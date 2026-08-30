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Αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου κατέγραψε η PetroChina, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών της ενέργειας ενίσχυσε σημαντικά τα έσοδα από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα καθαρά κέρδη της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας της Κίνας ανήλθαν σε 103,9 δισ. γουάν (15,4 δισ. δολάρια) στο εξάμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, έναντι 85,2 δισ. γουάν την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,3%.

Βασικός παράγοντας πίσω από την ενίσχυση της κερδοφορίας ήταν η σημαντική άνοδος των τιμών του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου, έναντι περίπου 71 δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι τιμές είχαν εκτιναχθεί στα τέλη Απριλίου σε υψηλό τετραετίας, πάνω από τα 126 δολάρια το βαρέλι, δύο μήνες μετά την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Έκτοτε η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη, καθώς η σύγκρουση βρίσκεται πλέον στον έκτο μήνα χωρίς ενδείξεις άμεσου τερματισμού.

Η άλλη όψη των υψηλών τιμών

Οι υψηλότερες τιμές του αργού, ωστόσο, δεν λειτουργούν αποκλειστικά υπέρ της PetroChina. Η εταιρεία διαθέτει επίσης εκτεταμένη δραστηριότητα διύλισης, όπου η άνοδος του πετρελαίου μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος πρώτης ύλης.

Η PetroChina δεν μπόρεσε να μετακυλίσει πλήρως αυτό το πρόσθετο κόστος στους καταναλωτές, καθώς η κινεζική κυβέρνηση έχει περιορίσει τις εξαγωγές καυσίμων και επιβάλει ανώτατα όρια στις εγχώριες τιμές, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την οικονομία από νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Την ίδια στιγμή, διαμορφώνεται μια ευρύτερη πρόκληση για τις κινεζικές πετρελαϊκές εταιρείες: η πιθανότητα η ζήτηση πετρελαίου στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου να έχει ήδη φτάσει στο αποκορύφωμά της.

Η Sinopec εκτίμησε πρόσφατα ότι ο πόλεμος με το Ιράν, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη των κινεζικών τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, πιθανότατα συνέβαλε στην έναρξη της υποχώρησης της κατανάλωσης πετρελαίου στη χώρα, η οποία ενδέχεται να κορυφώθηκε ήδη το 2025.

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