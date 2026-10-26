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Με επίσημη ανακοίνωσή της η Lamda Development, επιβεβαιώνει τα όσα είχαν ήδη γίνει γνωστά τις τελευταίες ημέρες στην αγορά, την αποχώρηση δηλαδή του Οδυσσέα Αθανασίου από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από 18 χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας. Αντικαταστάτριά του, είναι μια κυρία με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, η Εύη Κωστάκη, που είναι και συνεργάτιδα του βασικού μετόχου Σπύρου Λάτση. Ο κ. Αθανασίου θα αναλάβει καθήκοντα Συμβούλου στην Consolidated Lamda Holdings.

Η κ. Κωστάκη είναι ανώτατο στέλεχος με διεθνή καριέρα και περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, έχοντας πιο πρόσφατα διατελέσει Group CFO και μέλος του Executive Board του ελβετικού τραπεζικού ομίλου Julius Baer. Διαθέτει βαθιά γνώση σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και στρατηγικής, καθώς και εκτενή εμπειρία στους τομείς των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), της διαχείρισης κεφαλαίων και του επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

H ανακοίνωση της Lamda Development

Η LAMDA Development S.A. (LAMDA) ανακοινώνει ότι ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου θα αποχωρήσει από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στις 31 Δεκεμβρίου 2026, έπειτα από 18 χρόνια στη συγκεκριμένη θέση και συνολικά 21 χρόνια στην Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την κα Εύη Κωστάκη ως νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, με ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων την 1η Ιανουαρίου 2027. Η κα Κωστάκη είναι ανώτατο στέλεχος με διεθνή καριέρα και περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, έχοντας πιο πρόσφατα διατελέσει Group CFO και μέλος του Executive Board του ελβετικού τραπεζικού ομίλου Julius Baer. Διαθέτει βαθιά γνώση σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και στρατηγικής, καθώς και εκτενή εμπειρία στους τομείς των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), της διαχείρισης κεφαλαίων και του επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Αθανασίου, η LAMDA εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους ομίλους ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πενταπλασιάζοντας το σύνολο του ενεργητικού της σε περίπου €5 δισ. και τετραπλασιάζοντας την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) σε περίπου €1,5 δισ.

Ο κ. Αθανασίου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση και εξέλιξη της εμβληματικής επένδυσης του Ελληνικού, συμβάλλοντας στην υπέρβαση σύνθετων θεσμικών, αδειοδοτικών, χρηματοδοτικών και κατασκευαστικών προκλήσεων και στην έναρξη υλοποίησης του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Παράλληλα, ενίσχυσε τις ηγετικές δραστηριότητες της LAMDA στους τομείς των εμπορικών κέντρων και των μαρινών, έχοντας αναλάβει τη διοίκηση της Εταιρείας στην κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο κ. Αθανασίου θα αναλάβει καθήκοντα Συμβούλου στην Consolidated Lamda Holdings (CLH), με έμφαση στις σχέσεις με θεσμικούς φορείς και κρατικές αρχές.

Δήλωση του Δρ. Σπύρου Λάτση: «Ο Οδυσσέας Αθανασίου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της LAMDA όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η ηγεσία του κάλυψε ορισμένες από τις πλέον απαιτητικές και σημαντικές περιόδους στην ιστορία της Εταιρείας, από τη χρηματοπιστωτική κρίση έως την ανάληψη και υλοποίηση του Ελληνικού. Εκτιμούμε βαθύτατα τη συμβολή του και τη σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η συνέχιση της συνεργασίας μας μέσω της CLH θα αξιοποιήσει την εμπειρία και την επιχειρηματική του κρίση. Καλωσορίζουμε την Εύη Κωστάκη και είμαστε βέβαιοι ότι η νέα οπτική και η ηγετική της

εμπειρία θα συμβάλουν στην επόμενη φάση ανάπτυξης της LAMDA».

Δήλωση του κ. Στέφανου Κοτσώλη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου: «Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Οδυσσέα Αθανασίου για την αφοσίωση και την ηγετική του συμβολή όλα αυτά τα χρόνια. Ο ρόλος του υπήρξε καθοριστικός στη δημιουργία ισχυρών θεμελίων για το μέλλον της Εταιρείας. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την Εύη Κωστάκη ως νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο και προσβλέπουμε στη συνεργασία μας για την περαιτέρω προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας, αξιοποιώντας όσα έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα».

Δήλωση του κ. Οδυσσέα Αθανασίου: «Η LAMDA υπήρξε για μένα πολύ περισσότερα από το σημαντικότερο κεφάλαιο της επαγγελματικής μου διαδρομής. Πίστεψα βαθιά και μοιράστηκα το όραμα του Δρ. Σπύρου Λάτση και, μαζί με τους ανθρώπους της LAMDA, αφοσιώθηκα στη διαμόρφωση της πορείας της Εταιρείας και στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Έγινε αποστολή ζωής. Μέσα από διαδοχικές κρίσεις και εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες, καταφέραμε να μετασχηματίσουμε την Εταιρεία και να κάνουμε πραγματικότητα ένα έργο που για πολλά χρόνια θεωρούνταν σχεδόν αδύνατο. Το Ελληνικό έχει πλέον περάσει από την υπόσχεση στην υλοποίηση. Και ίσως αυτή να είναι η πιο ουσιαστική στιγμή για να κλείσει ένα κεφάλαιο και να ξεκινήσει ένα νέο. Εκτιμώ βαθύτατα τη μακρόχρονη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού που έχω οικοδομήσει με τον Δρ. Σπύρο Λάτση και την οικογένειά του και προσβλέπω στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας τα επόμενα χρόνια. Καθώς ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο, η εμπιστοσύνη μου στις προοπτικές της LAMDA παραμένει ισχυρή, όπως αποτυπώνεται και στην απόφασή μου να διατηρήσω τη μετοχική μου συμμετοχή στην Εταιρεία».

Δήλωση της κας Εύης Κωστάκη: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η εμπιστοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων μας και είμαι ευγνώμων στον Οδυσσέα Αθανασίου, του οποίου η ηγεσία συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της LAMDA όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η LAMDA διαθέτει μια ισχυρή βάση επαναλαμβανόμενων εσόδων από τα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες της, ενώ το Ελληνικό, που αλλάζει την Αθήνα, περνά πλέον από τη φάση της κατασκευής στη φάση των παραδόσεων, με τους πρώτους κατοίκους να αναμένονται μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Οι προτεραιότητές μου είναι σαφείς: να διατηρήσουμε τη δυναμική της Εταιρείας, να υλοποιήσουμε όσα έχουμε δεσμευθεί να παραδώσουμε στους πελάτες μας και στην Ελληνική Πολιτεία, να εκπληρώσουμε όσα έχουμε υποσχεθεί στις τοπικές κοινωνίες, να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τα έσοδα από τα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες μας και να διατηρήσουμε τη χρηματοοικονομική πειθαρχία που έχει εδραιώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη LAMDA. Προσβλέπω στην προώθηση του στρατηγικού οράματος της LAMDA και στη συνεργασία με μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων».