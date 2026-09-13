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Για χιλιάδες μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται λίγα χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση, η απώλεια της εργασίας μπορεί να δημιουργήσει ένα κρίσιμο κενό: να έχουν συμπληρώσει μεγάλο μέρος του απαιτούμενου ασφαλιστικού χρόνου, αλλά να μην μπορούν να συγκεντρώσουν τα τελευταία ένσημα που χρειάζονται για πλήρη σύνταξη. Η δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επιχειρεί να καλύψει ακριβώς αυτή την απόσταση, προσφέροντας έως και πέντε επιπλέον έτη ασφαλιστικού χρόνου, χωρίς οι ίδιοι οι δικαιούχοι να επιβαρύνονται με τις αντίστοιχες εισφορές.

Το πλαίσιο αλλάζει με την εφαρμογή του άρθρου 67 του νόμου 5239/2025, καθώς καταργούνται τα σταθερά ηλικιακά όρια που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα ως βασικό κριτήριο ένταξης. Στη θέση τους εισάγεται μια περισσότερο εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία εξετάζει πόσο απέχει κάθε ασφαλισμένος από το όριο ηλικίας που απαιτείται για τη δική του πλήρη σύνταξη γήρατος.

Πρακτικά, δυνατότητα υπαγωγής μπορούν να έχουν ασφαλισμένοι που βρίσκονται έως πέντε χρόνια πριν από το ελάχιστο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν και τις υπόλοιπες απαιτήσεις που προβλέπει η ασφαλιστική νομοθεσία.

Έως πέντε χρόνια ασφάλισης χωρίς επιβάρυνση του ανέργου

Η προαιρετική ασφάλιση των μακροχρόνια ανέργων δεν αποτελεί νέο μηχανισμό. Εφαρμόζεται από το 2000 και δημιουργήθηκε ως δίχτυ προστασίας για ανθρώπους οι οποίοι έχασαν την εργασία τους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή του επαγγελματικού τους βίου, λίγο πριν αποκτήσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της ρύθμισης είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές δεν καταβάλλονται από τον ίδιο τον άνεργο. Η σχετική δαπάνη χρηματοδοτείται από τη ΔΥΠΑ, επιτρέποντας στον δικαιούχο να συνεχίσει να συγκεντρώνει ασφαλιστικό χρόνο ακόμη κι αν παραμένει εκτός αγοράς εργασίας.

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για ασφαλισμένους που έχουν ήδη πίσω τους πολλά χρόνια εργασίας, αλλά μετά την απώλεια της θέσης τους αδυνατούν να συμπληρώσουν τον χρόνο που απαιτείται για να ανοίξει ο δρόμος προς την πλήρη σύνταξη.

Με τη χρηματοδότηση των εισφορών μπορούν να καλυφθούν έως πέντε χρόνια ασφαλιστικού χρόνου, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ένας μακροχρόνια άνεργος να παραμένει εγκλωβισμένος μεταξύ ανεργίας και συνταξιοδότησης μόνο επειδή του λείπουν τα τελευταία απαιτούμενα ένσημα.

Τέλος στα ενιαία ηλικιακά όρια

Η βασικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο κρίνεται πλέον η ηλικιακή προϋπόθεση για την ένταξη.

Στο προηγούμενο καθεστώς ίσχυαν συγκεκριμένα ηλικιακά όρια. Αρχικά απαιτούνταν η συμπλήρωση του 60ού έτους για τους άνδρες και του 55ου για τις γυναίκες. Με τις ασφαλιστικές μεταβολές που ακολούθησαν, τα όρια είχαν φτάσει στο 62ο έτος για την πλειονότητα των ασφαλισμένων και στο 57ο έτος για όσους υπάγονταν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Με το νέο καθεστώς, αυτά τα σταθερά ηλικιακά κριτήρια παύουν να εφαρμόζονται.

