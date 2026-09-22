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Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, ειδικά στην περίπτωση ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση σε περισσότερους από έναν φορείς, απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό και προετοιμασία αρκετό χρόνο πριν από την υποβολή της τελικής αίτησης. Οι ειδικοί στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης υπογραμμίζουν ότι όσοι βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση των 62 ετών θα πρέπει να ξεκινούν τη διαδικασία ακόμη και δύο χρόνια νωρίτερα.

Η πρόωρη αυτή προετοιμασία αποτελεί σημαντική δικλίδα προστασίας, καθώς μειώνει τον κίνδυνο λαθών, ελλείψεων στα δικαιολογητικά και διοικητικών καθυστερήσεων, προβλήματα που συχνά οδηγούν είτε σε καθυστέρηση της απονομής της σύνταξης είτε σε χαμηλότερο ποσό από το αναμενόμενο.

Η μεταβατική περίοδος και η νέα εποχή του e-ΕΦΚΑ

Παρά το γεγονός ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται απλούστευση των διαδικασιών μέσω της πλήρους ενοποίησης των παλαιών ασφαλιστικών ταμείων και των σημερινών διευθύνσεων ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, η ψηφιοποίηση του συνολικού ασφαλιστικού ιστορικού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Μέχρι να εφαρμοστεί πλήρως το νέο ψηφιακό μοντέλο απονομής συντάξεων, οι ασφαλισμένοι που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση χρειάζεται να κινηθούν προληπτικά. Η σωστή ενημέρωση για τους κανόνες και η έγκαιρη συγκρότηση του φακέλου αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την αποφυγή προβλημάτων που μπορεί να κοστίσουν χρόνο, χρήματα και επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Πρώτο βήμα: Η ψηφιακή καταγραφή του ασφαλιστικού χρόνου

Το σημαντικότερο αρχικό βήμα για μια ομαλή συνταξιοδοτική πορεία είναι η ψηφιακή ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης. Μέσω ηλεκτρονικής αίτησης στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, η οποία μπορεί να υποβληθεί έως και δύο χρόνια πριν από την έξοδο στη σύνταξη, ο ασφαλισμένος ζητά την επίσημη αποτύπωση όλων των ενσήμων που έχει συγκεντρώσει από εργοδότες και ασφαλιστικούς φορείς.

Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν κενά στην ασφαλιστική διαδρομή και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις πριν δημιουργήσουν προβλήματα κατά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Δεύτερο βήμα: Η αναζήτηση των χαμένων ενσήμων

Ιδιαίτερα δύσκολη μπορεί να αποδειχθεί η αναζήτηση παλαιών ενσήμων που δεν έχουν καταχωριστεί στο ασφαλιστικό ιστορικό. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν υπάρχουν περίοδοι εργασίας που βασίζονται σε παλαιά έντυπα αρχεία ή σε ασφαλιστικά ταμεία τα οποία πλέον έχουν καταργηθεί.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υπηρεσίες συνταξιοδότησης ενδέχεται να ζητήσουν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, όπως παλιές βεβαιώσεις εργοδοτών, ασφαλιστικά βιβλιάρια, μισθοδοτικές καταστάσεις ή συμβάσεις εργασίας. Η έγκαιρη συγκέντρωση αυτών των εγγράφων μπορεί να αποτρέψει την απώλεια αναγνωρίσιμου χρόνου ασφάλισης.

Τρίτο βήμα: Η διευθέτηση ασφαλιστικών χρεών

Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της διαδικασίας παίζει και η τακτοποίηση τυχόν οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ζήτημα αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι αρκετές φορές εντοπίζουν τις εκκρεμότητές τους όταν ήδη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία συνταξιοδότησης.

Εάν τα χρέη δεν ρυθμιστούν ή δεν εξοφληθούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο για την έκδοση της σύνταξης. Για τον λόγο αυτό η έγκαιρη αντιμετώπισή τους θεωρείται απαραίτητη.

Πότε αξίζει η εξαγορά πλασματικών ετών για τη συμπλήρωση 40ετίας

Σημαντικό εργαλείο για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις η αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων επιλέγει την εξαγορά ετών είτε για να κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης είτε για να συμπληρώσει τα 40 έτη ασφάλισης που επιτρέπουν την αποχώρηση στην ηλικία των 62 ετών.

Η δυνατότητα αυτή αφορά κυρίως όσους έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 33 έως 34 χρόνια πραγματικής ασφάλισης. Ωστόσο, η απόφαση για εξαγορά χρειάζεται οικονομική μελέτη, καθώς το κόστος υπολογίζεται στο 20% των αποδοχών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Έτσι, ο ασφαλισμένος πρέπει να σταθμίσει το ποσό που θα καταβάλει σε σχέση με το όφελος από την πρόωρη συνταξιοδότηση.

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