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Έπειτα από 21 χρόνια στη LΑMDA Development, εκ των οποίων τα 18 στο τιμόνι της εταιρείας, ο Οδυσσέας Αθανασίου ετοιμάζεται τώρα να κλείσει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της επαγγελματικής του διαδρομής, ανοίγοντας ένα νέο για ένα προσωπικό, καινούριο στοίχημα για το οποίο, προς το παρόν, κρατά τα χαρτιά του κλειστά.

Το κεφάλαιο που κλείνει στο τέλος του 2026, οπότε και ο ίδιος αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της LAMDA, συνδέθηκε, από το ξεκίνημά του το 2009 με τα δύσκολα, πρώτα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης όπως ανέφερε χθες στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη τύπου: «Ήταν τότε όπου έπρεπε να στηρίξουμε τα τρία εμπορικά κέντρα του ομίλου και το Golden Hall ήταν …κρανίου τόπος. Επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε καν να πουλήσουμε τη δραστηριότητα των εμπορικών κέντρων, αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να μάθουμε πολύ καλά τη δουλειά της διαχείρισης των malls, τα οποία σήμερα είναι από τους πιο σταθερούς πυλώνες της εταιρείας με υπερδιπλασιασμό της λειτουργικής τους κερδοφορίας».

Η πορεία της προηγούμενης δεκαετίας συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με το Ελληνικό, ένα «έργο που από όραμα και υπόσχεση εξελίχθηκε σε πραγματικότητα. Πίστεψα βαθιά και μοιράστηκα το όραμα του Δρ. Σπύρου Λάτση και, μαζί με τους ανθρώπους της LAMDA, αφοσιώθηκα στη διαμόρφωση της πορείας της εταιρείας και στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Έγινε αποστολή ζωής», όπως δήλωσε χθες ο κ. Αθανασίου.

Τώρα, η αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, στις 31 Δεκεμβρίου 2026, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, αλλά όχι και το τέλος της σχέσης του με τον κ. Σπύρο Λάτση και την οικογένειά του. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, την σκυτάλη παίρνει ως νέα CEO η κ. Εύη Κωστάκη, ενώ ο Οδυσσέας Αθανασίου θα συνεχίσει να σχετίζεται με τον όμιλο από το νέο του ρόλο, ως σύμβουλος στην Consolidated Lamda Holdings, με έμφαση στις «σχέσεις με θεσμικούς φορείς και κρατικές αρχές», ενώ δεν αποκλείεται να φέρνει και ad hoc προτάσεις προς επένδυση από τον όμιλο.

Ο ίδιος δε θέλησε να πει περισσότερα, επί του παρόντος, για το επόμενο προσωπικό του βήμα του πλην του ότι θα ήθελε να είναι κάτι δημιουργικό, να συνδυάζει πιθανότατα τεχνολογία και κατασκευή, να έχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα: «Ήθελα από μικρός να κάνω κάτι δημιουργικό και πάντα μου άρεσαν οι προκλήσεις. Επομένως το νέο βήμα θα έχει ένα βαθμό δυσκολίας και αν μπορούσα να βρω κάτι που να βοηθά το στεγαστικό πρόβλημα θα ήταν καλό, όπως και αν θα μπορούσε να πρασινίσει περισσότερο η πόλη».

