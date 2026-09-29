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Υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ που επενδύουν σε ακίνητα (real estate strategies) θα μπορεί να παρέχει πλέον η Alpha Asset Management, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την επέκταση στην άδεια λειτουργίας της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρει:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1103η/29.9.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε την επέκταση της άδειας λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ του ν. 4209/2013 της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.» (LEI 213800SHGGWDBFVRPS03) με την προσθήκη επιπλέον στρατηγικών του Κανονισμού ΕΕ 231/2013, έτσι ώστε να παρέχει και επιπλέον υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ που επενδύουν σε ακίνητα (real estate strategies).
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