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Τη δημιουργία ξεχωριστής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας, με αντικείμενο την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιάζει ο όμιλος Qualco εντός του πρώτου τριμήνου του 2027, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ομίλου, Ορέστης Τσακαλώτος, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 24ης Νοεμβρίου. Η νέα εταιρεία θα αποτελεί θυγατρική του ομίλου και θα έχει ως βασικό στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας, αλλά και την αυτοτελή ανάδειξη της αξίας της στην επενδυτική κοινότητα.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσακαλώτος, η αμυντική τεχνολογία και ειδικότερα οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν έναν εξειδικευμένο κλάδο, στον οποίο διεθνείς εταιρείες εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης. Η δημιουργία αυτόνομης θυγατρικής θα επιτρέψει στους αναλυτές και στους επενδυτές να αξιολογούν τη δραστηριότητα με βάση τις αποτιμήσεις αντίστοιχων διεθνών επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας ενδεχομένως αξία που σήμερα δεν αποτυπώνεται πλήρως στη συνολική χρηματιστηριακή αποτίμηση της Qualco.

Η αμυντική τεχνολογία ως νέος πυλώνας ανάπτυξης

Η νέα εταιρεία θα στηριχθεί στην τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει το Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογίας του Ομίλου (QART), το οποίο έχει ήδη ολοκληρώσει προϊόντα διττής χρήσης με 100% ελληνική πνευματική ιδιοκτησία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Σύστημα Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας και συστήματα αυτόνομης λειτουργίας μη επανδρωμένων πλατφορμών. Οι εγκαταστάσεις και το προσωπικό του Κέντρου διαθέτουν διαβαθμίσεις ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και NATO και EU SECRET.

Στο πλαίσιο αυτό, η Qualco συνεργάζεται με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά για την ανάπτυξη μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας ελληνικού σχεδιασμού και κατασκευής, ενώ εξετάζει την επέκταση της τεχνολογίας της και σε υποβρύχιες και εναέριες πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ομίλου, η απόφαση για τη δημιουργία αυτόνομης εταιρείας εξυπηρετεί δύο στόχους: αφενός την ανάπτυξη της δραστηριότητας με μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία και τη δυνατότητα σύναψης διεθνών στρατηγικών συνεργασιών και αφετέρου την καλύτερη αποτύπωση της αξίας της στο πλαίσιο της συνολικής αποτίμησης του ομίλου.

Διεθνής επέκταση και ανεκτέλεστο 762 εκατ. ευρώ

Παρουσιάζοντας τη συνολική πορεία του ομίλου, ο κ. Τσακαλώτος υπογράμμισε ότι η Qualco έχει εξελιχθεί από μια μικρή εταιρεία λογισμικού που ξεκίνησε το 1998 σε διεθνή τεχνολογικό όμιλο με περισσότερους από 1.250 εργαζομένους και παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα απονεμηθέντα έσοδα, τα οποία στα τέλη Ιουνίου 2026 ανέρχονταν σε 762 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία. Από αυτά, τα 338 εκατ. ευρώ αφορούν τις πλατφόρμες του ομίλου, ενώ το 44% του συνολικού ποσού προέρχεται από διεθνείς αγορές.

Στις πρόσφατες διεθνείς συνεργασίες περιλαμβάνονται η επιλογή της Qualco από τη βρετανική Thames Water για τη διαχείριση λογαριασμών πελατών και απαιτήσεων, η συνεργασία με την Bank AlJazira στη Σαουδική Αραβία για τη χρηματοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και το έργο με τη γαλλική France Contentieux για την ψηφιοποίηση των λειτουργιών της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Thames Water, η οποία επέλεξε την Qualco έπειτα από διεθνή διαγωνισμό με δεκάδες συμμετέχοντες, εξέλιξη που, όπως σημείωσε ο κ. Τσακαλώτος, δημιουργεί προϋποθέσεις διεκδίκησης αντίστοιχων έργων στον ευρωπαϊκό κλάδο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Νέα συμφωνία 675 εκατ. ευρώ με τη ΔΕΗ

Στην ελληνική αγορά, σημαντική εξέλιξη αποτελεί η νέα συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων της ΔΕΗ, ύψους 675 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών όπως η Deutsche Bank και η Eurobank.

Η Qualco Intelligent Finance παραμένει διαχειριστής του χαρτοφυλακίου, ενώ μέσω του προγράμματος Rhea η συνεργασία επεκτείνεται στο σύνολο του χαρτοφυλακίου χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και στο φυσικό αέριο. Το πρόγραμμα προβλέπει αρχική ανακυκλούμενη περίοδο δύο ετών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη δύο χρόνια, ενώ η αρχική λήξη των τίτλων τοποθετείται το 2031. Η συμφωνία προσφέρει στον όμιλο μεγαλύτερη ορατότητα εσόδων από μια συνεργασία που μετρά ήδη περισσότερα από πέντε χρόνια.

Παράλληλα, στον τομέα του Embedded Finance, η Qualco έχει υποβάλει, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος παροχής πιστώσεων, κίνηση που αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Είσοδος στη Νοτιοανατολική Ασία

Στην επόμενη φάση της διεθνούς ανάπτυξης εντάσσεται και η Quento, η οποία ενισχύει την παρουσία του ομίλου σε έργα τεχνολογικών υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ανέλαβε, μέσω κοινοπραξιών, δύο νέα έργα: μια εξαετή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στην Ιταλία, για τη διαχείριση υποδομών, εφαρμογών και συστημάτων ασφαλείας, και μια τετραετή σύμβαση με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) στην Ισπανία.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος επιχειρεί τα πρώτα του βήματα στη Νοτιοανατολική Ασία. Στην Καμπότζη και την Ινδονησία πραγματοποιήθηκαν επαφές με στελέχη περισσότερων από 15 τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για λύσεις διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, απαιτήσεων και κεφαλαίου κίνησης. Στην Καμπότζη, μάλιστα, η ByteDC και η Sean Oliver Consulting, αποκλειστικός μεταπωλητής της Qualco στη χώρα, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τη φιλοξενία των τεχνολογικών λύσεων του ομίλου.

Το μήνυμα της διοίκησης προς τους μετόχους είναι ότι η Qualco επιδιώκει να διευρύνει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες λογισμικού και διαχείρισης απαιτήσεων. Με την άμυνα, την τεχνητή νοημοσύνη, το Embedded Finance και τις διεθνείς τεχνολογικές συμβάσεις να αποτελούν τους νέους άξονες ανάπτυξης, ο όμιλος επιχειρεί να διαμορφώσει ένα ευρύτερο επιχειρηματικό μοντέλο, με υψηλότερη προστιθέμενη αξία και περισσότερες πηγές μελλοντικών εσόδων.