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Aγωγή κατά της Amazon σκοπεύει να καταθέσει την ερχόμενη Δευτέρα η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), κατηγορώντας τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου ότι χειραγωγούσε τις τιμές που πλήρωναν οι επιχειρήσεις για να διαφημίζονται στην πλατφόρμα λιανικής της, αποκομίζοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε διάστημα επτά ετών, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας. Αυτό αποκαλύπτει σε δημοσίευμα της η Wall Street Journal.

Στην αγωγή αναμένεται να συμμετάσχει διακομματική ομάδα περισσότερων από 20 γενικών εισαγγελέων αμερικανικών πολιτειών. Σύμφωνα με αξιωματούχους της FTC, θα υποστηρίζεται ότι η Amazon εξαπάτησε τους διαφημιζόμενους, αυξάνοντας κρυφά την ελάχιστη τιμή που έπρεπε να καταβάλουν για την τοποθέτηση διαφημίσεων που προωθούσαν τα προϊόντα τους.

Η υπόθεση πρόκειται να κατατεθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σιάτλ και θα αποτελέσει την τρίτη μεγάλη υπόθεση της υπηρεσίας προστασίας των καταναλωτών κατά της Amazon. Η εταιρεία συμφώνησε πέρυσι να καταβάλει 2,5 δισ. δολάρια για τη διευθέτηση προηγούμενης αγωγής, σύμφωνα με την οποία παραπλανούσε τους καταναλωτές ώστε να εγγραφούν στην υπηρεσία Prime και καθιστούσε δύσκολη την ακύρωση της συνδρομής.

Μία ακόμη αγωγή, με την οποία η Amazon κατηγορείται για παράνομη μονοπωλιακή συμπεριφορά, αναμένεται να οδηγηθεί σε δίκη το επόμενο έτος.

Η Amazon διαχειρίζεται την τρίτη μεγαλύτερη πλατφόρμα ψηφιακής διαφήμισης στον κόσμο, πίσω από την Google της Alphabet και τη Meta Platforms. Το 2025 είχε έσοδα 68 δισ. δολαρίων από διαφημίσεις, σύμφωνα με τις χρηματιστηριακές της ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της FTC, οι διαφημιζόμενοι υπέστησαν ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς πλήρωναν υψηλότερες τιμές για τις διαφημίσεις τους. Οι πολιτείες, οι οποίες έχουν την εξουσία να διεκδικήσουν αστικές κυρώσεις, θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να ανακτήσουν μέρος αυτών των χρημάτων. Μεταξύ των πολιτειών που αναμένεται να συμμετάσχουν στην αγωγή είναι η Νέα Υόρκη, η Καλιφόρνια και η Φλόριντα.

Οι έμποροι ανταγωνίζονται μεταξύ τους για διαφορετικούς τύπους διαφημίσεων που αυξάνουν την προβολή των εμπορικών τους σημάτων κάθε φορά που ένας καταναλωτής αναζητεί ένα προϊόν. Η FTC υποστηρίζει ότι η Amazon άρχισε να αλλάζει τη στρατηγική της το 2018, επιδιώκοντας να αυξήσει τις τιμές για τους διαφημιζόμενους με τρόπο που εκείνοι δεν θα αντιλαμβάνονταν.

Αρχικά, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της FTC, η πρακτική εφαρμοζόταν μόνο σε δημοφιλείς ημέρες αγορών, όταν οι επιχειρήσεις ήταν πιθανότερο να θεωρήσουν ότι οι υψηλότερες διαφημιστικές χρεώσεις οφείλονταν απλώς στον εντονότερο ανταγωνισμό για την προσοχή των καταναλωτών.

Στόχος της Amazon ήταν να αποσπάσει για την ίδια μεγαλύτερο μέρος της αξίας μιας λιανικής πώλησης που προέκυπτε από μια επιτυχημένη διαφήμιση, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Τα τελευταία χρόνια, η Amazon φέρεται να παρενέβαινε για να αυξήσει την ελάχιστη τιμή στο 70% έως 80% των περιπτώσεων.

ΈΜεταξύ των ισχυρισμών της FTC είναι ότι η συγκεκριμένη στρατηγική της Amazon αύξανε το κόστος των διαφημίσεων ανά κλικ κατά 50% στις μεγάλες ημέρες αγορών.

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