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Μείωση εσόδων και κερδών, αλλά και ενδείξεις ανάκαμψης στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, αποτυπώνουν τα οικονομικά μεγέθη που ανακοίνωσε η ΟΛΠ Α.Ε. για το εννεάμηνο του 2026.

Ειδικότερα, κατά το Εννεάμηνο, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €178,8 εκατ., μειωμένα κατά 8,2%, έναντι €194,7 εκατ. το Εννεάμηνο του 2025, τα κέρδη προ φόρων σε €76,8 εκατ., μειωμένα κατά 20,7%, έναντι €96,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και τα κέρδη μετά από φόρους σε €59,7 εκατ., μειωμένα κατά 21,5%, έναντι €76,0 εκατ. το Εννεάμηνο 2025.

Παρά τη μείωση που καταγράφεται, η Εταιρεία διατήρησε την κερδοφορία της σε υψηλά επίπεδα και συνέχισε απρόσκοπτα την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνέχισαν να προκαλούν αβεβαιότητα στις διεθνείς μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Ο άμεσος αντίκτυπος στη συνολική δραστηριότητα της Εταιρείας παρέμεινε περιορισμένος, επηρέασε όμως τη ζήτηση και τις εμπορικές ροές του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο.

Ωστόσο, στο Γ’ τρίμηνο, η διακίνηση του Προβλήτα Ι σημείωσε οριακή οργανική αύξηση κατά 0,3% ή 524 TEUs έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2025, καταγράφοντας την πρώτη θετική τριμηνιαία επίδοση της χρήσης.

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει τις διεθνείς προκλήσεις με λειτουργική πειθαρχία, διατηρώντας ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και εστιάζοντας στην απρόσκοπτη υλοποίηση των βασικών επενδύσεών της.

✓ Ο Προβλήτας Ι παρουσίασε οριακή αύξηση της διακίνησης στο Γ’ τρίμηνο.

✓ Αυξημένα είναι τα έσοδα από τους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, με σημαντική ανάκαμψη της διακίνησης.

✓ Η Κρουαζιέρα και ο Σταθμός Αυτοκινήτων καταγράφουν σημαντικές επιδόσεις, ακόμη κι αν δεν προσεγγίζουν τα αποτελέσματα ρεκόρ προηγουμένων ετών, ενώ η Ακτοπλοΐα κατέγραψε ιδιαίτερα θετική πορεία.

✓ Η λειτουργική πειθαρχία στήριξε την κερδοφορία και η υστέρηση των εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος ρεκόρ συρρικνώνεται.

✓ Η κερδοφορία παρέμεινε υψηλή, αν και μειωμένη έναντι της ιδιαίτερα ισχυρής αντίστοιχης περιόδου του 2025.

✓ Το ενισχυμένο επενδυτικό πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τις λειτουργικές ταμειακές ροές, τα διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμες γραμμές πίστωσης.

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Αποτελέσματα: Ytd 3ο Τρίμηνο 2026 vs Ytd 3ο Τρίμηνο 2025

Παρά τη συνεχιζόμενη υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, το Γ’ τρίμηνο του 2026 αποτέλεσε το ισχυρότερο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Εξελίξεις Ανά Δραστηριότητα

Τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ -15,9 εκατ. ή -8,2%), η οποία οφείλεται κυρίως στον Σταθμό των Εμπορευματοκιβωτίων-Προβλήτας Ι καθώς και στον τομέα της Κρουαζιέρας.

Επηρεασμένα από τα μειωμένα έσοδα και την ελεγχόμενη αύξηση των λειτουργικών εξόδων, τα αποτελέσματα της Εταιρείας και καθώς και οι δείκτες κερδοφορίας παραμένουν ισχυρά θετικά, παρουσιάζοντας ωστόσο μείωση.

Οργανική αποτύπωση Λειτουργικών Τομέων

Μικτή εικόνα από άποψη διακίνησης έναντι του Εννεαμήνου 2025 καταγράφηκε στους λειτουργικούς τομείς του ΟΛΠ.

✓ Ο τομέας της Κρουαζιέρας συνεχίζει να επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αν και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές του τομέα παραμένουν ιδιαίτερα θετικές. Κατά το Εννεάμηνο του 2026 οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων ανήλθαν σε 584, έναντι 698 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας μείωση 16,3%, ενώ οι επιβάτες κρουαζιέρας μειώθηκαν κατά 19,0%, σε 1.264.350 από 1.561.854.

✓ Ο Τερματικός Σταθμός Αυτοκινήτων κατέγραψε οριακή αύξηση των συνολικών φορτίων κατά +0,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της αύξησης των οχημάτων μεταφόρτωσης. Παρά την αύξηση αυτή, η πτώση των εγχώριων φορτίων και η σημαντική μείωση των εσόδων αποθήκευσης (€ – 2,4 εκατ. ή -27,7%) λόγω της ομαλοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της επαναφοράς του χρόνου παραμονής των φορτίων σε κανονικά επίπεδα, αποτελούν τους κύριους λόγους της μείωσης των εσόδων του τομέα.