Για τις τελευταίες εξελίξεις και την αποχώρηση από το τιμόνι της LAMDA o κ. Αθανασίου ανέφερε χθες την …αληθινή ιστορία: «Έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια διάφορα, ιστορίες, ψίθυροι, φήμες όμως ποτέ δεν απάντησα για να πω μόνος μου το real story. To Σεπτέμβριο του 2025 μίλησα με τον Σπύρο Λάτση και τον Αλεξ Λάτση και τους είπα ότι τους επόμενους 12- 15 μήνες θα ήθελα να φύγω για να κάνω και το επόμενο δικό μου βήμα. Καταλήξαμε στο να μείνω ένα διάστημα μέχρι να υπάρξει και η μετάβαση στη νέα διοίκηση και να δρομολογηθούν και τα έργα. Γιατί πήρα την απόφαση; Εδώ και πολλά χρόνια, από μικρός ήθελα να κάνω κάτι από μόνος μου. Το Ελληνικό έγινε σκοπός ζωής , έδωσα τα πάντα και θα το βοηθήσω όπου χρειαστεί. Άρα αυτό που έλεγα να κάνω κάτι δικό μου πήρε παράταση λόγω Ελληνικού. Έλεγα να φτάσει το 2027 κι επομένως αυτό που είχα στο μυαλό μου ολοκληρώθηκε και η συνεισφορά μου ολοκληρώνεται και αυτή όπως τη βλέπω εγώ. Εγώ προσωπικά θα μετακομίσω στο Ελληνικό το Μάρτιο του 2027. Υπάρχει μία πολύ καλή ομάδα που μένει πίσω. Η απόφαση πάρθηκε με πλήρη συνείδηση ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος και ο νέος CEO θα αναλάβει στις αρχές του νέου έτους».

Η αυτοκριτική

Χθες, η παρουσία του κ. Αθανασίου είχε πολλές δόσεις ειλικρίνειας, ανοικτών συναισθημάτων αλλά και αυτοκριτικής εν όψει της αποχώρησή του στο τέλος του έτους από διευθύνων σύμβουλος της LAMDA. «Ενώ έχω προετοιμάσει πολύ καιρό τον εαυτό μου, όσο πλησιάζει ο καιρός συγκινούμαι πολύ. Σε σχέση με το πώς νιώθω, θα πάω πίσω στην ηλικία των 22 και κάτι, όταν πήγα για ΜΒΑ στην Αμερική, ήταν τότε η αρχή κάποιων ονείρων, ένιωθα όμως την αβεβαιότητα. Έτσι νιώθω και τώρα».

Κάνοντας την αυτοκριτική του, ο ίδιος χαρακτήρισε χθες τον εαυτό του αρκετές φορές και ως «αρκετά αισιόδοξο σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης για τα έργα του Ελληνικού. Δεν πετύχαμε έτσι ακριβώς όπως θέλαμε τις αρχικές μας προβλέψεις σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα. Από την άλλη πλευρά, αν δεν ήμουν τόσο αισιόδοξος μπορεί και να μην είχα αναλάβει αυτό το έργο. Άρα τελικά, το ελάττωμά μου, αυτή η αισιοδοξία αποδείχθηκε και καλό και κακό».

Στην αυτοκριτική του ο ίδιος χθες ανέφερε ότι «υπήρξαν και κάποιες αποφάσεις που άργησαν να ληφθούν» με μία από αυτές να αφορά και τη δημιουργία της κατασκευαστικής μονάδας εντός του ομίλου η οποία δημιουργήθηκε πιο πρόσφατα κι έχει αναλάβει να «τρέξει» σήμερα αρκετά από τα κτιριακά έργα που υλοποιούνται αυτή την στιγμή εντός του project ανάπλασης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου.

H πορεία μέχρι σήμερα

Γεννημένος στον Πειραιά, και απόφοιτος δημόσιου σχολείου, ο κ. Αθανασίου σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα 19 του χρόνια, παράλληλα με τις σπουδές του, ξεκίνησε να εργάζεται σε κρουαζιερόπλοιο και να ταξιδεύει στον κόσμο. Η εμπειρία αυτή ήταν το εφαλτήριο για το επόμενο βήμα: να μετακομίσει στις ΗΠΑ με δικούς του πόρους και να αποκτήσει MBA από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν.

Μετά τις σπουδές του, παρέμεινε για άλλα 9 χρόνια στις ΗΠΑ όπου εργάστηκε στην Ernst & Young και την Emerson Electric. Τι αποκόμισε από την αμερικανική σκέψη; Ο ίδιος δηλώνει ότι το βασικό πράγμα που έμαθε να κάνει καλά στην Αμερική είναι να ακούει, κάτι που έκανε κι όταν ανέλαβε το τιμόνι της LAMDA το 2009 κι έπρεπε να διαχειριστεί τη δύσκολη συγκυρία για το μέλλον των εμπορικών κέντρων του ομίλου.

