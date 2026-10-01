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Η πλατφόρμα αγορών προβλέψεων Polymarket παρουσίασε την νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών και αντιμετώπισης του εθισμού, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις από πολιτικούς και ρυθμιστικές αρχές για αυστηρότερο πλαίσιο στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά.

Οι πλατφόρμες προβλέψεων έχουν γνωρίσει ραγδαία αύξηση της δημοτικότητάς τους φέτος, με δισεκατομμύρια δολάρια να τοποθετούνται σε προβλέψεις που αφορούν από αθλητικές διοργανώσεις και εκλογές έως την ψυχαγωγία και ακόμη και τον καιρό.

Η Polymarket δίνει πλέον στους χρήστες τη δυνατότητα να ορίζουν όρια καταθέσεων, τα οποία δεν μπορούν να αναιρεθούν άμεσα, ώστε να περιορίζουν τις δαπάνες τους και τις πιθανές απώλειες. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν οι ίδιοι τους λογαριασμούς τους σε μια «λίστα αποκλεισμού», η οποία θα τους εμποδίζει προσωρινά ή μόνιμα να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.

Η εταιρεία προσφέρει επίσης νέα πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας για χρήστες που εμφανίζουν, σύμφωνα με τη δική της ορολογία, «καταναγκαστικές συμπεριφορές χρηματοοικονομικών συναλλαγών». Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος νέας συνεργασίας με την Birches Health, εταιρεία διαδικτυακής θεραπείας για τον εθισμό στον τζόγο.

«Αυτή τη στιγμή, η πρώτη προτεραιότητα είναι να διαθέσουμε αυτά τα εργαλεία στα εκατομμύρια των ανθρώπων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μας και μας εμπιστεύονται για να τους προστατεύουμε και να διασφαλίζουμε την ασφάλειά τους», δήλωσε η νέα επικεφαλής παγκόσμιας ασφάλειας της Polymarket, Malea Otranto.

Prediction markets και κανονιστικό κενό

Οι αγορές προβλέψεων μοιάζουν με τον τζόγο ως προς το γεγονός ότι οι χρήστες ρισκάρουν πραγματικά χρήματα, όμως από νομικής πλευράς ταξινομούνται ως ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπόκεινται στους ίδιους νόμους προστασίας καταναλωτών που ισχύουν σε επίπεδο πολιτειών για τα καζίνο και τις πλατφόρμες αθλητικού στοιχηματισμού.

Έτσι, η παροχή εργαλείων προστασίας επαφίεται σε μεγάλο βαθμό στις ίδιες τις εταιρείες, μέσω λειτουργιών στις οποίες οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να ενταχθούν. Πολλοί πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί νομοθέτες θεωρούν, ωστόσο, ότι αυτή η προσέγγιση δεν επαρκεί.

Ο Jonathan Cohen, επικεφαλής πολιτικής τυχερών παιχνιδιών στο American Institute for Boys and Men, χαιρέτισε τις νέες πρωτοβουλίες, αλλά υποστήριξε ότι η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να είναι περιορισμένη. Επικαλέστηκε στοιχεία πολιτειακών ρυθμιστικών αρχών, σύμφωνα με τα οποία σχετικά εργαλεία χρησιμοποιούνται από μικρό ποσοστό των παικτών στις πλατφόρμες αθλητικού στοιχήματος.

«Οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν πλέον συνήθη πρακτική στις διαδικτυακές πλατφόρμες αθλητικού στοιχήματος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες αναγνωρίζουν πως, από την πλευρά του χρήστη, η συμπεριφορά είναι παρόμοια ή ακόμη και ταυτόσημη με τον τζόγο.

Η Otranto ανέφερε ότι η Polymarket θα παρακολουθεί τη χρήση των νέων εργαλείων και ενδέχεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο μέλλον.

Η «υπεύθυνη διαπραγμάτευση» στο επίκεντρο

Πλατφόρμες όπως η Polymarket και η Kalshi ρυθμίζονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο από την CFTC, μια σχετικά μικρή ομοσπονδιακή υπηρεσία που παραδοσιακά επικεντρώνεται στην εποπτεία των αγορών εμπορευμάτων, όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε σόγια και τα παράγωγα πετρελαίου.

