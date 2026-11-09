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Την Τετάρτη αναμένεται να επαναλειτουργήσουν 107 από τα 109 καταστήματα της Pizza Fan, μετά τη διακοπή λειτουργίας που ακολούθησε τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της εταιρείας και του ιδιοκτήτη της Κωνσταντίνου Αντάρα κ. Μιχάλης Μαρκουλάκος, όλοι οι λογαριασμοί έχουν πλέον ξεμπλοκάρει κανονικά και αύριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για το άνοιγμα.

Ήδη, σύμφωνα με τον ίδιο είναι έτοιμο είναι το τεχνολογικό ‘bypass’ που απαιτήθηκε για την επαναφορά της λειτουργίας, όπως και το μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας. Η Viva, μέσω της οποίας γίνονται οι πληρωμές, είναι έτοιμη, ενώ λειτουργεί ήδη και το efood. Δύο καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ τα υπόλοιπα 107 θα ανοίξουν την Τετάρτη.

Στην επιστροφή της αλυσίδας υπάρχει και μία αλλαγή που θα αντιληφθούν οι πελάτες: το κέρασμα που συνόδευε τις παραγγελίες καταργείται.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία είχε οδηγήσει την Pizza Fan σε αναστολή λειτουργίας. Στην εταιρεία εργάζονται περίπου 2.500 άτομα, ενώ η αποκατάσταση της λειτουργίας των καταστημάτων επιτρέπει πλέον να επανέλθουν οι παραγγελίες και οι πληρωμές μέσα από τα συστήματα της αλυσίδας.

Παράλληλα, δύο επενδυτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Pizza Fan, μία ελληνική εταιρεία εστίασης και ένας ευρωπαϊκός όμιλος πίτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την εταιρεία, ο ένας έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου της επιχείρησης, το λεγόμενο due diligence. Η επαναλειτουργία του δικτύου εξελίσσεται έτσι παράλληλα με την εξέταση της εταιρείας από τους ενδιαφερομένους.