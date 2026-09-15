Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρό σήμα για την ελληνική αγορά στέλνει η Morgan Stanley, εντάσσοντας την Alpha Bank και τη ΔΕΗ στη λίστα των κορυφαίων ευρωπαϊκών μετοχικών επιλογών της. Στην τελευταία του έκθεση ο αμερικανικός οίκος παρουσιάζει 43 ευρωπαϊκές μετοχές με σύσταση Overweight, επιλέγοντας εταιρείες με ισχυρούς ειδικούς καταλύτες, αλλά και επιλεκτική έκθεση στις επενδύσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις δύο συγκεκριμένες μετοχές. Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον από επενδυτές αναπτυγμένων αγορών, καθώς η χώρα εντάσσεται στους δείκτες STOXX μέσα στον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι έχει αναβαθμίσει τις ελληνικές τράπεζες σε Overweight στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής της.

Alpha Bank

Η Alpha Bank είναι η κορυφαία επιλογή της Morgan Stanley μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Ο οίκος διατηρεί σύσταση Overweight και τιμή στόχο τα 5,50 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 12% έναντι της τιμής αναφοράς της έκθεσης.

Η επενδυτική θέση στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι η ισχυρή πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία κατά τον οίκο μπορεί να υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη αύξηση δανείων και καταθέσεων. Ο δεύτερος είναι η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, ενώ ο τρίτος συνδέεται με τις πρόσφατες κινήσεις εξαγορών.

Η Morgan Stanley υπολογίζει ότι οι Alpha Trust και Universal/Altius μπορούν να συνεισφέρουν περίπου 65 εκατ. ευρώ σε έσοδα από προμήθειες το 2028. Αναμένει επίσης ότι το Investor Day της 5ης Νοεμβρίου μπορεί να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη, οδηγώντας σε αναβάθμιση των συγκλινουσών εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 4%-5%.

Σημαντικό μέρος της επενδυτικής θέσης αφορά και την αποτίμηση. Η Alpha διαπραγματεύεται περίπου 7,6 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, προσαρμοσμένα για το πλεονάζον κεφάλαιο, με discount περίπου 17% έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Η Morgan Stanley θεωρεί ότι αυτή η έκπτωση δεν δικαιολογείται από τις αναπτυξιακές προοπτικές και την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας.

Παράλληλα, οι προβλέψεις του οίκου για τα καθαρά κέρδη της περιόδου 2027-2028 βρίσκονται σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό πάνω από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς, κυρίως λόγω υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες και καλύτερης εικόνας στο κόστος κινδύνου.

Στους βασικούς κινδύνους για την Alpha περιλαμβάνονται ο αυξημένος ανταγωνισμός στα επιχειρηματικά δάνεια, ενδεχόμενη επιβράδυνση των επενδύσεων, ασθενέστερη τουριστική δραστηριότητα και ο εκλογικός κύκλος.

ΔΕΗ

Η δεύτερη ελληνική επιλογή της Morgan Stanley είναι η ΔΕΗ, με σύσταση Overweight και τιμή στόχο τα 27,50 ευρώ. Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι η εταιρεία έχει πλέον περάσει από τη φάση της εξυγίανσης σε μια ευρύτερη περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης.

Ο οίκος προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή κατά 18% την περίοδο 2025-2030. Η ανάπτυξη αναμένεται να προέλθει από τις ΑΠΕ, την ευέλικτη παραγωγή, τα ρυθμιζόμενα δίκτυα, την επέκταση στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα data centers.

Η Ελλάδα παραμένει ο βασικός μοχλός του ομίλου, με περίπου 52% των επενδύσεων της περιόδου 2026-2030 και περίπου 63% των EBITDA του 2030. Η Ρουμανία αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη αγορά, ενώ η ΔΕΗ έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων σε Πολωνία και Ουγγαρία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο project data center στην Κοζάνη. Η Morgan Stanley αναφέρει ότι η πρώτη φάση προβλέπει ισχύ 300 MW μέχρι το τέλος του 2028, επενδύσεις περίπου 1,2 δισ. ευρώ και δυνατότητα δημιουργίας περίπου 170 εκατ. ευρώ ετήσιων EBITDA σε πλήρη λειτουργία, χωρίς να υπολογίζονται τα περιθώρια από τις συμβάσεις προμήθειας ενέργειας. Στο θετικό σενάριο, η ισχύς μπορεί να φτάσει το 1 GW έως το 2030.

Η Morgan Stanley διευκρινίζει πάντως ότι η έκθεση της ΔΕΗ στις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί πρόσθετο ανοδικό παράγοντα και όχι τον βασικό κορμό της επενδυτικής υπόθεσης.

Σε όρους αποτίμησης, η ΔΕΗ διαπραγματεύεται περίπου 8,3 φορές τα EBITDA του 2027 και 15,1 φορές τα κέρδη. Η αποτίμησή της είναι περίπου 10% χαμηλότερη από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφέλειας, αλλά περίπου 17% υψηλότερη από τις αντίστοιχες εταιρείες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Morgan Stanley θεωρεί ότι το premium δικαιολογείται από την υψηλότερη ανάπτυξη, την καθετοποίηση και την έκθεση στα δίκτυα και τα data centers.

Μεταξύ των επόμενων καταλυτών για τη ΔΕΗ βρίσκονται μια δεσμευτική συμφωνία με hyperscaler για την πρώτη φάση του project της Κοζάνης, η πρόοδος των επενδύσεων σε Πολωνία και Ουγγαρία και η συνεχιζόμενη αύξηση της ρυθμιζόμενης βάσης ενεργητικού. Παράλληλα, ο οίκος εκτιμά ότι τα EBITDA του ομίλου μπορούν να αυξηθούν από περίπου 2 δισ. ευρώ το 2025 σε 4 δισ. ευρώ έως το 2030.

Διαβάστε ακόμη

Αδριανός Γολέμης: Οι ελληνικές καινοτομίες που μπορεί να ταξιδέψουν μαζί του στο Διάστημα (pics)

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε τώρα για να πάρετε έως 800 ευρώ τον Νοέμβριο

Πώς φτιάχνεται ένα χαρτονόμισμα του ευρώ; Το χαρτί, το μελάνι και το κόστος παραγωγής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