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Από την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας περνά πλέον σε ακόμη περισσότερους κλάδους η αγορά εργασίας, καθώς η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας απέκτησε από τις 12 Οκτωβρίου 2026 πλήρη εφαρμογή σε νέες δραστηριότητες. Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου, περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι εντάσσονται στο σύστημα, ανεβάζοντας τη συνολική κάλυψη του μέτρου σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους.

Η εφαρμογή της κάρτας είχε ξεκινήσει πιλοτικά στις 2 Ιουνίου, ενώ η επέκταση πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται πλέον υποχρεωτικά, η έναρξη και η λήξη της εργασίας καταγράφονται ψηφιακά, δημιουργώντας μια σαφέστερη εικόνα για τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης.

Οι νέοι κλάδοι από τις 12 Οκτωβρίου

Στο πρώτο κύμα πλήρους εφαρμογής περιλαμβάνονται δραστηριότητες που αφορούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων. Ειδικότερα, στο μέτρο εντάσσονται:

δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας , όπως νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς,

, όπως νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης ,

, τηλεπικοινωνίες ,

, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια ,

, υπηρεσίες καθαρισμού και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους.

Για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας ολοκληρώνεται και η Ψηφιακή Κάρτα περνά πλέον σε κανονικό καθεστώς εφαρμογής.

Τι καταγράφεται ψηφιακά

Η κάρτα μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τα στοιχεία που αφορούν τον χρόνο εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο καταγράφονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, ενώ το σύστημα μπορεί να αποτυπώσει το κανονικό ωράριο, την υπερεργασία και την υπερωρία.

Παράλληλα, καταχωρίζονται ρεπό, άδειες και μεταβολές του χρόνου απασχόλησης, δημιουργώντας ένα πληρέστερο ψηφιακό αποτύπωμα της εργασιακής σχέσης.

Για τον εργαζόμενο, η αλλαγή σημαίνει ότι ο πραγματικός χρόνος εργασίας καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να ελεγχθεί μέσω του myErgani. Για τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, αυξάνεται η ανάγκη να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο δηλωμένο ωράριο, την πραγματική παρουσία του εργαζομένου και τις ψηφιακές σημάνσεις.

Οι αποκλίσεις μεταξύ αυτών των στοιχείων μπορούν να οδηγήσουν σε ελέγχους, καθιστώντας την ακριβή καταγραφή ακόμη σημαντικότερη.

Οι υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 36,8%

Η μέχρι σήμερα λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας έχει ήδη αποτυπώσει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος εργασίας.

Στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερωρίες, περίπου 1,54 εκατομμύρια περισσότερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση ανέρχεται σε 36,8%.

Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στο χονδρικό εμπόριο, όπου οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 212,8%. Στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες του τουρισμού η αύξηση έφθασε το 172,8%, ενώ στην εστίαση διαμορφώθηκε στο 67,2% και στη βιομηχανία στο 15,4%.

Η εικόνα αυτή δείχνει στην πράξη την επίδραση της ψηφιακής καταγραφής, καθώς ο χρόνος εργασίας αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια και οι υπερωρίες που δηλώνονται καταγράφονται ηλεκτρονικά.

Το δεύτερο κύμα από τις 16 Νοεμβρίου

Η διεύρυνση του μέτρου συνεχίζεται και τον Νοέμβριο. Από τις 16 Νοεμβρίου 2026 περνούν σε πλήρη εφαρμογή ακόμη πέντε μεγάλες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου ,

, επισκευές ,

, αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες μεταφορών και logistics ,

, διαχείριση νερού και λυμάτων ,

, τυχερά παίγνια.

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι βρίσκονται από τις 29 Ιουνίου σε πιλοτική εφαρμογή και θα παραμείνουν σε αυτή τη φάση έως και τις 15 Νοεμβρίου. Από την επόμενη ημέρα, η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας γίνεται υποχρεωτική.

Προς ευρύτερη κάλυψη της αγοράς εργασίας

Η σταδιακή επέκταση μεταφέρει πλέον το μέτρο πολύ πέρα από τους αρχικούς κλάδους εφαρμογής. Τράπεζες και σούπερ μάρκετ, βιομηχανία, εμπόριο, τουρισμός και εστίαση έχουν ήδη ενταχθεί, ενώ προστίθενται συνεχώς νέες δραστηριότητες.

Με την κάλυψη να φθάνει πλέον περίπου τους 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους, η Ψηφιακή Κάρτα πλησιάζει τον στόχο μιας πολύ ευρύτερης εφαρμογής στην αγορά εργασίας.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα αφορά την πρακτική εφαρμογή στους νέους κλάδους, καθώς σε αρκετές από αυτές τις δραστηριότητες υπάρχουν μεταβαλλόμενα ωράρια, βάρδιες, μετακινήσεις εργαζομένων και διαφορετικές μορφές απασχόλησης. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου θα κριθεί επομένως όχι μόνο από την έκταση της κάλυψης, αλλά και από το κατά πόσο η ψηφιακή καταγραφή θα αποτυπώνει με ακρίβεια τον πραγματικό χρόνο εργασίας.