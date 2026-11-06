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Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τζον Ντ. «Τζέι» Ροκφέλερ Δ΄ (John D. Rockefeller IV), γόνος μιας από τις διασημότερες και πλουσιότερες οικογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος επέλεξε να ακολουθήσει μια μακρά πολιτική σταδιοδρομία, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην αμερικανική Γερουσία.

Ο Ροκφέλερ πέθανε στην κατοικία του στην Ουάσιγκτον, όπως μετέδωσε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η Washington Post. Ήταν 89 ετών, ενώ η οικογένειά του δεν γνωστοποίησε τα αίτια του θανάτου του.

Δημοκρατικός με προοδευτικές πολιτικές θέσεις, ψηλός, χαμηλών τόνων και με ιδιαίτερα ήπιο τρόπο ομιλίας, ο Ροκφέλερ υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες στη Γερουσία των ΗΠΑ, εκπροσωπώντας τη Δυτική Βιρτζίνια, μια πολιτεία με ισχυρή παράδοση στην εξόρυξη άνθρακα και σημαντικά προβλήματα φτώχειας.

Εξελέγη για πρώτη φορά γερουσιαστής το 1984 και εξασφάλισε συνολικά πέντε εξαετείς θητείες, έχοντας προηγουμένως διατελέσει κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια για δύο συνεχόμενες θητείες.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση της υγειονομικής περίθαλψης για τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα, στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην προστασία των εργαζομένων.

Η σύγκρουση με τον Τζορτζ Μπους για τον πόλεμο στο Ιράκ

Όπως μεταδίδει το Reuters μία από τις σημαντικότερες πολιτικές αντιπαραθέσεις του ήταν εκείνη με τον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον νεότερο, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράκ.

Το 2002, ο Ροκφέλερ είχε υπερψηφίσει την πρόταση που εξουσιοδοτούσε την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε το 2003 με την εισβολή των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στο Ιράκ.

Ωστόσο, στη συνέχεια μετάνιωσε δημόσια για εκείνη την απόφαση, μετατρεπόμενος σε έναν από τους επικριτές της διαχείρισης του πολέμου από την κυβέρνηση Μπους.

Μάλιστα, από τη θέση του επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, κατηγόρησε τον τότε Πρόεδρο ότι οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο «στηριζόμενος σε ψευδείς παραδοχές», αμφισβητώντας την επιχειρηματολογία που είχε χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογηθεί η εισβολή.

Από την αυτοκρατορία του πετρελαίου στην πολιτική

Ο Τζέι Ροκφέλερ ήταν δισέγγονος του θρυλικού μεγιστάνα του πετρελαίου Τζον Ντ. Ροκφέλερ, ιδρυτή της Standard Oil και ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην αμερικανική ιστορία.

Ανήκε σε μια οικογένεια που δεν περιορίστηκε στη δημιουργία μιας τεράστιας επιχειρηματικής περιουσίας, αλλά ανέπτυξε και ισχυρή πολιτική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στα σημαντικότερα πρόσωπα της οικογενειακής δυναστείας συγκαταλεγόταν ο θείος του, Νέλσον Ροκφέλερ, ο οποίος διετέλεσε κυβερνήτης της Νέας Υόρκης και αργότερα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Παρότι γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον εξαιρετικού πλούτου και κοινωνικής επιρροής, η πορεία του Τζέι Ροκφέλερ πήρε διαφορετική κατεύθυνση μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Καθοριστική αποδείχθηκε η περίοδος 1964-1966, όταν συμμετείχε σε πρόγραμμα εθνικής κοινωνικής υπηρεσίας σε φτωχές αγροτικές περιοχές της Δυτικής Βιρτζίνια.

Η εμπειρία αυτή τον έφερε σε άμεση επαφή με τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και επηρέασε βαθιά την πολιτική του διαδρομή, οδηγώντας τον τελικά να συνδέσει το μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας ζωής του με την πολιτεία.

Ο Τζέι Ροκφέλερ άφησε πίσω του μια πολιτική παρακαταθήκη που συνδύαζε το ιστορικό βάρος ενός από τα ισχυρότερα ονόματα της αμερικανικής οικονομικής ελίτ με μια μακρόχρονη ενασχόληση με τα κοινωνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.