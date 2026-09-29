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Η Attica Group ενημέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι το περιστατικό στο Blue Carrier 2 δεν αναμένεται να επηρεάσει τη δραστηριότητα ή τη χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου. Η εταιρεία προχώρησε σε αναδρομολόγηση πλοίων για την πλήρη κάλυψη των μεταφορικών αναγκών, ενώ το πλοίο διαθέτει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Ειδικότερα, σε απάντηση της από 28.09.2026 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το συμβάν της 25.09.2026 στο Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίο BLUE CARRIER 2, πλοιοκτησίας θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου, η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η Εταιρία έχει ήδη προχωρήσει στην αναδρομολόγηση άλλων πλοίων του Ομίλου για την πλήρη κάλυψη του μεταφορικού έργου και τη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας στις περιοχές που εξυπηρετεί.

Ως εκ τούτου, το συμβάν δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στη δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Επισημαίνεται ότι το πλοίο, καθώς και όλα τα πλοία του Ομίλου, διαθέτει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σκάφους και μηχανής (Hull & Machinery) καθώς και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (P&I).

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