένο μοντέλο δεν μπορεί να αποτελεί τη βασική προσέγγιση για τον σχεδιασμό των επόμενων επενδύσεων.

Ως παράδειγμα ανέφερε χώρες του εξωτερικού, όπου έχουν θεσπιστεί φορείς με αντικείμενο την ανάπτυξη μακροχρόνιων και συνεκτικών προγραμμάτων επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές. Κατά τον ίδιο, αντίστοιχη προσέγγιση θα μπορούσε να υιοθετήσει και η Ελλάδα, μέσω ενός φορέα που θα έχει ρόλο παρατηρητή και ελεγκτή, συμβάλλοντας τόσο στη διαμόρφωση του προγράμματος όσο και στην παρακολούθηση της ωρίμανσης των έργων.

Παράλληλα επισήμανε ότι, δεδομένων των πεπερασμένων δυνατοτήτων χρηματοδότησης από το κεντρικό κράτος νέων υποδομων, καθίσταται αναγκαία η ιεράρχηση των έργων και η συνετή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Σύμφωνα με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Ομίλου ΑΒΑΞ, η καταγραφή των αναγκών της χώρας μας σε υποδομές και η μετατροπή τους σε συγκεκριμένα έργα, σε συνδυασμό με την κεντρική παρακολούθηση της ωρίμανσής τους, «θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη ιεράρχηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων.

Μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να συμβάλει στη συζήτηση για τον τρόπο κατανομής των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων με στόχο την υλοποίηση περισσότερων έργων υποδομής».

Ο κ. Μιτζάλης αναφέρθηκε στην ανάγκη τα έργα να φτάνουν στο στάδιο της δημοπράτησης έχοντας προηγουμένως αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα ωρίμανσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα της στελέχωσης του κατασκευαστικού κλάδου, με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Ομίλου AVAX να επισημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προσέλκυση νέου ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι η ΑΒΑΞ χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τη διοίκηση έργων, ενώ σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ υποστηρίζει Επαγγελματική Σχολή για χειριστές μηχανημάτων έργου.

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