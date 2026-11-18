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Μία ημέρα πριν από την πρώτη της τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, η Κολέτ Κρες δεν ήθελε να συζητήσει για τον προκάτοχό της, Τζένσεν Χουάνγκ.

«Αυτή είναι μια νέα εποχή για τη Nvidia», δήλωσε στους εργαζομένους κατά τη διάρκεια εσωτερικής συνάντησης τη Δευτέρα, σύμφωνα με άτομο που ήταν παρόν και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Όταν κάποιος έθεσε το θέμα του Χουάνγκ, η Κρες άλλαξε γρήγορα συζήτηση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σήμερα, η Κρες αναμένεται να απευθυνθεί στο σύνολο του προσωπικού, στην πρώτη γενική συνέλευση εργαζομένων της Nvidia μετά τη δημόσια αναταραχή που προκάλεσαν η εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ με γυναίκα που φέρεται να ήταν Κινέζα κατάσκοπος και άλλες σχέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η Κρες καλείται όχι μόνο να καλύψει το κενό ηγεσίας που δημιούργησε η αποχώρηση του Χουάνγκ, αλλά και να περιορίσει τις δημόσιες εκκλήσεις για την επιστροφή του.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ παρενέβη στη συζήτηση την Τρίτη, με την πρώτη δημόσια δήλωσή του μετά την αποχώρησή του, αναφέροντας ότι θα ήταν «τιμή του» να επιστρέψει στη Nvidia.

Η νέα ηγεσία αποκλείει την επιστροφή του Χουάνγκ

Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, η οποία κατέχει τη θέση της οικονομικής διευθύντριας της εταιρείας από το 2013, πρέπει τώρα να καθησυχάσει τους εργαζομένους και να πείσει πελάτες και επενδυτές ότι η Nvidia μπορεί να υλοποιήσει τους φιλόδοξους στόχους της χωρίς τον άνθρωπο που τους διαμόρφωσε, σύμφωνα με το CNBC.

Για τα ανώτατα στελέχη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταστεί σαφές πως η εταιρεία δεν σχεδιάζει να επαναφέρει τον Χουάνγκ στην ηγεσία της.

«Το διοικητικό συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι δεν θα επαναφέρει τον Τζένσεν», δήλωσε η Κρες σε συνέντευξή της στον Τζιμ Κρέιμερ του CNBC την Τρίτη.

«Θέλουμε να αναπτυχθούμε σε όλα όσα χρειάζεται να κάνουμε με τους εργαζομένους μας, τους πελάτες μας και τους μετόχους μας. Και εκεί θα επικεντρωθούμε από εδώ και πέρα», πρόσθεσε.

Την ίδια θέση επανέλαβε ο Χάρβεϊ Τζόουνς, ο νεοδιορισθείς πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, κατά την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα της Τρίτης.

«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποδέχθηκε ομόφωνα την παραίτησή του και δεν προτίθεται να επαναφέρει τον Τζένσεν στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», δήλωσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η Κρες υπογράμμισε ότι η εταιρεία επικεντρώνεται στους ανθρώπους που παραμένουν στις τάξεις της και οι οποίοι, όπως ανέφερε, «είναι αφοσιωμένοι στο να πραγματοποιήσουν το έργο της ζωής τους στη Nvidia».

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα καλύτερα από τις προσδοκίες, γεγονός που φάνηκε να καθησυχάζει τους επενδυτές, τουλάχιστον προς το παρόν.

Σχεδόν 200.000 υπογραφές υπέρ της επιστροφής του

Ωστόσο, στο εσωτερικό της Nvidia διαμορφώνεται μια διαφορετική εικόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, η υποστήριξη προς την επιστροφή του Χουάνγκ ενισχύεται μεταξύ των εργαζομένων.

Μια διαδικτυακή εκστρατεία συλλογής υπογραφών, η οποία κυκλοφορεί από το Σαββατοκύριακο, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 200.000 υπογραφές.

Περισσότεροι από 10.000 υπογράφοντες δηλώνουν ότι εργάζονται σήμερα στη Nvidia, η οποία απασχολεί συνολικά περίπου 42.000 εργαζομένους.

