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Σε διπλό «ράλι» εσόδων και κερδών επιδόθηκε ο όμιλος Epsilon Net στην προηγούμενη ετήσια χρήση. Ο εκ των leaders της αγοράς του επιχειρηματικού λογισμικού πέτυχε την αύξηση των πωλήσεών του στα 135,32 εκατ. ευρώ (+15,83%) και κατάφερε, ταυτόχρονα, να εκτινάξει την κερδοφορία του σε επίπεδα πολύ πάνω από τον μέσο όρο του εγχώριου κλάδου της πληροφορικής.

Ο τομέας του business software εξακολουθεί να καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ελλάδα και διατηρεί ανάλογες προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, με ότι αυτό θα σημαίνει και για τα μεγέθη των βασικών «παικτών» του.

Στα ετήσια (2025) ενοποιημένα αποτελέσματα που αναρτήθηκαν πριν από λίγο από την Epsilon Net, με πρόεδρο- CEO και μεγαλομέτοχο τον Ιωάννη Μίχο, αναφέρεται ότι:

-Ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατά τη χρήση 2025 διαμορφώθηκε σε € 135,32 εκ., έναντι € 116,82 εκ. στη χρήση 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,83%.

-Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2025 ανήλθαν σε € 35,68 εκ., έναντι € 27,36 εκ. στη χρήση 2024, σημειώνοντας αύξηση 30,42%.

-Τα κέρδη μετά από φόρους της χρήσης 2025 διαμορφώθηκαν στα € 29,30 εκ., έναντι € 20,66 εκ. στη χρήση 2024, σημειώνοντας αύξηση 41,83%.

-Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσης 2025 διαμορφώθηκαν σε € 42,65 εκ., έναντι € 32,09 εκ. στη χρήση 2024, σημειώνοντας αύξηση 32,89%.

–Ενσώματα και Άυλα πάγια: Η συνολική αξία των “Άυλων παγίων” το 2025 ανήλθε σε € 31,93 εκ., έναντι € 26,86 εκ. το 2024, αύξηση που οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη από τον όμιλο μη ολοκληρωμένου με ημερομηνία 31.12.2025 λογισμικού που κατά κύριο λόγο αφορούσε ανάπτυξη καινοτόμων πλατφορμών και εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού αλλά και νέες εφαρμογές λογισμικού για την κάλυψη των νομοθετικών αλλαγών που αφορούν κυρίως στην ηλεκτρονική διαβίβαση και τιμολόγηση, στην αυτοματοποίηση πληρωμών αλλά και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου αυξήθηκαν κατά το 2025 και ανήλθαν στο ποσό των € 95,92 εκ., από το ποσό των € 75,94 εκ. κατά το έτος 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 26,31%, η οποία οφείλεται στην αύξηση των οργανικών μεγεθών του Ομίλου, στην ενσωμάτωση νέων θυγατρικών εταιριών εντός της χρήσης, αλλά και στη μεταβολή ποσοστού (απόκτηση μειοψηφικών ποσοστών) σε υφιστάμενες θυγατρικές.

* Στα εταιρικά αποτελέσματα:

-Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στη χρήση 2025 διαμορφώθηκε σε € 78,55 εκ., έναντι € 45,12 εκ. στη χρήση 2024, σημειώνοντας αύξηση 74,10%.

-Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας στη χρήση 2025 ανήλθαν σε € 30,90 εκ., έναντι € 18,60 εκ. στη χρήση 2024, σημειώνοντας αύξηση 66,12%.

-Τα κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2025 διαμορφώθηκαν στα € 25,44 εκ., έναντι € 14,82 εκ. στη χρήση 2024, σημειώνοντας αύξηση 71,60%.

-Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στη χρήση 2025 διαμορφώθηκαν σε € 31,98 εκ., έναντι € 18,29 εκ. στη χρήση 2024, σημειώνοντας αύξηση 74,81%.

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