Ωστόσο, ο βασικός μοχλός της σημερινής έκρηξης των αγορών προβλέψεων είναι τα αθλητικά γεγονότα. Τα αθλητικά συμβόλαια και τα σύνθετα στοιχήματα που συνδέονται με αθλητικές διοργανώσεις αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 98% του όγκου συναλλαγών στην αμερικανική πλατφόρμα της Polymarket αυτόν τον μήνα.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα μέτρα «υπεύθυνου trading» που εφαρμόζουν η Polymarket και η Kalshi μοιάζουν με τις πολιτικές «υπεύθυνου παιχνιδιού» που εφαρμόζουν πλατφόρμες αθλητικού στοιχήματος όπως οι DraftKings και FanDuel.

Η αναπληρώτρια επικεφαλής νομικών υποθέσεων της Polymarket, Olivia Chalos, αναγνώρισε τις ομοιότητες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας διαφέρει από εκείνο των bookmakers.

Όπως ανέφερε, η Polymarket θέλει να προστατεύσει ιδιαίτερα τους νεότερους χρήστες, οι οποίοι δεν διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Βλέπουμε μια βάση χρηστών που προηγουμένως δεν συμμετείχε στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τώρα εισέρχεται σε αυτές μαζικά», δήλωσε. «Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για μέτρα προστασίας, καθώς πρόκειται για ένα κοινό που συμμετέχει για πρώτη φορά στις αγορές».

Η σύγκρουση με τις πολιτείες

Ο δικηγόρος που ειδικεύεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιχνιδιών Joshua Kirschner υποστήριξε ότι η ισχύουσα ομοσπονδιακή νομοθεσία δεν διαθέτει αντίστοιχο πλαίσιο με το «τεράστιο εύρος εργαλείων» που προβλέπουν οι πολιτειακές νομοθεσίες για τα καζίνο και τις εταιρείες στοιχηματισμού.

Οι τελευταίες περιλαμβάνουν μέτρα για την υπεύθυνη συμμετοχή, την αντιμετώπιση του εθισμού και τον αποκλεισμό χρηστών που το ζητούν.

Αυτό αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους 44 πολιτείες έχουν υποστηρίξει δικαστικά ότι οι πλατφόρμες αγορών προβλέψεων θα πρέπει να υπάγονται στους πολιτειακούς νόμους και να αντιμετωπίζονται ως μορφή τζόγου.

Η ανακοίνωση της Polymarket έρχεται μία εβδομάδα μετά την προσφυγή της Νέας Υόρκης κατά της εταιρείας, με αίτημα να σταματήσει η λειτουργία της στην πολιτεία.

Οι πολιτειακές αρχές υποστήριξαν ότι η Polymarket παρακάμπτει το αυστηρό πλαίσιο της Νέας Υόρκης για τα αδειοδοτημένα τυχερά παιχνίδια, το οποίο περιλαμβάνει κανόνες για τον αποκλεισμό ανηλίκων, περιορισμούς στη διαφήμιση, υποχρεωτική χρηματοδότηση προγραμμάτων αντιμετώπισης του εθισμού και πολιτικές αυτοαποκλεισμού.

Η Polymarket αρνείται ότι έχει παρανομήσει και έχει καταθέσει ανταγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο κατά της Νέας Υόρκης. Η πολιτεία έχει προσφύγει δικαστικά και κατά της Kalshi, η οποία χαρακτήρισε την υπόθεση αβάσιμη και υποστήριξε ότι θα βλάψει τους κατοίκους της Νέας Υόρκης.

Ο Kirschner χαρακτήρισε τα νέα μέτρα της Polymarket θετικά για τους καταναλωτές, σημειώνοντας ωστόσο ότι μπορεί παράλληλα να αποτελούν μια προσπάθεια της εταιρείας να κατευνάσει τις πολιτειακές ρυθμιστικές αρχές.

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