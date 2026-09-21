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Η Paramount Skydance κατέληξε σε συμβιβασμό με την Καλιφόρνια και άλλες 11 Πολιτείες των ΗΠΑ που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη επιχειρώντας να εμποδίσουν την εξαγορά της Warner Bros. Discovery έναντι 110 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο Reuters τη Δευτέρα.

Η εξέλιξη απομακρύνει ένα από τα τελευταία μεγάλα εμπόδια για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη του Χόλιγουντ και να δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, αναφέρει το reuters προβλέπεται η δημιουργία ανεξάρτητων συντακτικών συμβουλίων για το CNN και το CBS, καθώς και χρηματική ποινή 30 εκατ. δολαρίων για κάθε ταινία κατά την οποία η Paramount θα υπολείπεται της δέσμευσής της για 30 κινηματογραφικές κυκλοφορίες ετησίως, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Paramount, η Warner Bros. Discovery και το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό σχετικά με τον συμβιβασμό.

Μήνες νομικών και ρυθμιστικών αντιπαραθέσεων

Ο συμβιβασμός βάζει τέλος σε μήνες ρυθμιστικών και δικαστικών αντιπαραθέσεων γύρω από μια συμφωνία που θα οδηγήσει σε σημαντική συγκέντρωση ισχύος στους κλάδους του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του streaming και της ενημέρωσης.

Με τις παραχωρήσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση της συντακτικής ανεξαρτησίας των ειδησεογραφικών δικτύων και στη συνέχιση της κινηματογραφικής παραγωγής, η Paramount φαίνεται να έχει αντιμετωπίσει μέρος των ανησυχιών που είχαν διατυπωθεί, φέρνοντας τις δύο εταιρείες πιο κοντά στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Η εξέλιξη έγινε δεκτή θετικά από τη Wall Street. Η μετοχή της Paramount ενισχυόταν περισσότερο από 5% τη Δευτέρα, ενώ εκείνη της Warner Bros. Discovery σημείωνε άνοδο άνω του 10%.

Το Reuters είχε μεταδώσει ήδη από την Παρασκευή ότι η Paramount και οι Πολιτείες θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμβιβασμό ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Παραμένει το μέτωπο με την Ένωση Σεναριογράφων

Παρότι οι ρυθμιστικές αρχές της κυβέρνησης Τραμπ έχουν εγκρίνει τη συμφωνία, ένας συνασπισμός 12 γενικών εισαγγελέων Πολιτειών, με επικεφαλής τον Ρομπ Μπόντα της Καλιφόρνιας, είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη τον Ιούλιο ζητώντας να μπλοκαριστεί η συγχώνευση.

Οι Πολιτείες υποστήριζαν ότι η συναλλαγή θα περιόριζε τον ανταγωνισμό και θα δημιουργούσε έναν γιγαντιαίο όμιλο μέσων ενημέρωσης με τη δυνατότητα να αυξάνει τις τιμές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Οι αρχές ανταγωνισμού σε άλλες μεγάλες αγορές, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία, έχουν ήδη εγκρίνει την εξαγορά.

Ο συμβιβασμός με τις Πολιτείες θα βοηθήσει επίσης την Paramount να αποφύγει μια ιδιαίτερα δαπανηρή επιβάρυνση. Βάσει των όρων της συμφωνίας, η εταιρεία οφείλει στους μετόχους της Warner Bros. 7 εκατ. δολάρια για κάθε ημέρα καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της συναλλαγής μετά τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, δεν έχουν εξαλειφθεί όλα τα εμπόδια. Η Writers Guild of America (WGA) έχει επίσης προσφύγει στη Δικαιοσύνη επιχειρώντας να σταματήσει τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι η συγχώνευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερες αμοιβές και χειρότερες συνθήκες εργασίας για τους σεναριογράφους κινηματογράφου και τηλεόρασης.

Η Ένωση είχε προειδοποιήσει τον Ιούλιο ότι ένας ενιαίος όμιλος Paramount-Warner Bros. θα είχε «τόσο το κίνητρο όσο και τη δυνατότητα» να περιορίσει το κόστος, πιέζοντας προς τα κάτω τις αμοιβές των σεναριογράφων και μειώνοντας την παραγωγή.

Η Writers Guild of America δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι πρόσθετες παραχωρήσεις που βρίσκονταν στο τραπέζι

Η πρόοδος της συμφωνίας Paramount-Warner ενδέχεται να αποτελέσει ένδειξη μεγαλύτερης αποδοχής της συγκέντρωσης στον κλάδο των media, καθώς οι παραδοσιακοί όμιλοι επιδιώκουν μεγαλύτερη κλίμακα για να ανταγωνιστούν εταιρείες όπως η Netflix και η Walt Disney. Ταυτόχρονα, αναζωπυρώνει τη συζήτηση σχετικά με τη συγκέντρωση ισχύος στους τομείς της ενημέρωσης, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.

Η Wall Street Journal είχε αναφέρει την Κυριακή ότι η Paramount και ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας είχαν συζητήσει ένα ευρύτερο πακέτο παραχωρήσεων, μεταξύ των οποίων επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων σε παραγωγές στην Καλιφόρνια, δέσμευση να μην πωληθεί κανένα από τα δύο κινηματογραφικά στούντιο και πιθανές οικονομικές κυρώσεις εάν η Paramount δεν πετύχει τους ετήσιους στόχους κινηματογραφικών κυκλοφοριών.

Μεταξύ των πρόσθετων μέτρων που είχαν εξεταστεί περιλαμβανόταν, σύμφωνα με την εφημερίδα, και η πώληση ορισμένων καλωδιακών τηλεοπτικών καναλιών.