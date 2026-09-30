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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδας και το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της διάχυσης γνώσης σχετικά με τις χρηματοοικονομικές αγορές, τη ρύθμιση της κεφαλαιαγοράς και τη χρηματοοικονομική καινοτομία.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Δρ. Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και o Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς, Campus Director, UNIC Athens, παρουσία του κ. Μιχαήλ Φέκκα, Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της κας Ελευθερίας Αποστολίδου, Διευθύντριας Μελετών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του καθηγητή Δρ. Πέτρου Λοή, Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς και του καθηγητή Δρ. Νικολάου Αντωνακάκη, Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του UNIC Athens.

Η συνεργασία συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με την εμπειρία της εποπτικής αρχής και δημιουργεί πλαίσιο για εκπαιδευτικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες προς όφελος φοιτητών, επαγγελματιών, στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα και της ευρύτερης κοινωνίας.

Πεδία συνεργασίας

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των Μερών.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων διά βίου μάθησης για φοιτητές, επαγγελματίες και στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα.

Συνεργασία σε ερευνητικές πρωτοβουλίες για τη λειτουργία, τη ρύθμιση και την εποπτεία των χρηματοοικονομικών αγορών.

Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση.

Δράσεις καθοδήγησης, διερεύνηση δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης και συμμετοχή στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προσκεκλημένων ομιλητών, με παρουσιάσεις στο πλαίσιο μαθημάτων του UNIC Athens.

Η Πρόεδρος της ΕΚ, κα Βασιλική Λαζαράκου, δήλωσε:

«Η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στις χρηματοοικονομικές αγορές και για την καλλιέργεια μιας υπεύθυνης επενδυτικής κουλτούρας. Η συνεργασία μας με το UNIC Athens συνδέει την εποπτική εμπειρία με την ακαδημαϊκή γνώση. Μέσα από εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις, καθώς και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενισχύουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες φοιτητών και επαγγελματιών, προωθώντας τον υπεύθυνο διάλογο για τη ρύθμιση, την καινοτομία και την προστασία των επενδυτών.»

Ο Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς, Campus Director, UNIC Athens, δήλωσε:

«Η συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενισχύει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και της έρευνας με τις πραγματικές εξελίξεις και ανάγκες του χρηματοοικονομικού τομέα. Μέσα από κοινές δράσεις, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους φοιτητές και στους επαγγελματίες ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης, να αναπτύξουμε νέα πεδία έρευνας και να συμβάλουμε στην κατανόηση των αλλαγών που διαμορφώνουν τις σύγχρονες χρηματοοικονομικές αγορές. Το Μνημόνιο αποτελεί αφετηρία για μια συνεργασία με ουσιαστικό εκπαιδευτικό, επιστημονικό και κοινωνικό αποτύπωμα.»

Το Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής και έχει διάρκεια τριών ετών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των δύο μερών.

Με την υπογραφή του Μνημονίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το UNIC Athens θέτουν τις βάσεις για μια σταθερή συνεργασία, συνδέοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την κεφαλαιαγορά προς όφελος φοιτητών, επαγγελματιών και επενδυτών.