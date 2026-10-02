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Η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης αποτελεί για χιλιάδες ασφαλισμένους ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλο μέρος όσων προετοιμάζονται να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης εξετάζει τη δυνατότητα εξαγοράς επιπλέον χρόνου, προκειμένου είτε να συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις είτε να αυξήσει το ποσό της σύνταξης.

Η επιλογή αυτή μπορεί να επιτρέψει στον ασφαλισμένο να αποχωρήσει νωρίτερα από την εργασία, να συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη για πλήρη σύνταξη ή να ενισχύσει το τελικό συνταξιοδοτικό του εισόδημα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, συνήθως αναγνωρίζονται τρία έως τέσσερα πλασματικά έτη, ενώ το κόστος κινείται κατά μέσο όρο περίπου στα 220 ευρώ τον μήνα, ανάλογα πάντως με τις αποδοχές και την ασφαλιστική κατηγορία.

Από την 1η Απριλίου, το ελάχιστο ποσό εξαγοράς αυξήθηκε στα 184 ευρώ τον μήνα ή 2.208 ευρώ ετησίως, από 176 ευρώ προηγουμένως, λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού. Νέα μεταβολή αναμένεται από την 1η Απριλίου 2027, εφόσον αυξηθούν εκ νέου οι κατώτατες αποδοχές.

Η νομοθεσία επιτρέπει την αναγνώριση έως και επτά πλασματικών ετών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αξιοποίησή τους μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αύξηση της σύνταξης έως 500 ευρώ τον μήνα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το όφελος όταν τα πλασματικά χρόνια επιτρέπουν τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους αντί μειωμένης σύνταξης, καθώς ο ασφαλισμένος κερδίζει τόσο ως προς τον χρόνο αποχώρησης όσο και ως προς το τελικό ποσό.

Η αναγνώριση πρέπει να ζητηθεί πριν ή ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης. Αφορά ιδιαίτερα ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, όσους μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα με 35ετία ή ανήλικο τέκνο, αλλά και εκείνους που επιδιώκουν έξοδο με μειωμένη σύνταξη.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω gov.gr ή με αίτηση στον e-ΕΦΚΑ. Μετά την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ακολουθεί η απόφαση του Φορέα και στη συνέχεια η καταβολή του απαιτούμενου ποσού. Η εξόφληση μπορεί να γίνει εφάπαξ, σε έως 60 δόσεις ή μέσω παρακράτησης του 25% της σύνταξης. Ο αναγνωρισμένος χρόνος προσμετράται στη συνέχεια για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στους χρόνους που μπορούν να αναγνωριστούν περιλαμβάνονται η στρατιωτική θητεία, οι σπουδές, τα τέκνα, τα κενά διαστήματα εργασίας, η ανεργία, η ασθένεια, η γονική άδεια ανατροφής και η μαθητεία, με διαφορετικές προϋποθέσεις ανά περίπτωση.

Για τους μισθωτούς, το κόστος υπολογίζεται κατά κανόνα στο 20% των ασφαλιστέων αποδοχών, ενώ για αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες συνδέεται με την ασφαλιστική κατηγορία και τη μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης. Στο Δημόσιο, για αιτήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, η εξαγορά υπολογίζεται με εισφορά 20% επί του βασικού μισθού, χωρίς ελάχιστο ποσό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα «κλειδώματος» του κόστους. Ο ασφαλισμένος μπορεί να καταθέσει την αίτηση αναγνώρισης σήμερα και να αξιοποιήσει τον πλασματικό χρόνο αργότερα, κοντά στη συνταξιοδότησή του, διατηρώντας ως βάση υπολογισμού τα δεδομένα που ίσχυαν κατά την υποβολή της αίτησης.

Τέλος, στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, προβλέπεται έκπτωση 2% για κάθε πλήρες έτος πλασματικού χρόνου που εξαγοράζεται.

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