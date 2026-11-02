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Ο Φίλιπ Ναβρατίλ γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να εξελίσσεσαι σταδιακά μέσα σε έναν οργανισμό. Προτού αναλάβει τα ηνία της Nestlé ως CEO το 2025, διέγραψε μια εικοσαετή πορεία στον όμιλο, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από τη θέση του εσωτερικού ελεγκτή.

Στη διάρκεια αυτής της μακράς διαδρομής, ο επικεφαλής του κολοσσού που διαχειρίζεται πάνω από 30 brands, με πωλήσεις δισεκατομμυρίων, όπως η Nespresso και η DiGiorno, παρατήρησε κάτι σημαντικό. Οι εργαζόμενοι που ξεχωρίζουν και εξελίσσονται διαθέτουν αυτά τα τρία γνωρίσματα.

Περιέργεια και διάθεση για μάθηση

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το BusinessInsider, για τον Ναβρατίλ, η περιέργεια μεταφράζεται σε μια συνεχή δίψα για γνώση, είτε μέσω αυτοδιδασκαλίας είτε ζητώντας καθοδήγηση από συναδέλφους και συμβούλους. Αυτή η διαδικασία δεν σταματά ούτε στην κορυφή. Ο ίδιος, ως διευθύνων σύμβουλος, εφαρμόζει σήμερα το «αντίστροφο mentoring», συνεργάζεται δηλαδή με έναν νεότερο συνάδελφο για να μάθει να προγραμματίζει ψηφιακούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης.

Η νοοτροπία αυτή καθόρισε και τη δική του πορεία. Όταν εργαζόταν ως εκπρόσωπος πωλήσεων στον Παναμά από το 2005 έως το 2009, συνειδητοποίησε ότι είχε «βολευτεί» στη θέση του. Παροτρυνόμενος από τον προϊστάμενό του να αλλάξει ρόλο, υιοθέτησε έκτοτε μια απλή φιλοσοφία, να λέει σχεδόν πάντα «ναι» στις νέες προκλήσεις. Άλλωστε, όπως τονίζει, η πραγματική μάθηση και η εξέλιξη ξεκινούν πάντα έξω από τη ζώνη άνεσής μας.

Πρωτοβουλία και φιλοδοξία

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η διάθεση για ανάληψη πρωτοβουλιών και η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nestlé πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι που εξελίσσονται δεν περιορίζονται στην απλή εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά επιδιώκουν να κάνουν τη διαφορά. Κατά τον ίδιο, ένας άνθρωπος με ισχυρό κίνητρο και πάθος για επιτυχία έχει συχνά περισσότερες πιθανότητες να διακριθεί από κάποιον που διαθέτει μεν τα τυπικά προσόντα, αλλά του λείπει η ανάλογη «πείνα». «Το θέλουν πραγματικά; Έχουν το πάθος να κερδίσουν;» αυτές είναι οι δύο καθοριστικές ερωτήσεις που θέτει ο Ναβρατίλ όταν αξιολογεί το δυναμικό της εταιρείας.

Ταπεινότητα

Το τρίτο στοιχείο είναι ίσως το λιγότερο αναμενόμενο. «Μου αρέσουν οι ταπεινοί άνθρωποι», δηλώνει ξεκάθαρα ο Ναβρατίλ. «Δεν εκτιμώ όσους καυχιούνται ή υπερεκτιμούν τον εαυτό τους». Για τον ίδιο, η αλαζονεία αποτελεί «συνταγή αποτυχίας». Οι εργαζόμενοι που εξελίσσονται διαρκώς είναι εκείνοι που έχουν την ωριμότητα να ζητήσουν βοήθεια και δεν θεωρούν ποτέ δεδομένο ότι είναι οι εξυπνότεροι μέσα σε μια αίθουσα.

Τα τρία χαρακτηριστικά που ξεχωρίζει, λοιπόν, είναι αρκετά απλά, περιέργεια, φιλοδοξία και ταπεινότητα. Όχι ως κάποια «συνταγή» για μια προαγωγή, αλλά ως στοιχεία που, μέσα από τη δική του εμπειρία, έχει δει να εμφανίζονται συχνά στους ανθρώπους που συνεχίζουν να εξελίσσονται μέσα σε έναν οργανισμό.