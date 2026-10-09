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Τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Phoenix Vega Mezz PLC, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Το μικτό ποσό ανέρχεται σε 0,002399295 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Η ανακοίνωση:

Η Phoenix Vega Mezz PLC (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 30.09.2026 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος, συνολικού ποσού 3.000.000,00 ευρώ (προ της παρακράτησης φόρου), το οποίο αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,002399295 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας.

Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίζεται η Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο ενδιάμεσο μέρισμα.

Δικαιούχοι του ενδιάμεσου μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026 (record date – ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων).

Το ενδιάμεσο μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026 μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής ενδιάμεσου μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του ενδιάμεσου μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους της περίπτωσης (2) θα πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή) στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Για την ορθή και έγκαιρη καταβολή του ενδιάμεσου μερίσματος παρακαλούνται οι κκ. μέτοχοι όπως έρθουν σε επικοινωνία με τον Συμμετέχοντα στον οποίον τηρούν τις μετοχές τους (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες) προκειμένου να επικαιροποιήσουν, εφόσον δεν το έχουν πράξει ήδη, τα στοιχεία τους.