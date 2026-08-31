Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η OpenAI ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η διαφημιστική της δραστηριότητα έφτασε σε ετησιοποιημένο ρυθμό εσόδων 1 δισ. δολαρίων, ένα ορόσημο το οποίο η εταιρεία προβάλλει ως απόδειξη του «διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου» της.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης προετοιμάζεται για μια δημόσια εγγραφή (IPO) που αναμένεται να είναι τεράστια και βρίσκεται υπό πίεση να δικαιολογήσει στους επενδυτές την αποτίμησή της, ύψους 852 δισ. δολαρίων. Η OpenAI ανέφερε τη Δευτέρα ότι η διαφημιστική της δραστηριότητα, η οποία ξεκίνησε μόλις πριν από περίπου 200 ημέρες, ενισχύει τις υφιστάμενες πηγές εσόδων της εταιρείας, όπως οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, οι συνδρομές χρηστών και τα API με χρέωση βάσει χρήσης.

Η OpenAI άρχισε τις διαφημίσεις στο ChatGPT στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, σε μια κίνηση που ήταν πολυαναμενόμενη, αλλά προκάλεσε και αντιδράσεις, μεταδίδει το CNBC. Η ψηφιακή διαφήμιση αποτελεί εδώ και χρόνια βασική πηγή εσόδων για τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google και η Meta. Ωστόσο, η στροφή της OpenAI προς τις διαφημίσεις προκάλεσε τα ειρωνικά σχόλια της βασικής ανταγωνίστριάς της, Anthropic, η οποία μάλιστα την έθεσε στο επίκεντρο της πρώτης της διαφημιστικής καμπάνιας για το Super Bowl.

Οι διαφημίσεις στο ChatGPT είναι πλέον διαθέσιμες σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ η OpenAI ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα διαθέτει σε διαφημιζόμενους στην Ινδία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική τη δυνατότητα να δημιουργούν και να διαχειρίζονται οι ίδιοι τις διαφημιστικές τους καμπάνιες. Οι διαφημίσεις μέσα στο chatbot εμφανίζονται στους συνδρομητές του προγράμματος Go της OpenAI και στους χρήστες της δωρεάν έκδοσης, οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα του 1 δισεκατομμυρίου εβδομαδιαίων ενεργών χρηστών του.

Η OpenAI διευκρίνισε ότι οι διαφημίσεις στο ChatGPT φέρουν σαφή σήμανση και δεν επηρεάζουν τις απαντήσεις του, ενώ οι διαφημιζόμενοι δεν έχουν πρόσβαση στις ιδιωτικές συνομιλίες των χρηστών.

«Η επόμενη φάση ανάπτυξής μας θα φέρει τις διαφημίσεις του ChatGPT σε περισσότερες αγορές και θα εισαγάγει πρόσθετες μορφές, στόχους, επιλογές αγοράς και δυνατότητες μέτρησης», ανέφερε η OpenAI σε ανακοίνωσή της. «Θα διερευνήσουμε επίσης νέους τρόπους ώστε οι επιχειρήσεις να αλληλεπιδρούν με τους καταναλωτές με πιο φυσικό τρόπο μέσα στο ChatGPT».

Διαβάστε ακόμη

Shein: IPO $1,7 δισ. στο Χονγκ Κονγκ – Γιατί προβληματίζει η αποτίμηση των $26 δισ.

Αγορά εργασίας: Τα τατουάζ έγιναν mainstream, αλλά οι προκαταλήψεις στις προσλήψεις παραμένουν

Τιμολόγια ρεύματος: Κρίσιμος Σεπτέμβριος μετά το άλμα στις τιμές – Οι επιλογές που έχουν οι πάροχοι

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