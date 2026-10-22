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Νέες υποχρεώσεις για επιχειρήσεις και εργαζομένους φέρνει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καθώς από τις 12 Οκτωβρίου 2026 το μέτρο πέρασε σε πλήρη εφαρμογή σε μια σειρά από επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Η επέκταση αφορά περίπου 500.000 εργαζομένους, αυξάνοντας σημαντικά το συνολικό αποτύπωμα του συστήματος στην αγορά εργασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου, η ηλεκτρονική καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης γίνεται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους νέους τομείς. Μαζί με τις προηγούμενες φάσεις εφαρμογής, η συνολική κάλυψη της Ψηφιακής Κάρτας εκτιμάται πλέον σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους.

Η νέα φάση αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ευρύτερη εφαρμογή του συστήματος, το οποίο συνδέει τον πραγματικό χρόνο εργασίας με τα ηλεκτρονικά δεδομένα του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ενισχύει την παρακολούθηση του ωραρίου.

Οι νέοι κλάδοι από τις 12 Οκτωβρίου

Από τις 12 Οκτωβρίου στο κανονικό καθεστώς εφαρμογής πέρασαν εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας, όπως νοσοκομεία, θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς.

Στην ίδια φάση εντάσσονται οι υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης, οι τηλεπικοινωνίες, καθώς και δραστηριότητες όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια.

Η επέκταση αφορά επίσης επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και γενικότερα υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους.

Για τις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων κλάδων, η πιλοτική περίοδος ολοκληρώνεται και η ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας αποκτά υποχρεωτικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η έναρξη και η ολοκλήρωση της εργασίας πρέπει να αποτυπώνονται ηλεκτρονικά, ώστε τα στοιχεία να αντιστοιχούν στην πραγματική απασχόληση.

Τι καταγράφει η Ψηφιακή Κάρτα

Η λειτουργία της κάρτας βασίζεται στη σύνδεση των στοιχείων του πραγματικού ωραρίου με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Μέσω των ψηφιακών σημάνσεων αποτυπώνεται ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος βρίσκεται στην εργασία του, ενώ το σύστημα μπορεί να διακρίνει το κανονικό ωράριο από την υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση.

Παράλληλα, καταγράφονται μεταβολές που συνδέονται με ρεπό, άδειες και διαφορετικές μορφές απασχόλησης, δημιουργώντας μια πληρέστερη ηλεκτρονική εικόνα του εργασιακού χρόνου.

Για τον εργαζόμενο, η εφαρμογή σημαίνει ότι ο πραγματικός χρόνος εργασίας αποτυπώνεται ψηφιακά και είναι διαθέσιμος μέσω του myErgani. Για τον εργοδότη, αυξάνεται η ανάγκη τα στοιχεία που δηλώνονται να βρίσκονται σε συμφωνία με τις πραγματικές ώρες προσέλευσης και αποχώρησης.

Οι αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένου και πραγματικού ωραρίου αποκτούν έτσι μεγαλύτερη σημασία, καθώς μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου.

Περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες

Η μέχρι σήμερα λειτουργία του συστήματος έχει ήδη αποτυπώσει σημαντική μεταβολή στον αριθμό των υπερωριών που δηλώνονται από τις επιχειρήσεις.

Στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν πάνω από 5,7 εκατομμύρια υπερωρίες, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 1,54 εκατομμύρια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η μεταβολή αντιστοιχεί σε αύξηση 36,8%.

Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στο χονδρικό εμπόριο, όπου οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 212,8%. Ακολούθησαν οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό με αύξηση 172,8%, η εστίαση με 67,2% και η βιομηχανία με 15,4%.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή παρακολούθηση μπορεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο εργασίας που πραγματοποιείται στην πράξη.

Νέα επέκταση από τις 16 Νοεμβρίου

Η διεύρυνση της Ψηφιακής Κάρτας συνεχίζεται και τον Νοέμβριο. Από τις 16 Νοεμβρίου 2026 περνούν σε πλήρη εφαρμογή ακόμη πέντε μεγάλες κατηγορίες δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, στο επόμενο κύμα περιλαμβάνονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, οι επισκευές, καθώς και η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές δραστηριότητες μεταφορών και logistics.

Παράλληλα, στο μέτρο εντάσσονται η διαχείριση νερού και λυμάτων, αλλά και τα τυχερά παίγνια.

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι βρίσκονται σε πιλοτική εφαρμογή από τις 29 Ιουνίου και θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε αυτό το καθεστώς έως τις 15 Νοεμβρίου, πριν από την πλήρη ένταξή τους.

Προς μεγαλύτερη κάλυψη της αγοράς εργασίας

Η σταδιακή επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας μεταφέρει το μέτρο σε ολοένα μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής αγοράς εργασίας. Από τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ, η εφαρμογή έχει ήδη διευρυνθεί σε βιομηχανία, εμπόριο, τουρισμό, εστίαση και σειρά υπηρεσιών.

Με τη νέα φάση του Οκτωβρίου και εκείνη του Νοεμβρίου, η κάλυψη πλησιάζει πλέον τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους, αυξάνοντας παράλληλα τον αριθμό των επιχειρήσεων που καλούνται να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους.

Το μεγαλύτερο στοίχημα αφορά πλέον την εφαρμογή του συστήματος σε κλάδους με βάρδιες, μεταβαλλόμενα ωράρια, διαφορετικές μορφές απασχόλησης και μετακινήσεις εργαζομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ακριβής αποτύπωση του πραγματικού χρόνου εργασίας απαιτεί μεγαλύτερη οργανωτική προσαρμογή από τις επιχειρήσεις.

Η πλήρης ανάπτυξη της Ψηφιακής Κάρτας δημιουργεί, επομένως, ένα νέο πλαίσιο στην αγορά εργασίας, στο οποίο η πραγματική απασχόληση και το δηλωμένο ωράριο συνδέονται άμεσα μέσω ψηφιακών δεδομένων. Για τους εργαζομένους, αυτό ενισχύει την καταγραφή του χρόνου εργασίας και των υπερωριών, ενώ για τις επιχειρήσεις αυξάνει την ανάγκη ακριβούς και έγκαιρης δήλωσης κάθε μεταβολής στο ωράριο.