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Η μετοχή της Novartis κατρακυλά κατά 10% την Τρίτη, οδεύοντας προς τη χειρότερη συνεδρίαση στην ιστορία της, καθώς ο ελβετικός φαρμακευτικός κολοσσός ανακοίνωσε νέα αποτυχία σε κλινική δοκιμή φαρμάκου. Πρόκειται για την τρίτη αρνητική εξέλιξη σε δοκιμές φαρμάκων μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, γεγονός που προκάλεσε έντονες πιέσεις από τους επενδυτές.

Η Novartis ανακοίνωσε ότι το del-desiran, πειραματική θεραπεία για μια πάθηση που προκαλεί μυϊκή εξασθένηση, δεν πέτυχε τον βασικό στόχο σε κλινική δοκιμή προχωρημένου σταδίου.

Η μετοχή υποχωρούσε περίπου 10%, στα 112,54 ελβετικά φράγκα, έχοντας χάσει 12,92 φράγκα ή 10,3%. Εφόσον οι απώλειες διατηρηθούν έως το κλείσιμο, η συνεδρίαση θα αποτελέσει τη χειρότερη ημερήσια επίδοση που έχει καταγράψει ποτέ η Novartis στο χρηματιστήριο.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι η παγκόσμια κλινική μελέτη Φάσης III HARBOR, η οποία αξιολογούσε το del-desiran σε ασθενείς με μυοτονική δυστροφία τύπου 1, δεν κατάφερε να καταδείξει στατιστικά σημαντική βελτίωση έναντι του placebo ως προς τον χρόνο ανοίγματος του χεριού.

Η Novartis ανέφερε ότι εξετάζει το σύνολο των δεδομένων της μελέτης HARBOR και πρόκειται να συνεργαστεί με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, προκειμένου να καθοριστεί η καταλληλότερη πορεία για την περαιτέρω ανάπτυξη του del-desiran.

Το συγκεκριμένο φάρμακο είναι μία από τις τρεις θεραπείες συζευγμένων αντισωμάτων-ολιγονουκλεοτιδίων που προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο νευρομυϊκών παθήσεων της Novartis μετά την εξαγορά της Avidity Biosciences έναντι περίπου 12 δισ. δολαρίων το 2025.

Ο Σρίραμ Αράντιε, πρόεδρος ανάπτυξης και επικεφαλής ιατρικός διευθυντής της Novartis, αναγνώρισε τις δυσκολίες που συνεπάγεται η ανάπτυξη θεραπειών για σύνθετες ασθένειες όπως η μυοτονική δυστροφία τύπου 1.

«Η ανάπτυξη θεραπειών για μια σύνθετη νόσο όπως η μυοτονική δυστροφία τύπου 1 παραμένει δύσκολη και οι αποτυχίες αποτελούν μέρος της επιστημονικής προόδου», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία συνεχίζει να αξιολογεί τα πλήρη δεδομένα της HARBOR και παραμένει προσηλωμένη στην εξεύρεση της κατάλληλης αναπτυξιακής πορείας για το πρόγραμμα del-desiran, καθώς και στην προώθηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων για ασθενείς με σοβαρές νευρομυϊκές παθήσεις.

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