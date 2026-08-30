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Δύο κινήσεις μέσα στην ίδια εβδομάδα αποκαλύπτουν τη στρατηγική της NG Livanos Maritime στη secondhand αγορά των bulk carriers. Η εταιρεία αξιοποιεί τις υψηλές τιμές των μεταχειρισμένων για να πουλήσει παλαιότερο tonnage και να περάσει σε νεότερο, με σχετικά περιορισμένη πρόσθετη επένδυση. Η NG Livanos φέρεται να έχει δεσμεύσει προς πώληση σε κινεζικά συμφέροντα το Ultramax Amaryllis, χωρητικότητας περίπου 63.500 dwt και κατασκευής 2013 στο Yangzhou. Το τίμημα τοποθετείται στην περιοχή των $24 εκατ., επίπεδο που θεωρείται ισχυρό για πλοίο 13 ετών. Ενδεικτικά, το παρόμοιας ηλικίας και χωρητικότητας Ultra Saka είχε πουληθεί πριν από λίγους μήνες έναντι $23,2 εκατ.

Η συγκεκριμένη πώληση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή έρχεται σχεδόν ταυτόχρονα με μια αγορά. Η NG Livanos σύμφωνα με ναυλομεσιτικούς κύκλους συνδέεται με την απόκτηση του Ultramax Gramos, κατασκευής 2019, έναντι περίπου $34,5 εκατ. Η αριθμητική των δύο deals είναι χαρακτηριστική: η διαφορά των αναφερόμενων τιμημάτων είναι περίπου $10 εκατ., ενώ το πλοίο που εισέρχεται είναι έξι χρόνια νεότερο από αυτό που αποχωρεί. Πρόκειται ουσιαστικά για asset rotation και όχι απλώς για δύο ανεξάρτητες πράξεις. Η εταιρεία ρευστοποιεί ένα μεγαλύτερης ηλικίας asset σε περίοδο κατά την οποία οι αξίες των secondhand Ultramax παραμένουν υψηλές και επανατοποθετεί το κεφάλαιο σε νεότερο tonnage.

Κινητικότητα ελληνικών συμφερόντων καταγράφεται και σε άλλες πωλήσεις dry bulk. Η Mykonos Shipping συνδέεται με το Kamsarmax Efraim A του 2010, περίπου στα $20 εκατ., ενώ η Byzantine Maritime φέρεται να πουλά το Supramax Marianna, επίσης του 2010, κοντά στα $17 εκατ. Η εικόνα δείχνει μια αγορά όπου οι υψηλές αποτιμήσεις των παλαιότερων πλοίων δημιουργούν ευκαιρίες όχι μόνο για πωλήσεις, αλλά και για ανανέωση στόλου με ελεγχόμενο πρόσθετο κεφάλαιο.

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