Εκτός της εταιρείας, τουλάχιστον δύο σημαντικοί επενδυτές έχουν ζητήσει την επαναφορά του Χουάνγκ.

Ανάλογες εκκλήσεις έχουν διατυπώσει και ισχυρές προσωπικότητες του τεχνολογικού κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Y Combinator, Γκάρι Ταν, και ο επικεφαλής της Epic Games, Τιμ Σουίνι.

Ακόμη και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «δεν θα τον πείραζε» να δει τον Χουάνγκ να επιστρέφει στη θέση του CEO.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί εργαζόμενοι της Nvidia δημοσίευσαν αναρτήσεις στην πλατφόρμα X, εκφράζοντας την υποστήριξή τους προς τον ιδρυτή της εταιρείας και ζητώντας την επιστροφή του.

Ένας μηχανικός ρομποτικής ανέφερε ότι η αποχώρηση του Χουάνγκ τον οδήγησε να αποφασίσει και ο ίδιος να εγκαταλείψει την εταιρεία.

Προειδοποιήσεις για φυγή πολύτιμων στελεχών

Ένας ακόμη υψηλόβαθμος εργαζόμενος της Nvidia, ο Νάντερ Χαλίλ, απέστειλε επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο και τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας.

Στην επιστολή προειδοποίησε ότι η μη επαναφορά του Χουάνγκ θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια «αναντικατάστατων ταλέντων», σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο Χουάνγκ ήταν γνωστός για την ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή του στην καθημερινή λειτουργία της Nvidia.

Συχνά απαντούσε προσωπικά σε μηχανικούς και παρενέβαινε απευθείας σε τεχνικά έργα, διατηρώντας στενή επαφή με τις ομάδες ανάπτυξης της εταιρείας.

Σύμφωνα με πρώην εργαζόμενο της Nvidia, ο οποίος παρέμεινε στον όμιλο για περισσότερα από 15 χρόνια και μίλησε στο CNBC υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι εργαζόμενοι στον τομέα της μηχανικής ήταν «εξαιρετικά αφοσιωμένοι σε εκείνον, σχεδόν σαν να ήταν ημίθεος».

Η προσωπική σχέση που είχε αναπτύξει ο Χουάνγκ με το τεχνικό προσωπικό αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη νέα διοίκηση.

Η κρίσιμη συνάντηση της Τετάρτης

Η γενική συνάντηση εργαζομένων της Τετάρτης αποτελεί, από τυπική άποψη, μια συνηθισμένη εταιρική διαδικασία.

Η Nvidia πραγματοποιεί παραδοσιακά τέτοιες συναντήσεις το πρωί μετά από κάθε τριμηνιαία ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον πρώην εργαζόμενο.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη συνάντηση αναμένεται να διαφέρει από κάθε προηγούμενη.

Εργαζόμενοι δήλωσαν στο CNBC ότι σχεδιάζουν να εκφράσουν τα παράπονα και τις αντιρρήσεις τους, αν και παραμένει ασαφές εάν θα τους επιτραπεί να υποβάλουν ερωτήσεις.

Η Κρες θα χρειαστεί να στρέψει την προσοχή του προσωπικού στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Nvidia, απομακρύνοντας τη συζήτηση από το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ.

Στις προηγούμενες συναντήσεις που ακολουθούσαν την ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ο Χουάνγκ αφιέρωνε χρόνο για να απαντήσει σε ερωτήσεις εργαζομένων, σύμφωνα με τον πρώην υπάλληλο της εταιρείας.

Η Κρες, από την πλευρά της, θα είναι «πρόθυμη να δείξει ότι υπάρχει πλέον νέος επικεφαλής», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.

Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος ολοκλήρωσε την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα της Τρίτης με ένα αισιόδοξο μήνυμα:

«Οι πελάτες και οι συνεργάτες μας είναι μαζί μας. Και οι εργαζόμενοι παραμένουν αφοσιωμένοι. Μπορούμε να τα καταφέρουμε».