Έμαθε επίσης, όπως λέει ο ίδιος, ότι στο επίκεντρο της παροχής υπηρεσιών πρέπει να βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος. Το επόμενο βήμα του ήταν η επιστροφή ως CFO Δυτικής Ευρώπης στην Βarilla, με έδρα το Παρίσι. Αργότερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα για να αναλάβει θέσεις CFO στην Diageo Ηub Ελλάδας-Τουρκίας και στην Τιτάν Ελλάδας.

Tο 2009, όταν ο Οδυσσέας Αθανασίου ανέλαβε τα ηνία της LAMDA Development, η Ελλάδα βίωνε ήδη τα πρώτα πλήγματα της οικονομικής κρίσης. Και ενώ η επιβίωση των εμπορικών κέντρων της LAMDA φαινόταν αβέβαιη, δημιούργησε μια ομάδα από τους 5 κορυφαίους εγχώριους retailers για να αντιμετωπίσουν από κοινού τη νέα αυτή πρόκληση.

Εμπιστεύτηκε την πείρα τους και άκουσε προσεκτικά τις επιχειρηματικές προτάσεις τους για το πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα προχωρώντας στην ιδέα να ενσωματωθούν νέες εμπειρίες και δραστηριότητες στα εμπορικά κέντρα, με αποτέλεσμα, εν μέσω δημοσιονομικής κρίσης, από το 2013, η κερδοφορία των εμπορικών κέντρων της LAMDA να ακολουθεί ανοδική πορεία.

Το δεύτερο μεγάλο ορόσημο ήρθε το 2014 με το διαγωνισμό για την ανάπλαση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Κι αν χθες ο ίδιος δήλωσε ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις μπροστά για το project εν όψει και του μεγάλου ζητήματος της λειτουργίας της επένδυσης με τους πρώτους κατοίκους και τη λειτουργία των υποδομών, εντούτοις η προηγούμενη δεκαετία ήταν πολύ δύσκολη σε σχέση με το έργο, από το σχεδιασμό μέχρι τις άδειες, τις αντιδράσεις: «Όταν ξεκινήσαμε πολλοί γελούσαν, έπρεπε να ξεπεραστούν τεράστια ζητήματα, αδειοδοτικά, χρηματοδοτικά, να πειστούν τράπεζες, επενδυτές, να δημιουργηθεί μία εταιρεία από το μηδέν για να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο έργο.

Η LΑMDA ήταν 180 άτομα τότε και σήμερα είναι πάνω από 700 και μπορώ να πω ότι έχει ένα λαμπρό μέλλον. Αυτή την στιγμή για το Ελληνικό περνάμε από την εποχή του αν και τί θα γίνει, στη νέα εποχή για το ποιο θα είναι το επόμενο έργο που θα παραδοθεί και αυτό είναι μια διαφορετική δουλειά από αυτό που γινόταν μέχρι σήμερα. Δε θεωρώ ότι η επόμενη φάση θα είναι ευκολότερη, απλά είναι διαφορετική».

Ο κ. Αθανασίου χθες αναφέρθηκε ειδικά στον κ. Σπύρο Λάτση: «Έχω αναφερθεί πολλές φορές για το πόσο έχω εκτιμήσει τη συνεργασία και την στήριξη που είχα τόσα χρόνια. Όμως η συνεισφορά αυτού του ανθρώπου μέσω του έργου θεωρώ ότι είναι συνολικά συνεισφορά προς τη χώρα και το ηθικό του παράστημα είναι τεράστιο: Ήταν εκείνος όπου εν μέσω της χρεοκοπίας της χώρας ανέλαβε ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματικό και επενδυτικό ρίσκο. Επίσης ανέλαβε κι ένα πολύ διαφορετικό ρίσκο, να ακούει ό,τι …άκουσε τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια».