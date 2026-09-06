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Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτέλεσαν μια μοναδική ευκαιρία για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών με σύγχρονα, διαλειτουργικά και αξιόπιστα συστήματα. Η Netcompany, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στην Ευρώπη, ήταν αρωγός σε αυτή την προσπάθεια. «Φέραμε εις πέρας με επιτυχία πολύ σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που αναλάβαμε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε νευραλγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, όπως στην Κοινωνική Ασφάλιση, στην Υγεία, τη Δικαιοσύνη, στον ευρύτερο χώρο των Υποδομών & Πολεοδομίας, και στα Δημόσια Οικονομικά. Η συμβολή μας στη μεγάλη εθνική προσπάθεια για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας, με επίκεντρο τον πολίτη, αποτελεί για την ομάδα μας μια σημαντική παρακαταθήκη», μας λέει ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Δημοσίου Τομέα, Netcompany SEE.

«Η πρόκληση ήταν να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, που θα βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πολιτών και θα διευκολύνει το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες διαλειτουργικότητας» επισημαίνει, και συνεχίζει: «Αυτό έγινε πραγματικότητα από τους 800 συναδέλφους επιστήμονες Πληροφορικής της ομάδας μας στην Ελλάδα, που εργάστηκαν μαζί με τις ομάδες των δημόσιων οργανισμών που είχαν την ευθύνη των έργων».

Πώς η τεχνολογία μπορεί να μειώσει τη γραφειοκρατία, να επιταχύνει τις διαδικασίες και να ενισχύσει τη διαφάνεια

Ο e-ΕΦΚΑ, ήταν ένα από τα πιο απαιτητικά έργα ψηφιακού εκσυγχρονισμού στη χώρα, καθώς η εταιρεία κλήθηκε να ενοποιήσει δεδομένα από 180 Πληροφοριακά Συστήματα και 35 πρώην Ασφαλιστικούς Φορείς, και να δημιουργήσει ένα ενιαίο, κεντρικό και ολοκληρωμένο σύστημα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία μίας ενιαίας ασφαλιστικής εικόνας και ιστορίας, προσβάσιμη από κάθε πολίτη στο κινητό του τηλέφωνο ή στον υπολογιστή του. Οι ασφαλισμένοι μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στην ασφαλιστική τους καρτέλα, στα ένσημά τους, στα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ικανότητας, στις αιτήσεις που έχουν υποβάλει, στο εκκαθαριστικό σύνταξης κλπ. Παράλληλα, ψηφιοποιήθηκαν περισσότερες από 42 εκατομμύρια σελίδες ασφαλιστικής ιστορίας, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής των συντάξεων.

Στη Δικαιοσύνη, περισσότερες από 1.000 βάσεις δεδομένων ενοποιήθηκαν σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, που καλύπτει 355 Δικαστικά και Εισαγγελικά Καταστήματα και τον Άρειο Πάγο. Ο δικηγορικός κόσμος μπορεί πλέον να καταθέτει δικόγραφα από το γραφείο του και να παρακολουθεί ηλεκτρονικά τις υποθέσεις του, οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς έχουν πρόσβαση στον φάκελο των υποθέσεών τους ανά πάσα στιγμή, και οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν ηλεκτρονικά έγγραφα, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στα δικαστικά καταστήματα.

Στην Υγεία, η Netcompany υλοποίησε την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος για τα 16 μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής, που υποστηρίζει καθημερινές λειτουργίες, από τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, χειρουργείων και φαρμακείων, έως την τήρηση πλήρους ιατρικού φακέλου. Τα αναβαθμισμένα συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν καθημερινά περισσότεροι από 10.000 γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικοί υπάλληλοι, διαλειτουργούν με τα εθνικά συστήματα υγείας, όπως ο εθνικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας.

Παράλληλα, ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας του ΕΟΠΥΥ προσφέρει στους πολίτες άμεση πρόσβαση στο ιατρικό τους ιστορικό, τις διαγνώσεις τους, τις νοσηλείες, τις επισκέψεις σε ιατρούς και τη φαρμακευτική τους αγωγή. Αλλά και το Εθνικό Μητρώο Βιοϊατρικής Έρευνας του ΕΟΦ, χάρη στο οποίο ψηφιοποιήθηκε και πλέον καταγράφεται το σύνολο των κλινικών δοκιμών και βιοϊατρικών ερευνών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την προσέλκυση περισσότερων κλινικών μελετών και επενδύσεων στη χώρα.

Όσον αφορά στην υποστήριξη του ελέγχου κατά της αυθαίρετης δόμησης, το Πληροφοριακό Σύστημα που υλοποίησε η Netcompany για το ΤΕΕ αξιοποιεί τα κατάλληλα γεωχωρικά δεδομένα, με πηγή πληροφορίας τις αεροφωτογραφίες, και δορυφορικές εικόνες και με χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να ενισχύσει τον έλεγχο της νομιμότητας της δόμησης.

Κλείνοντας, ο κ. Βασιλόπουλος υπογραμμίζει: «Τα αποτελέσματα αυτών των έργων είναι ήδη ή πρόκειται να γίνουν πολύ σύντομα ορατά: ταχύτερες και πιο διαφανείς υπηρεσίες, αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καλύτερη και αποδοτικότερη επιχειρησιακή καθημερινότητα για τα στελέχη του Δημοσίου. Για την Πολιτεία τα έργα οδηγούν σε σημαντική βελτίωση των όρων κοινωνικής δικαιοσύνης και εξωστρέφειας, αλλά και της ψηφιακής ωριμότητας, που ενισχύει την ελληνική οικονομία. Για όλους εμάς που συμμετείχαμε σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια, αποτελούν πηγή ικανοποίησης, χαράς και υπερηφάνειας».

Η Netcompany

Η Netcompany είναι μία από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές εταιρείες πληροφορικής με παρουσία σε περισσότερες από 10 χώρες και ομάδα άνω των 8.000 εξειδικευμένων επαγγελματιών, εκ των οποίων οι 2.800 βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα τελευταία 30 χρόνια αναπτύσσει ασφαλείς λύσεις Πληροφορικής για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και για οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ευρώπη.

Ήταν η πρώτη εταιρεία Πληροφορικής που επένδυσε στη Θεσσαλονίκη ήδη από το 2015, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου τεχνολογικού οικοσυστήματος στην πόλη. Το γραφείο της Θεσσαλονίκης αριθμεί σήμερα 400 εργαζομένους και φέτος εγκαινίασε νέα κεντρικά γραφεία στην οδό Τσιμισκή. Μέσω συνεργασιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα και προγραμμάτων εκπαίδευσης, η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη του κλάδου και στη διατήρηση των ταλέντων Πληροφορικής στην πόλη.