Πλέον, το καθοριστικό στοιχείο δεν είναι αν κάποιος έχει φτάσει σε μια ενιαία ηλικία, αλλά πόσα χρόνια απέχει από το δικό του όριο πλήρους συνταξιοδότησης. Ο e-ΕΦΚΑ εξετάζει τα ασφαλιστικά δεδομένα του ενδιαφερομένου και προσδιορίζει την ηλικία στην οποία μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη με βάση τις διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωσή του.

Εφόσον η απόσταση από το συγκεκριμένο όριο δεν ξεπερνά τα πέντε χρόνια, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξεταστεί για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, εφόσον βέβαια καλύπτονται και οι υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις.

Η αλλαγή διευρύνει ουσιαστικά την εφαρμογή του μηχανισμού, καθώς λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ασφαλιστικές διαδρομές αντί να αντιμετωπίζει όλους τους ενδιαφερομένους με ένα κοινό ηλικιακό όριο.

Τι προβλέπεται για τις 4.500 ημέρες ασφάλισης

Ξεχωριστή δυνατότητα προβλέπεται για ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο για πλήρη σύνταξη, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται στην προαιρετική ασφάλιση επειδή δεν έχουν συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει έγγραφη δήλωση διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης και να εξετάσει εάν ο χρόνος που εξακολουθεί να του λείπει μπορεί να καλυφθεί μέσω αναγνώρισης πλασματικών ετών.

Η συγκεκριμένη λύση δεν είναι αυτοματοποιημένη ούτε διαθέσιμη σε κάθε περίπτωση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγνώριση πλασματικού ασφαλιστικού χρόνου να επιτρέπεται από τις διατάξεις που διέπουν το συνταξιοδοτικό καθεστώς του συγκεκριμένου ασφαλισμένου.

Εφόσον υπάρχει τέτοιο δικαίωμα, η επιλογή μπορεί να αποδειχθεί σημαντική, καθώς ενδέχεται να επιτρέψει την ταχύτερη υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, χωρίς να χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί ολόκληρη η προβλεπόμενη περίοδος προαιρετικής ασφάλισης.

Με αυτόν τον τρόπο, κάποιος που έχει ήδη φτάσει στην ηλικία συνταξιοδότησης μπορεί να εξετάσει εναλλακτικά εργαλεία για τη συμπλήρωση των ημερών που του λείπουν, αντί να συνεχίζει υποχρεωτικά στον ίδιο μηχανισμό μέχρι την κάλυψη του απαιτούμενου χρόνου.

Ασφαλιστικός χρόνος και για αναπηρία ή θάνατο

Ο χρόνος που συγκεντρώνεται μέσω της συγκεκριμένης ρύθμισης δεν αξιοποιείται αποκλειστικά για τη σύνταξη γήρατος.

Μπορεί να προσμετρηθεί και για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι υπόλοιποι όροι που προβλέπει η ασφαλιστική νομοθεσία για κάθε περίπτωση.

Η πρόβλεψη διευρύνει τη σημασία της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, καθώς ο χρόνος που δημιουργείται με χρηματοδότηση των εισφορών από τη ΔΥΠΑ παραμένει ουσιαστικός ασφαλιστικός χρόνος και μπορεί να αξιοποιηθεί για περισσότερες από μία συνταξιοδοτικές παροχές.

Οι νέες διατάξεις έχουν αναδρομική εφαρμογή από τις 17 Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 5239/2025.

Για τους μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται κοντά στην έξοδο από την αγορά εργασίας, η αλλαγή δημιουργεί επομένως μια σημαντική δυνατότητα: να καλύψουν χωρίς δική τους οικονομική επιβάρυνση το ασφαλιστικό κενό που τους χωρίζει από την πλήρη σύνταξη, με την υπαγωγή να κρίνεται πλέον από τα πραγματικά συνταξιοδοτικά δεδομένα κάθε ασφαλισμένου και όχι από ένα ενιαίο ηλικιακό όριο.

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