✓ Ο τομέας της Ακτοπλοΐας κατέγραψε γενικά σταθερούς λειτουργικούς δείκτες, ακολουθώντας τη θετική πορεία της ελληνικής αγοράς και του τουρισμού. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 32,9% σε €9,5 εκατ., από €7,1 εκατ. το 2025, και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 83,3% σε €2,2 εκατ., από €1,2 εκατ. Η μείωση κατά 50% των τελών πλοίων και επιβατών ίσχυσε από την 1η Μαΐου 2025 έως τις 30 Απριλίου 2026. Μετά τη λήξη του προσωρινού μέτρου στις 30 Απριλίου 2026, τα ισχύοντα τέλη επανήλθαν στα προηγούμενα επίπεδα, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα των επιδόσεων του τομέα στο υπόλοιπο της χρήσης.

✓ Η δραστηριότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων επηρεάστηκε από τη σημαντική υποχώρηση των εμπορικών ροών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τα έσοδα του Προβλήτα Ι μειώθηκαν κατά 26,0% σε €34,8 εκατ., από €47,0 εκατ. το Εννεάμηνο 2025, και ο τομέας εμφάνισε ζημίες προ φόρων €3,9 εκατ., έναντι κερδών €6,5 εκατ. Ωστόσο, στο Γ’ τρίμηνο η διακίνηση αυξήθηκε οριακά κατά 0,3% ή 524 TEUs έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2025, ενώ τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε αύξηση 11,5% ή 10.161 TEUs. Επισημαίνεται, ότι η Εταιρεία ολοκλήρωσε επιτυχώς συμβάσεις διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων στον Προβλήτα Ι με την εταιρεία Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. καθώς και με τον κύριο πελάτη του τομέα, με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο. Η ολοκλήρωση των συμφωνιών αυτών ενισχύει, και αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες, τη διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων στον Προβλήτα Ι και τα έσοδα αυτού, καθώς οι εν λόγω συμβάσεις προβλέπουν βελτιωμένες χρεώσεις και όγκους διαχείρισης. Ενδεικτικά τον Οκτώβριο, από την παραπάνω συμφωνία με την εταιρεία Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. εξυπηρετήθηκαν από τον Προβλήτα Ι επιπλέον 5 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 7.843 TEUs.

✓ Τα έσοδα από την Παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ αυξήθηκαν κατά 3,2% σε €70,7 εκατ., από €68,4 εκατ. το 2025. Μάλιστα σε επίπεδου Γ’ Τριμήνου η θετική μεταβολή ανέρχεται σε +9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2025, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική του συγκεκριμένου τομέα.

Ρευστότητα και δανειακές υποχρεώσεις

✓ Η Εταιρεία άντλησε νέο βραχυπρόθεσμο δανεισμό €80,0 εκατ., έναντι μηδενικών νέων δανειακών εισπράξεων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, μέσω συμβάσεων πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, τα χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν σε €82,7 εκατ., μειωμένα κατά 44,8% έναντι €149,8 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025. O συνολικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 129,1% σε

€139,2 εκατ., από €60,8 εκατ., και η καθαρή ταμειακή θέση μεταβλήθηκε σε καθαρό δανεισμό €56,4 εκατ., από καθαρή ταμειακή θέση €89,0 εκατ. κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης.

✓ Καταβολή μερισμάτων χρήσης 2025 ύψους € 47,4 εκατ. ή 1,896 €/μετοχή.

✓ Η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου, και εντός του Εννεαμήνου του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικές επενδύσεις ύψους € 126,6 εκατ. (+84,5%) έναντι € 68,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (31.12.2025: Ευρώ 113,0 εκατ.).

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και αξιολογεί συστηματικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Οι βασικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν πιθανή αστάθεια στις αγορές ενέργειας, αύξηση του ενεργειακού κόστους, πληθωριστικές πιέσεις και διαταραχές στη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο. Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ενδεχόμενων επιπτώσεων στις δραστηριότητές της.

Στα πλαίσια της δραστηριότητας της Εταιρείας διακινούνται εμπορευματοκιβώτια είτε προερχόμενα από, είτε προοριζόμενα προς, λιμάνια των εμπλεκόμενων χωρών ή γειτονικών περιοχών. Οι διακινήσεις αυτές για το Εννεάμηνο του 2026 δεν ήταν σημαντικές σε σχέση με την συνολική δραστηριότητα της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, η επανεκκίνηση των δρομολογίων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέσω της Διώρυγας του Σουέζ παγιώνεται κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2026 και οι διελεύσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά τους επόμενους μήνες, με την πλήρη αποκατάσταση της κίνησης να εκτιμάται μέχρι τον Μάιο του 2027.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει σημαντικά θετική επίδραση στον κυριότερο τομέα εσόδων και κερδοφορίας της Ο.Λ.Π. Α.Ε., δηλαδή τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.