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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν συνδέεται πλέον αποκλειστικά με την εγκατάσταση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων ή την αυτοματοποίηση των εργασιών. Αφετηρία του αποτελεί η αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας, η οποία σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς εξακολουθεί να διατηρείται σε έντυπη μορφή, μέσα σε φυσικούς φακέλους και αρχεία.

Η συστηματική ψηφιοποίηση των εγγράφων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, καθώς μπορεί να περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες, να επιταχύνει τις διαδικασίες και να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών.

Όπως προκύπτει από στοιχεία και τεχνικές πληροφορίες της DOTSOFT, ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, με σημαντική παρουσία στην εγχώρια και διεθνή αγορά, η μετάβαση από τα έντυπα στα ψηφιακά αρχεία αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης δεν εξαντλείται στην απλή σάρωση των εγγράφων. Αντίθετα, περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο ενεργειών, όπως η καταγραφή, η ταξινόμηση, η ευρετηρίαση, η προσθήκη μεταδεδομένων, η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και η διαμόρφωση ενός οργανωμένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το φυσικό αρχείο μετατρέπεται σε ψηφιακή πληροφορία, η οποία μπορεί να εντοπιστεί γρήγορα και να αξιοποιηθεί από τους χρήστες που διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης.

Η ανάγκη για οργανωμένη ψηφιοποίηση επεκτείνεται πλέον σε σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία, ασφαλιστικοί οργανισμοί, τεχνικές εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού καλούνται να διαχειριστούν διαρκώς αυξανόμενες ποσότητες δεδομένων και εγγράφων. Η ψηφιοποίηση μπορεί να καλύψει διοικητικά και οικονομικά αρχεία, προσωπικούς φακέλους εργαζομένων, ιατρικούς φακέλους, τεχνικά σχέδια μεγάλων διαστάσεων, βιβλία, συμβάσεις, φωτογραφίες και κάθε άλλη κατηγορία έντυπου υλικού.

Τα πέντε βασικά οφέλη της ψηφιοποίησης

1. Περιορισμός του λειτουργικού κόστους. Η μείωση του όγκου των φυσικών αρχείων περιορίζει τις απαιτήσεις για αποθηκευτικούς χώρους, συμβάλλει στη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών και απελευθερώνει χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν για άλλες ανάγκες. Παράλληλα, μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την οργάνωση και διαχείριση των εγγράφων.

2. Ταχύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες. Μέσω της αξιοποίησης μεταδεδομένων και εξελιγμένων εργαλείων αναζήτησης, οι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν τα απαραίτητα έγγραφα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνεται αισθητά η ταχύτητα εξυπηρέτησης πολιτών, πελατών και συνεργατών.

3. Επιτάχυνση των επιχειρησιακών λειτουργιών. Η ηλεκτρονική οργάνωση και διαχείριση των εγγράφων συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στον περιορισμό των καθυστερήσεων και στην ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών και τμημάτων ενός οργανισμού.

4. Βελτίωση της παραγωγικότητας. Η εξοικονόμηση χρόνου από την αναζήτηση και ανάκτηση εγγράφων επιτρέπει στους εργαζομένους να επικεντρώνονται σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, η αποτελεσματική οργάνωση της πληροφορίας διευκολύνει τη συνεργασία και συμβάλλει στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

5. Ενίσχυση της ασφάλειας και της κανονιστικής συμμόρφωσης. Όπως σημειώνει η DOTSOFT, τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης εγγράφων περιλαμβάνουν μηχανισμούς ελεγχόμενης πρόσβασης, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι δυνατότητες αυτές υποστηρίζουν τη συμμόρφωση των οργανισμών με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις.

Πέρα από τα άμεσα οφέλη για τη λειτουργία ενός οργανισμού, η επιτυχία ενός έργου ψηφιοποίησης προϋποθέτει κατάλληλη προετοιμασία, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τήρηση πιστοποιημένων διαδικασιών σε κάθε στάδιο της υλοποίησης, από τη σάρωση και την τεκμηρίωση μέχρι την τελική ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. Η διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου το ψηφιακό αρχείο να λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο διοίκησης και όχι απλώς ως χώρος ηλεκτρονικής αποθήκευσης εγγράφων.

Την ίδια στιγμή, οι σύγχρονες πλατφόρμες ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων διαθέτουν προηγμένες λειτουργίες, όπως αναζήτηση στο πλήρες περιεχόμενο των αρχείων, αξιοποίηση μεταδεδομένων, καθορισμό διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης ανάλογα με τις αρμοδιότητες κάθε χρήστη και εκτεταμένες δυνατότητες παραμετροποίησης. Έτσι, μπορούν να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε οργανισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το αντικείμενο δραστηριότητάς του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, η σημασία της ψηφιοποίησης αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση των εργασιών και η ανάλυση δεδομένων θα στηρίζονται σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό στην ύπαρξη σωστά δομημένων ψηφιακών αρχείων. Όσο πιο αποτελεσματικά οργανώνεται η πληροφορία, τόσο περισσότερες δυνατότητες δημιουργούνται για την αξιοποίησή της στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Οι επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και στα συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων δεν αποσκοπούν πλέον μόνο στη μείωση της χρήσης χαρτιού ή στην εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου. Αποτελούν σημαντικό μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, αύξησης της παραγωγικότητας και καλύτερης αξιοποίησης της διαθέσιμης γνώσης, μετατρέποντας τα φυσικά αρχεία σε πολύτιμα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για τους σύγχρονους οργανισμούς.

Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι οργανισμοί στα έργα ψηφιοποίησης

Ένα από τα συνηθέστερα σφάλματα κατά την έναρξη ενός έργου ψηφιοποίησης είναι η αντιμετώπισή του ως μιας απλής διαδικασίας σάρωσης εγγράφων, αντί ως μιας συνολικής προσπάθειας οργάνωσης και αποτελεσματικής διαχείρισης της πληροφορίας. Η έλλειψη κατάλληλης ταξινόμησης, η απουσία μεταδεδομένων και η μη εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων αρχειοθέτησης ενδέχεται να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός εκτεταμένου ψηφιακού αρχείου, το οποίο παραμένει δύσκολο στην αναζήτηση και τη χρήση.

Εξίσου σοβαρές αστοχίες αποτελούν η ελλιπής προετοιμασία των φυσικών εγγράφων πριν από την ψηφιοποίηση, η απουσία επαρκών ελέγχων ποιότητας, η μη ενσωμάτωση κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και η επιλογή τεχνολογικών λύσεων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές απαιτήσεις του οργανισμού. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η μεταφορά των έντυπων εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ασφαλούς, σωστά οργανωμένου και εύκολα αξιοποιήσιμου ψηφιακού αρχείου.