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Το TikTok επιχειρεί να αλλάξει για ακόμη μία φορά το τοπίο της ψηφιακής ψυχαγωγίας, μετατρέποντας την πλατφόρμα από χώρο σύντομων βίντεο σε έναν νέο προορισμό για σειρές μυθοπλασίας.

Η εταιρεία επενδύει δυναμικά στα λεγόμενα microdramas, μια νέα μορφή περιεχομένου που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το κινητό: επεισόδια διάρκειας λίγων λεπτών, κάθετη εικόνα, γρήγορη εξέλιξη της ιστορίας, συνεχείς ανατροπές και έντονα cliffhangers που ωθούν τον θεατή να συνεχίσει αμέσως στο επόμενο επεισόδιο.

Η τάση ξεκίνησε από την Κίνα, όμως πλέον εξελίσσεται σε παγκόσμια αγορά με σημαντικές οικονομικές προοπτικές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας ερευνών Omdia, τα έσοδα από τα microdramas μόνο στις ΗΠΑ αναμένεται να αγγίξουν φέτος τα 1,5 δισ. δολάρια.

Το ενδιαφέρον πλέον δεν προέρχεται μόνο από μικρές εταιρείες που πειραματίζονται με χαμηλού κόστους παραγωγές. Ηθοποιοί, παραγωγοί και επενδυτές του Χόλιγουντ στρέφουν την προσοχή τους σε ένα νέο μοντέλο αφήγησης που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε σειρές.

Το TikTok χτίζει τη δική του τηλεοπτική ταυτότητα

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το TikTok έχει δημιουργήσει το PineDrama, μια ξεχωριστή εφαρμογή αφιερωμένη αποκλειστικά σε τέτοιου τύπου σειρές.

Παράλληλα, μέσα στην ίδια την πλατφόρμα διαθέτει ειδική ενότητα για σύντομα προγράμματα σε συνέχειες, επιχειρώντας να απομακρυνθεί σταδιακά από την αρχική εικόνα μιας εφαρμογής όπου οι χρήστες απλώς παρακολουθούν βίντεο κάνοντας ατελείωτο scrolling.

Η νέα κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: το TikTok θέλει να γίνει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψυχαγωγίας, όπου ο χρήστης δεν θα παρακολουθεί απλώς αποσπασματικό περιεχόμενο, αλλά θα ακολουθεί ιστορίες και σειρές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Screen Time, μια σειρά της HOORAE, της εταιρείας της ηθοποιού και παραγωγού Ίσα Ρέι, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το TikTok.

Η ιστορία ξεκινά με δύο ζευγάρια που παρακολουθούν μια ταινία, μέχρι τη στιγμή που μια μυστηριώδης φιγούρα εμφανίζεται στην τηλεόρασή τους και τους αναγκάζει να αποκαλύψουν κρυμμένα μυστικά.

Η σειρά συγκέντρωσε σχεδόν 75 εκατ. προβολές την πρώτη εβδομάδα και στη συνέχεια ξεπέρασε τα 150 εκατ. προβολές, αποδεικνύοντας τη δυναμική του νέου format.

Το Χόλιγουντ δοκιμάζει την κάθετη οθόνη

Η στροφή προς τα microdramas έχει ήδη προσελκύσει σημαντικά ονόματα από τη βιομηχανία του θεάματος.

Ο Τζέιμς Φράνκο πρωταγωνιστεί στο Love, Lies & Frank, ενώ ο Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον, γνωστός από το Modern Family, συμμετέχει στη δημιουργία της μουσικής κωμωδίας Theater Kids Vs. Zombies.

Ο τραγουδιστής και ηθοποιός Τέι Ντιγκς προχώρησε ακόμη περισσότερο, δημιουργώντας τη δική του πλατφόρμα παραγωγής και διανομής σειρών για κινητά, ενώ η Κιμ Καρντάσιαν έχει επίσης επενδύσει σε εταιρεία του συγκεκριμένου κλάδου.

Η έλξη του Χόλιγουντ προς τα microdramas έχει σαφή οικονομική βάση.

Οι παραγωγές αυτές μπορούν να δημιουργηθούν ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις παραδοσιακές τηλεοπτικές σειρές, την ώρα που πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram Reels και το YouTube Shorts απορροφούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της προσοχής του κοινού.

Από το δωρεάν scrolling στις επί πληρωμή σειρές

Το TikTok έχει ήδη δοκιμάσει μοντέλα που μετατρέπουν το περιεχόμενο σε προϊόν επί πληρωμή.

Μέσω του TikTok Series, επιλεγμένοι δημιουργοί μπορούν να συγκεντρώνουν έως και 80 βίντεο, διάρκειας έως 20 λεπτών το καθένα, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη σειρά την οποία ο χρήστης πληρώνει για να παρακολουθήσει.

Το TikTok Series αποτελεί διαφορετική υπηρεσία από τα microdramas και το PineDrama, όμως εντάσσεται στην ίδια στρατηγική: η πλατφόρμα δεν θέλει πλέον μόνο να φιλοξενεί μεμονωμένα βίντεο, αλλά να κρατά τον χρήστη περισσότερο χρόνο και να δημιουργεί νέες πηγές εσόδων.

Η νέα μορφή της μυθοπλασίας γεννιέται στο κινητό

Η μεγαλύτερη αλλαγή δεν αφορά μόνο τον ανταγωνισμό μεταξύ TikTok, Netflix και παραδοσιακής τηλεόρασης.

Αφορά τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται και καταναλώνονται οι ιστορίες.

Τα microdramas φέρνουν ένα νέο μοντέλο αφήγησης:

κάθετο κάδρο αντί για οριζόντια οθόνη ,

, επεισόδια λίγων λεπτών αντί για παραδοσιακά 45λεπτα ,

, συνεχείς ανατροπές αντί για αργή ανάπτυξη χαρακτήρων ,

, και σε αρκετές περιπτώσεις πληρωμή για να συνεχιστεί η ιστορία.

Το TikTok δεν ανταγωνίζεται πλέον μόνο τις πλατφόρμες streaming για τον χρόνο των θεατών. Επιχειρεί να αλλάξει και τους κανόνες με τους οποίους δημιουργείται η ίδια η ψυχαγωγία.

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